Standwortwechsel in Penzberg: Rolle rückwärts beim Busbahnhof

Von: Wolfgang Schörner

Der Busbahnhof soll, wie sich im Stadtrat zeigte, nun doch auf einen Streifen (rot gekennzeichnet) entlang des Bahngleises wechseln. Das Haus Philippstraße 30 müsste abgerissen, das Fahrrad-Parkhaus verlegt werden. Der Streifen wäre nach einer Schätzung aus dem Bauausschuss 87 Meter lang. © Grafik: bo

Der Penzberger Busbahnhof soll nun doch auf einen Streifen zwischen Bahngleis und ehemaliger Post verlegt werden. Diese Ansicht vertritt offenbar eine Stadtratsmehrheit, wie sich am Dienstagabend zeigte. Es ist jener Standort, den der Stadtrat noch vor einem Monat nach Protesten aus der Bevölkerung abgelehnt hatte.

Penzberg – Formal ging es am Dienstag im Stadtrat nur darum, den Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld auf den Weg zu bringen, also darum, den beteiligten Planern die allgemeinen Rahmenbedingungen bekannt zu geben. Die Freigabe der Aufgabenbeschreibung, zu der die Lage des Busbahnhofs gehört, soll in der Stadtratssitzung Ende Mai erfolgen.

Erst einmal ging es um die Finanzen: Ist genug Geld da?

Am Dienstag fiel das Wort „Busbahnhof“ anfangs nicht einmal. Es ging ums Geld. Einige Stadtratsmitglieder, darunter Kerstin Engel (Grüne), kritisierten, dass die Finanzierung nicht gesichert sei, wenn das Bahnhofsumfeld zur Landesgartenschau fertig sein soll. Das bestätigte Stadtkämmerin Marika-Edith Markert. Es stehen gerade mal 525.000 Euro für 2023 und 2024 im Haushalt. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) wies in der Sitzung zudem den Vorwurf fehlender Bürgerbeteiligung zurück. Seit 2021 habe es acht Sitzungen zum Bahnhofsumfeld gehabt, nur eine sei nicht öffentlich gewesen. Korpan verwies auch auf die Meinung der Fachpreisrichter, wonach eine Bürgerbeteiligung aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht möglich sei.

Verlegung des Busbahnhofs - Fachpreisrichter geben Empfehlung

Erst nach und nach wurde in der Debatte klar, dass mittlerweile offenbar eine Stadtratsmehrheit für eine Verlegung des Busbahnhofs auf einen fast 90 Meter langen Streifen entlang des Bahngleises ist – auch wenn dazu am Dienstag formal kein Beschluss fiel. Es ist jener Standort, den der Bauausschuss Mitte März empfohlen und der Stadtrat zwei Wochen später abgelehnt hatte.

Der Grund für das Umdenken liegt in einer nicht öffentlichen Besprechung der Stadtratsfraktionen mit den Fachpreisrichtern des Wettbewerbs am 19. April. Wie berichtet, hatte es zuvor geheißen, man wolle die Preisrichter fragen, wie sie die bisherige Beschlusslage zum Busbahnhof-Standort sehen.

„Einheitliches Meinungsbild“ für Streifen am Bahngleis

Deren „einheitliches Meinungsbild“ findet sich in einer Verwaltungsvorlage zur Stadtratssitzung am Dienstag. Demnach sprechen sie sich für den Streifen neben dem Bahngleis aus. Sie argumentieren, dass die Verlegung des Busbahnhofs ein „stadträumlicher Befreiungsschlag“ für den Bahnhofsvorplatz sei, dieser neu gestaltet und belebt werden könnte, was auch dem Bahnhofsgebäude zugutekäme. Ebenso heißt es, der größere Standort lasse „alle Optionen für zukünftige Entwicklungen und für zukünftige Busverkehre“ offen und sei optimal erreichbar. Die Fachpreisrichter empfehlen zudem, den Busbahnhof zu überdachen. Kein Problem sehen sie darin, dass es sich dabei um den Zugang zum Gelände der Landesgartenschau („Bahnbogen“) handelt und das Fahrrad-Parkhaus verlegt werden müsste, da das meiste Geld für die Anlage in den Bodenaustausch floß, der für den Busbahnhof auch nötig wäre.

PM-Kritik: Millionengrab oder Luftschloss

Dass es ein Umdenken gegeben hat, wurde am Dienstag erst offensichtlich, als Markus Bocksberger (PM) erläuterte, wieso seine Fraktion mit „Nein“ zum Wettbewerb stimmt, „auch wenn wir dann vermeintlich Schuld am Untergang Penzbergs sind“. Man befürworte eine ganzheitliche Entwicklung, lehne aber die Lage des Busbahnhofs an der Stelle ab, sagte Bocksberger. Als Argumente nannte er, dass ein bewohntes Haus abgerissen und 3500 Quadratmeter Fläche versiegelt werde, eine baumfreie Zone als Portal zur Landesgartenschau entstehe, der Höhenunterschied problematisch sei, das Rad-Parkhaus abgebaut werde und alles zusammen zu kostentreibend sei, als dass man den Wettbewerb nur auf eine Möglichkeit für einen Busbahnhof-Standort beschränke. Ebenso kritisiert er, dass es keine Bürgerbeteiligung gegeben habe. Das Ergebnis, so Bocksberger, werde entweder ein Millionengrab oder ein Luftschloss sein.

Hardi Lenk (SPD) sagte, dass es auch ihm nicht leicht gefallen sei. Die Aussagen der Preisrichter hätten ihm aber die Augen geöffnet. Es sei wichtig, dass der Busbahnhof auf der innerstädtischen Seite liege und nicht gestückelt werde, ebenso, dass der Bahnhofsvorplatz grün gestaltet werden könne. Ob in seiner Fraktion dem Standort alle zustimmen, wisse er aber nicht, man sei sich uneinig.

Am Ende fiel der Stadtratsbeschluss mit 17:5 Stimmen für den Wettbewerb-Start. Dagegen stimmten die vier PM-Fraktionsmitglieder und Grünen-Vertreterin Engel.