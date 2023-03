Unbekannter bedroht 65-jährige Spaziergängerin und zerkratzt Auto – Polizei bittet um Hinweise

Von: Theresa Kuchler

Die Polizei Penzberg bittet um Hinweise zu dem Mann, der eine Frau am Kirnbergsee bedroht hat. © Rene Ruprecht/dpa

Ein unbekannter Mann hat eine Frau bedroht, die mit ihren Hunden am Kirnbergsee in Penzberg spazieren war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Penzberg - Eine 65-jährige Frau aus Kochel war am Donnerstag, 30. März, mit ihren beiden Hunden am Kirnbergsee in Penzberg spazieren, als sie von einem Mann bedroht wurde. Wie die Polizei berichtet, hat der Unbekannte die Spaziergängerin beleidigt und anschließend die rechte Seite ihres Autos zerkratzt. Als er flüchtete, zeigte er der Frau mehrmals den Mittelfinger.

Nun bittet die Polizeiinspektion Penzberg nach Hinweisen, um den unbekannten Mann zu finden. Er ist ca. 40 Jahre alt und 180 cm groß. Der Mann trägt eine auffällige Frisur: Seine Haare sind mittelblond, wellig und schulterlang.

Spaziergängerin wird von unbekanntem Mann bedroht - Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben der Beamten war er in Begleitung einer unbekannten Frau, die mit ca. 35 Jahren, schulterlangen Haaren und roter Bekleidung beschrieben wird. Hinweise nimmt die Polizei Penzberg unter Tel.: 08856/9257-0 entgegen.

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

