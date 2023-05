Städtebau-Tag voller Ideen: Von Moor-Pfad bis Radler-Vorfahrt - was sich Penzberger wünschen

Von: Wolfgang Schörner

Über Städtebau, Landesgartenschau und Flächennutzungsplan diskutierten die Besucher, hier mit Bürgermeister Stefan Korpan im „Metropol“. © Stadt Penzberg

Tempo 30 in Penzberg, ein grüner Stadtplatz, ein Erlebnispfad durchs Moor, mehr Radwege und ein Kletterpark auf der Berghalde. Dies sind fünf Wünsche von über 150 Vorschlägen, die am Samstag allein zur Landesgartenschau auf bunten Zetteln notiert wurden.

Penzberg – Um die Zukunft Penzbergs drehten sich am Samstag die Gespräche beim „Tag der Städtebauförderung“. Die Stadt hatte diesen Tag zum Anlass genommen, die Bevölkerung nach ihren Ideen und Vorschlägen zu fragen. Zum Beispiel an den Stelen in der Innenstadt, an denen Planer und Mitarbeiter der Stadtverwaltung informierten. Am Nachmittag folgten vorgezogene Bürgerbeteiligungen zur Landesgartenschau und zum neuen Flächennutzungsplan. Als Erfolg wertete Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) den Tag. Eigentlich habe er sich vorgenommen, zu jeder Stele zu kommen. „Ich habe aber nur zwei geschafft, weil es so viele Gespräche gab.“ Bei den Bürgern, so sein Eindruck, habe es bei einigen Sachen einen Aha-Effekt gegeben, aber auch er selbst habe „viele Punkte“ mitgenommen.

Wunschzettel zur Landesgartenschau

Am Nachmittag ging es im Musikschulzentrum „Metropol“ zunächst um die Landesgartenschau, die 2028 in Penzberg stattfinden soll. Dafür wird es einen Architektenwettbewerb geben. Nach einer Präsentation durch Maximilian Heyland, Prokurist der Landesgartenschau-Gesellschaft, brachten die 40 bis 50 Anwesenden eigene Ideen ein – wobei einiges über die Landesgartenschau hinausging und sich manches auch widersprach, zum Beispiel der Wunsch nach Ruhe und Erholung einerseits sowie nach Spaß und Belebung andererseits.

Von Tempo 30 bis zum ergrünten Stadtplatz

Was den Verkehr anging, wurden Wünsche nach kürzeren Stadtbus-Intervallen, einem Ruf-Bus, einer Fußgängerzone in der Innenstadt und Tempo 30 im Stadtgebiet genannt. Unter den Vorschlägen waren ein Radweg in der Bahnhofstraße, Radparkplätze vor den Geschäften, Fahrradstraßen, ein Lückenschluss der vorhandenen Radwege sowie eine „Vorfahrt für Radler“. Immer wieder ging es um mehr Grün, ob neben den Straßen, auf dem Stadtplatz, auf den Dächern oder an der Parkhaus-Fassade. An Ideen für die Landesgartenschau gab es viele weitere Vorschläge: ein See im Müllerholz, ein Moorerlebnispfad und vernetzte Grünflächen. Notiert wurde auch, den „Bahnbogen“ durch die Busbahnhof-Pläne nicht zu zerstören.

Die Vorschläge fließen gegebenenfalls in die Aufgabenstellung für den Wettbewerb ein – Stadtratsmitglieder fotografierten die Zettel jedenfalls eifrig ab. „Es ging darum, Meinungen zu sammeln“, erklärte Bürgermeister Korpan. Lob erhielt die Stadt von der Landesgartenschau-Gesellschaft, weil sie bereits jetzt eine Bürgerbeteiligung veranstaltet hatte. In anderen Kommunen, hieß es, sei dies zu dem frühen Zeitpunkt unüblich.

Nachverdichtung in der Innenstadt

Über 50 Interessenten waren danach zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung für den neuen Flächennutzungsplan gekommen, in den Sonja Rube von „USP Projekte“ einführte. Ein großes Thema war die Nachverdichtung nach dem Motto „innen vor außen“, also im Zentrum, wo mehr Wohnraum geschaffen werden soll, gerade angesichts der alternden Bevölkerung, was aber auch bedeutet, dass in die Höhe gebaut werden müsste.

Eine Party wurde am Ende auch noch gefeiert, bei Cocktails und Crêpes. Die Platten legte übrigens Prof. Christian Schiebel auf, Bereichsleiter der Städtebauförderung bei der Regierung von Oberbayern – als „DJ Schiebel“.