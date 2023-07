Stadtrat stimmt neuem Drogeriemarkt in Penzberg zu - alles deutet auf „dm“ hin

Im neuen „Nahversorgungszentrum“ an der Straße „Grube“ in Penzberg soll ein Drogeriefachmarkt in die leere Ladenfläche (Bildmitte) zwischen Edeka-Markt und Lidl-Markt einziehen.

Zwischen Edeka und Lidl

Von Wolfgang Schörner schließen

Der Stadtrat hat dem Antrag von Investor und Bauherr Herbert Küblböck zugestimmt, dass neben dem neuen Edeka und Lidl an der „Grube“ ein Drogeriefachmarkt einziehen darf. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es eine „dm“-Filiale. Laut Stadt widerspricht ein Drogeriemarkt nicht der „Sortimentsliste“, die dort bestimmte Waren ausschließt.

Penzberg – Ursprünglich hieß es, dass auf dem Edeka-Areal an der Straße „Grube“ zwischen den neuen Märkten von Edeka und Lidl ein Fachmarkt für Tiernahrung einziehen soll. Dass dies nicht zustande kommt, hatte Bauherr und Investor Herbert Küblböck bereits Anfang Juli angekündigt (wir berichteten). Am Dienstagabend lag dem Penzberger Stadtrat nun sein Tekturantrag vor, mit dem Inhalt, dass dort ein Drogerie-Fachmarkt einziehen soll. Alle Fraktionen stimmten dem zu. Die „Sortimentsliste“ aus dem Jahr 2015, mit der der Einzelhandel in der Innenstadt geschützt werden soll, spreche nicht dagegen. Der Drogeriemarkt sei eine Bereicherung, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU)

Dritter Drogeriemarkt in Penzberg - Investor hüllt sich noch in Schweigen

Aller Wahrscheinlichkeit wird es sich bei dem neuen Drogeriemarkt – dem dritten in Penzberg – um eine „dm“-Filiale handeln. Investor Herbert Küblböck hüllte sich auf Nachfrage der Heimatzeitung allerdings in Schweigen. Er wolle erst etwas dazu sagen, wenn der Antrag vom Landratsamt genehmigt ist. Nur so viel: „Es ist sicherlich etwas, was die Bürger gern haben würden.“ Die Eröffnung, fügte er hinzu, werde womöglich in der 50. Kalenderwoche sein, also im Dezember.

Im Stadtrat fällt der Name „dm“ nicht, doch die Aussagen sind recht deutlich

Auch im Stadtrat fiel der Name „dm“ nicht. Allerdings waren die Aussagen doch recht deutlich. Maria Probst (CSU) sprach von einem „Frequenzbringer“ und „starken Magneten“ sowie davon, dass viele Penzberger jetzt nicht mehr nach Wolfratshausen, Weilheim oder Gaißach fahren müssten – wo Standorte von „dm“-Filialen sind. Kerstin Engel (Grüne) sagte, ihre Fraktion freue sich, dass Penzberg den „sehr beliebten Drogeriemarkt“ bekomme, auch wenn es schöner gewesen wäre, wenn er in die Innenstadt gezogen wäre. Kurzfristig sei es aber nicht möglich gewesen. „Deshalb akzeptieren wir das“, so Engel.

Kritik an „Sortimentsliste“ - passt nicht zu freier Marktwirtschaft

Auch Adrian Leinweber (SPD) und Armin Jabs (BfP) sprachen sich im Namen ihrer Fraktion für den Drogeriemarkt aus. Beide kritisierten zugleich die „Sortimentsliste“. Leinweber sagte, dass sie nicht in eine freie Marktwirtschaft passe. Jabs erklärte, dass die „Sortimentsliste“ auf Dauer nicht zu halten sei, wenn man sehe, welche Geschäfte in der Innenstadt eröffnen, zum Beispiel Dienstleister und Fast-Food-Geschäfte. Elke Zehetner (SPD) erinnerte daran, dass das Einzelhandelskonzept, in das die „Sortimentsliste“ eingebettet ist, 2015 geändert worden sei, weil man einen Elektromarkt auf dem Edeka-Gelände wollte, was aber nicht gelang. Sie sei froh, dass nun die Zeit reif sei, an der „Grube“ die Nahversorgung sicherzustellen. „Ich hätte das gern schon vor Jahren gehabt.“

Drogeriemarkt fällt nicht unter „zentrenrelevante Sortimente“

Seitens der Stadt hieß es, dass ein Drogeriemarkt im Einzelhandelskonzept nicht unter den „zentrenrelevanten Sortimenten“ wie Bücher, Textilien und Schuhen steht, die der Innenstadt vorbehalten bleiben sollen, sondern den „nahversorgungsrelevanten Sortimenten“ zugerechnet wird. Das Edeka-Areal sei als „Nahversorgungsstandort“ eingestuft. Ein Drogeriemarkt widerspricht also nicht dem Einzelhandelskonzept. Als zulässige Verkaufsfläche dürfen zudem 800 Quadratmeter nicht überschritten werden, hieß es. Was bei dem Drogeriemarkt zutrifft: Dessen Verkaufsfläche wird mit 799,96 Quadratmeter angegeben.

Über „dm“ wurde schon einmal wegen Sindelsdorfer Pläne diskutiert

Vor knapp zwei Jahren war „dm“ schon einmal Thema im Penzberger Stadtrat. Damals plante die Gemeinde Sindelsdorf an der B472 ein Gewerbegebiet mit Einkaufsmarkt, Discounter und Drogeriemarkt. Die Rede war von einer „dm“-Fililale. In Penzberg wurden deshalb Befürchtungen laut, dass dies dem Einkaufsstandort Penzberg schaden könnte, insbesondere den zwei bestehenden Drogeriemärkten „Rossmann“ und „Müller“ in der Innenstadt. Gefordert wurde im Stadtrat zugleich, der Kette „dm“, die seit Jahren nach Penzberg wolle, eine Chance zu geben – und sie damit Sindelsdorf wegzuschnappen. Als möglicher Standort wurde das „Park & Ride“-Areal am Bahnhof genannt. Die Sindelsdorfer Gewerbegebiet-Pläne scheiterten später, wie berichtet, an einem Einspruch der Regierung von Oberbayern wegen der fehlenden Anbindung an das Siedlungsgebiet des Dorfes.