Gegen das Artensterben: Penzberg verfasst eigene Strategie - „Wir möchten Vorbild sein“

Blumenwiese in Penzberg an der Ecke von Bahnhofstraße und Bichler Straße.

Leitfaden zum Schutz von Pflanzen und Tieren

Von Wolfgang Schörner schließen

Die Stadt Penzberg hat sich eine eigene Biodiversitätsstrategie gegeben. Dahinter verbirgt sich ein Leitfaden, um die Artenvielfalt sowie die Lebensräume von Pflanzen und Tieren zu schützen. Man wolle so auch private Grundbesitzer motivieren, heißt es.

Penzberg – Penzbergs Klimaschutzmanager Carl-Christian Wippermann sagte vor kurzem in einer Sitzung des Umweltausschusses, seine Abteilung habe sich nicht nur dem Klimaschutz, sondern auch der Biodiversität verschrieben. Dabei gehe es um „die Fülle des Lebens in einem bestimmten Landschaftsraum“. Entdecke man bei Ausflügen in der Penzberger Region seltene Tiere oder Pflanzen, könnte man meinen, alles sei hier perfekt. Dies sei aber nicht der Fall.

In Deutschland rund 30.000 Arten vom Aussterben bedroht

Der Weltbiodiversitätsrat, so Wippermann, sei in seinem Bericht 2019 noch davon ausgegangen, dass eine Million Arten – jede achte Art – noch in diesem Jahrhundert aussterben könnte. Eine neue Studie spricht nun aber von drei Millionen Arten. Jeden Tag würden global circa 150 Tier- und Pflanzenarten aussterben. In Deutschland seien laut „Roter Liste“ rund 30.000 Arten unmittelbar vom Aussterben bedroht. 26 Prozent der rund 3000 Farn- und Blütenpflanzen seien bestandsgefährdet, 36 Prozent der heimischen Tierarten bedroht.

„Wir treten unsere Biodiversität mit Füßen“

„Wir treten unsere Biodiversität mit Füßen“, warnt Wippermann. Es bestehe „akuter Handlungsbedarf“. Man habe es sowohl global als auch lokal in der Hand, die Biodiversität zu erhalten, sagt er. Dafür muss es ihm zufolge auch rechtliche Verpflichtungen geben dürfen. Schaue man sich in Penzberg Neubauprojekte an, habe man nicht immer den Eindruck, dass der städtisch-ökologische Kriterienkatalog oder andere Handreichungen gelesen werden.

Penzberg entwirft Strategie: „Wir möchten ein Vorbild sein“

Um den Anspruch, die Biodiversität zu schützen, langfristig in der Stadtverwaltung zu verankern, wurde ihm zufolge die Biodiversitätsstrategie entworfen. „Wir möchten damit Vorbild sein.“ Laut Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) handelt es sich um eine Empfehlung. Man wolle zeigen, „dass wir vorangehen“. Gebe es zum Beispiel Baumaßnahmen, werde man Flächen entsprechend gestalten. Man werde jetzt aber nicht frisch angelegte Grünflächen wieder aufwühlen und für viel Geld ummodeln, so Wippermann.

Hauptaugenmerk auf Flächen mit hoher Artenvielfalt

In der Biodiversitätsstrategie, die die Stadt nun als 17-seitige Broschüre auf ihrer Internetseite veröffentlich hat, heißt es, dass geeignete öffentliche Grünflächen sukzessiv in naturnahe und extensiv gepflegte Flächen umgewandelt würden. Ziel sei dies bis 2030 beim kompletten öffentlichen Straßenbegleitgrün, das laut Stadt eine Fläche von 27.500 Quadratmetern einnimmt. Geachtet werden soll auf einen Biotopverbund, damit Tierarten wandern können. Als wichtige Bereiche werden auch Uferbereiche genannt. Forcieren will die Klimaschutzabteilung ebenso den städtischen Erwerb von ökologisch wertvollen Flächen. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf Flächen mit einer überdurchschnittlichen Artenvielfalt oder einem besonderen Artenvorkommen Die biologische Vielfalt schützen beziehungsweise fördern will die Stadt auch auf den von ihr verpachteten Landwirtschaftsflächen. Außerdem wird empfohlen, den Vertragsnaturschutz auszubauen, also private Grundstückseigentümer für die Extensivierung zu honorieren. Ausdrücklich nennt das Strategiepapier den Verzicht auf Pestizide, auf Torf und auf den Einsatz von Laubsaugern und -bläsern. Als weitere Maßnahmen nennt der Katalog zum Beispiel Nisthilfen und Insektenhotels, die Umstellung auf insektenfreundliche Beleuchtung und die Reduzierung der Versiegelung „auf das notwendige Maß“.

Die Broschüre über die „Kommunale Biodiversitätsstrategie“ ist auf „www.penzberg.de“ zu finden.