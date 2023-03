Penzberger Starkbieranstich: So ein Zirkus - und auch noch ein neuer Fastenprediger

Derbleckn in Penzberg

2019 fand in Penzberg das letzte richtige Starkbierfest mit Politiker-Derbleckn statt. Wegen der Pandemie musste sich die Stammwürze-Gruppe des Oberlandler Volkstheaters in den vergangenen Jahren immer neue Alternativen einfallen lassen. Heuer kann das Derbleckn in gewohnter Weise stattfinden. Bald beginnt der Kartenvorverkauf.

Penzberg – Claudia Herdrich kann sich noch gut erinnern: In der Fastenzeit 2020, erzählt die erste Vorsitzende des Oberlandler Volkstheaters, sei schon alles bereit gewesen für die Premiere des Penzberger Starkbierfestes. Doch kurz bevor sich dafür der Vorhang in der Stadthalle heben konnten, sei vonseiten der bayerischen Staatsregierung das Verbot für derartige Fastenzeit-Spektakel ausgesprochen worden. Wegen Corona.

Die Penzberger gingen damit kreativ um: Statt einer Premiere mit Publikum sendeten sie einen Livestream aus der Stadthalle. Ein Jahr später drehte die Stammwürze-Gruppe dann einen Film. Und 2022 wurde ein Podcast aufgezeichnet. Heuer nun kann das Penzberger Starkbierfest wieder in gewohnter Weise und live vor großem Publikum stattfinden.

Theater-Team ist heiß, endlich loslegen zu dürfen

„Wir freuen uns, dass wir nach den Überbrückungsjahren wieder in die Stadthalle können“, betont Herdrich. Alle im Theater-Team seien ganz heiß darauf gewesen, endlich wieder richtig loslegen zu dürfen. Seit Herbst vergangenen Jahres arbeite die Stammwürze-Gruppe – bestehend aus etwa zehn Reden- und Singspielschreibern, aus etwa 20 Schauspielern und diversen Helfern hinter der Bühne – am Derbleckn 2023.

Motto für Singspiel und Fastenpredigt lautet „Zirkus“

Was die Zuschauer bei den insgesamt drei Auftritten erwarten wird, will Herdrich natürlich vorab nicht verraten. Immerhin gibt sie aber das diesjährige Motto für Singspiel und Fastenpredigt preis. Es lautet: Zirkus. „Dabei geht es ganz klar um die Stadtpolitik“, sagt sie. Wobei sich die Theater-Verantwortlichen bewusst gegen ein „großes Abwatschen“ der lokalen Polit-Prominenz entschieden hätten. „Wir wollen, dass die Leute einen schönen Abend haben. Dass sie lachen können“, so Herdrich. Und wer aus der Stadt muss damit rechnen, beim Derbleckn Zielscheibe des Spotts zu werden? „Personen von Rang und Namen.“ Mehr bleibt bis zur Premiere geheim.

Bei den Themen habe man sich heuer schwerer getan, denn: „Es sind nicht so die Themen auf der Straße gelegen“, räumt die Theaterchefin ein. Gefunden hat die Stammwürze-Gruppe natürlich trotzdem welche. Auch zahlreiche Motive früherer Jahre würden die Besucher im Derbleckn 2023 wiederfinden. Außerdem werde die Stadt- und Bergknappenkapelle heuer mitwirken.

Rainer Hofmann kann heuer nicht die Fastenpredigt halten

Wer heuer nicht bei der Veranstaltung dabei sein kann, ist Rainer Hofmann, der in den vergangenen Jahren als Bruder Servatius stets die Fastenpredigt hielt. Hofmann sei erkrankt, hoffe aber, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, sagt Herdrich. Anstelle von Hofmann werde Stefan Köbler alias Bruder Stefanus die Rolle des Fastenpredigers übernehmen. Köbler habe bereits in den vergangenen Jahren bei der Veranstaltung mitgewirkt und sei nun kurzfristig eingesprungen, so Herdrich. Sie hofft sehr, dass die Veranstaltung an den Erfolg der Vor-Corona-Jahre anknüpfen kann. Sie könne aber nicht einschätzen, ob die gestiegenen Lebenshaltungskosten die Penzberger dazu bringt, bei Kulturveranstaltungen sparsamer zu sein. Weil unter anderem auch die technische Ausrüstung für das Stück teurer geworden sei, habe man außerdem die Preise für die Eintrittskarten von bisher 15 auf jetzt 18 Euro anheben müssen.

Starkbier-Termine und Vorverkauf

Premiere ist am Freitag, 17. März, um 19 Uhr in der Stadthalle. Der Kartenvorverkauf dafür beginnt am Freitag, 10. März, um 17 Uhr im „Wirtshaus zur Koinschaufe“. Weitere Vorstellungen finden am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (11 Uhr), 18. und 19. März, statt. Der Kartenvorverkauf für die Vorstellung am 18. März beginnt am Samstag, 11. März, 10 Uhr, für die Vorstellung am 19. März am Sonntag, 12. März, 10 Uhr, jeweils in der „Koinschaufe“. Informationen zu möglichen Restkarten gibt es auf der Internetseite des Oberlandler Volkstheaters unter www.oberlandler-volkstheater-penzberg.de.