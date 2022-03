Vater lässt Zehnjährige ans Steuer seines Autos - jetzt liegt sie im Krankenhaus

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Polizisten konnten bei der Unfallaufnahme kaum glauben, wer da gefahren ist (Symboldbild). © Friso Gentsch/dpa

Eine Zehnjährige wurde bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt. Die Verantwortung dafür trägt ihr Vater, dem jetzt jede Menge juristischer Ärger droht.

Penzberg – Eine Zehnjährige wurde, wie die Polizeiinspektion Penzberg am späten Sonntagnachmittag berichtete, bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte das Kind auf dem Schoß des 46-jährigen Vaters Platz genommen und in der Hofeinfahrt Anfahrübungen mit dessen Kleintransporter gemacht.

„Plötzlich stieg die Zehnjährige aufs Gas und der Kleintransporter bewegte sich rückwärts, überquerte eine Straße und durchbrach den Gartenzaun des gegenüberliegenden Grundstücks“, berichteten die Polizisten gestern weiter.

Der Vater sei dann mit der Tochter über die Fahrertüre aus dem Fahrzeug gesprungen. Dabei geriet das Kind allerdings zwischen das rollende Fahrzeug und eine Mauer des auf dem Nachbargrundstück befindlichen Gebäudes.

Das Mädchen wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert

Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt, erlitt Quetschungen im Bereich der linken Körperseite und Hüfte und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vater trug Abschürfungen im Bereich des linken Armes davon, so die Polizei weiter.

Angesichts dieser Ereignisse gerät der entstandene Sachschaden in den Hintergrund. Er beläuft sich auf rund 10 000 Euro am Auto und weitere 4000 Euro an Gebäude und Zaun. Gegen den Vater wird wegen Körperverletzung sowie Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, wie die Penzberger Polizeiinspektion weiter mitteilte.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.