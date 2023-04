Penzberg: Die Stadt der Moore - verstärktes Augenmerk auf Renaturierung

Von: Wolfgang Schörner

Im Breitfilz bei Penzberg, hier bei einer Führung mit dem Biologen Helmut Hermann vor einigen Jahren. © Franziska Seliger

Wie können Hoch- und Niedermoore rund um Penzberg effektiv geschützt werden? Und welche Möglichkeiten gibt es, sie zeitnah zu renaturieren? Damit will sich die städtische Umwelt- und Klimaschutzabteilung intensiv beschäftigen.

Penzberg – Penzberg ist von Mooren umgeben und teilweise auf Moorflächen entstanden. Der Breitfilz ragt zum Beispiel fast bis in die Innenstadt hinein. Er umfasst etwa 70 Hektar, was umgerechnet fast 100 Fußballplätzen entspricht. Davon gelten circa 55 Hektar als intakte Hochmoorfläche. Weitere Moore in der Penzberger Gegend sind zum Beispiel der Ringseefilz, der Edenhofer Filz, der Mauserfilz und der Loisachfilz. Wichtig für den Klimaschutz sind intakte Moore, weil sie CO2 binden. Werden sie entwässert, geben sie Treibhausgase frei. Ebenso sind Moore bedeutend für den Artenschutz.

Stadt prüft, welche Moorflächen durch Renaturierung gesichert werden können

Im Zusammenhang mit Penzbergs Klimaschutz-Aktionsplan will die städtische Klima- und Umweltschutzabteilung verstärkt ihr Augenmerk auf die Moore rund um Penzberg legen. Das kündigte Leiter Carl-Christian Wippermann an. Aktuell werde geprüft, welche Moorflächen durch großflächige Renaturierungsmaßnahmen verbessert und welche Finanzmittel über das „Klimaprogramm Bayern“ abgerufen werden können. Für September 2023 sei zudem mit der Volkshochschule die Veranstaltungsreihe „Penzberger Moore“ geplant.

Renaturierungen des Ringseefilz und des Mauserfilz

Konkret hat die Stadt in der jüngeren Vergangenheit den Ringseefilz im Norden Penzbergs auf einer Fläche von 4,7 Hektar renaturiert. Das geschah 2021 in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Weilheim-Schongau. Dort wurden die Bäume gefällt und künstlich angelegte Gräben so verschlossen, dass das Moor nicht mehr entwässert wird. Zur selben Zeit begannen die Bayerischen Staatsforsten, den etwa 30 Hektar großen Mauserfilz bei Edenhof im Süden Penzbergs zu renaturieren.

Pläne für Gut Hub: östliches Ufer des Hubersees

Heuer stehen laut Wippermann Projekte wie die Renaturierung des Kirnbergmoors und von Flächen auf Gut Hub an. Bei der Kirnbergmoor-Fläche handelt es sich um 3,5 Hektar nördlich von Penzberg und südwestlich des Industrieparks Nonnenwald. Im Rahmen des vor kurzem vorgestellten Entwicklungskonzepts für Gut Hub sollen in den nächsten Jahren zudem Feuchtgebiete auf Niedermoorböden wiederhergestellt werden, zum Beispiel am östlichen Ufer des Hubersees. Was Moore im rein städtischen Eigentum betrifft, sei man damit aber schon fast am Ende, so Wippermann. Bei weiteren Maßnahmen brauche man „die Eigentümer im Boot“. Die Stadt könne dann die Koordination übernehmen und Möglichkeiten aufzeigen.

Wiedervernässung: Bundesweit hinter dem Zeitplan

Die Klimaschutzabteilung arbeitet bei ihren Vorhaben mit der „Moorrenaturierung“-Stelle des Landratsamtes zusammen. Deren Leiterin Lisa Schwarz gab vor kurzem im Stadtrat einen Vortrag. Ihr zufolge werden Renaturierungen vom Freistaat zu 90 Prozent gezahlt, falls es einen öffentlichen Träger der Maßnahme gibt, der die Fläche ankauft, dinglich sichert oder eine Einverständniserklärung hat. Bayern, sagte sie, wolle bis zum Jahr 2040 rund 55.000 Hektar Moorboden klimafreundlich entwickeln, zum Beispiel, indem bei intensiv genutzten Wiesen mit Niedermoorboden die Entwässerung gestoppt wird. Da Landwirte ihre Flächen nicht verlieren wollen, so Schwarz, müsste eine Nutzungsform gefunden werden, die bei höherem Wasserstand möglich ist, zum Beispiel der Anbau von Schilf, Segge und Materialien, die als Baustoffe verwendet werden können. Bezeichnet wird dies als Paludikultur. Aktuell werden ihr zufolge in Deutschland 2000 Hektar im Jahr wiedervernässt. Nötig wären aber 50.000, sagte sie.

Photovoltaik auf Moorflächen?

Zur Frage, ob auf Moorflächen auch aufgeständerte Photovoltaikanlagen geschaffen werden können, sagte Schwarz, dass sich beides generell nicht widerspreche. Man müsse es prüfen. Zugleich äußerte sie sich skeptisch: Im Donaumoos habe man dies auf Niedermoor versucht. Durch Baufahrzeuge sei der Boden aber verdichtet und geschädigt worden.