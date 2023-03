Stadtrat hält an Zweitwohnungssteuer für Penzberg fest - Einnahmen aber eher „ernüchternd“

Von: Wolfgang Schörner

Der Stadtrat hält an einer Zweitwohnungssteuer in Penzberg fest, auch wenn die Einnahmen als nicht allzu hoch eingeschätzt werden. © Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Penzbergs Stadtrat hält an der Zweitwohnungssteuer fest. Er beschloss dies am Dienstagabend fast einstimmig. Die Steuer wird somit heuer erstmals erhoben. Er stellte sich damit gegen die Empfehlung der Stadtkämmerei.

Penzberg - Die Stadtkämmerei hatte empfohlen, die Steuersatzung außer Kraft zu setzen, da bei ursprünglich 459 gemeldeten Zweitwohnsitzen nur 34 steuerpflichtige Personen übrig geblieben waren. Die anderen hatten sich nicht gerührt, waren unauffindbar, fallen unter Befreiungstatbestände, haben ihren Wohnsitz umgemeldet oder zum kleinen Teil, nämlich 23, zum Hauptwohnsitz gemacht. Der Aufwand im Verhältnis zu den Einnahmen erschien der Verwaltung nicht angemessen. Anderer Meinung war aber der Stadtrat: Er will an der Steuer festhalten.

Bürgermeister: Gewinn schon durch Ummeldung von Wohnsitzen

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sprach eingangs von einer politischen Entscheidung. Er berichtete von einer Kommune im Nachbarlandkreis mit viel Tourismus, die im Wissen um „gewisse Risiken“ und mögliche Einsprüche die Zweitwohnungssteuer habe, damit aber auch Einnahmen von drei Millionen Euro erziele. In Penzberg würden die Einnahmen nur einen Bruchteil davon betragen – laut Korpan nach aktuellem Stand „ernüchternde 30 000 Euro“ (statt 300 000 Euro, mit denen die Stadt ursprünglich kalkuliert hatte). Er wies aber auch darauf hin, dass die rund 200 Personen, die trotz Aufforderung keine Steuererklärung für den Zweitwohnsitz abgegeben haben, einen Schätzbescheid erhalten, also dadurch die Zahl der Steuerzahler wohl noch steigt. Außerdem, so Korpan, habe man schon einen Gewinn gemacht, da 23 Personen ihren Zweitwohnsitz zum Hauptwohnsitz umgemeldet haben. Dadurch profitiert Penzberg nun von deren Einkommensteuer: Nach Schätzung von Stadtkämmerer Hans Blank macht das insgesamt 25 000 bis 35 000 Euro im Jahr aus.

Stadtratsfraktionen sprechen sich klar für Steuer aus

Die Stadtratsfraktionen sprachen sich deutlich für ein Festhalten an der Zweitwohnungssteuer aus. Auch Zweitwohnsitz-Besitzer müssten sich an den Kosten für die Infrastruktur beteiligen, sagte Jack Eberl (FLP). Er rechnet damit, dass am Ende vielleicht 120 Steuerpflichtige übrig bleiben und somit im Jahr rund 80 000 Euro und nach Abzug des Verwaltungsaufwands vielleicht 50 000 Euro eingenommen werden. Einen Betrag, den man laut Eberl zum Beispiel in einen Vereinsbus investiern könnte. Katharina von Platen (Grüne) sagte, sie sehe auch kein Problem darin, den rund 200 Personen, die keine Steuererklärung abgegeben haben, einen Schätzbescheid zu schicken.

Armin Jabs (BfP) erklärte zudem, dass der Verwaltungsaufwand nur eine einmalige Sache bei der Erfassung sei, später aber nicht mehr zu Buche schlage. Als weiteres Argument nannte er die Ummeldung von 23 Zweit- in Erstwohnsitze. Dem schloss sich CSU-Fraktionsvorsitzende Maria Probst („Kleine Einnahmen sind genauso wichtig“) ebenso wie Martin Janner (PM) an.

Nur eine Nein-Stimme: „Meine Vermutung hat sich bestätigt“

Allein Aleksandar Trifunovic (CSU) stimmte gegen die Steuer. „Ich bin weiterhin dagegen. Wenn ich sehe, was an Einnahmen rauskommt, hat sich meine Vermutung bestätigt“, sagte er. Trifunovic hatte bereits beim ersten Beschluss im vergangenen Juli gegen die Steuer votiert (damals wie Regina Bartusch, die dem Stadtrat nicht mehr angehört). Er verwies nochmals auf den Verwaltungsaufwand und warnte vor Rechtsrisiken bei den Schätzbescheiden.

Stadtkämmerer Blank erklärte, die Schätzbescheide bedeuteten keinen Aufwand. Man nehme Daten des Bauamts und stelle einen erhöhten Steuerbetrag in Rechnung, bei dem der Empfänger dann das Gegenteil beweisen muss. Wie beim Finanzamt, so Blank.