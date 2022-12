Penzberger Volksfest 2023: Regler soll Festwirt bleiben, Fahrenschon erhält Absage

Von: Wolfgang Schörner

Volksfest in Penzberg: 2023 soll es wieder Holger Regler machen. © Ralf Ruder

Holger Regler soll auch im nächsten Jahr in Penzberg der Volksfestwirt sein. Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, bislang gibt es nur eine mündliche Vereinbarung. Sein Vorgänger Christian Fahrenschon hat allerdings bereits eine Absage der Stadt erhalten. Er zeigt sich darüber verwundert.

Penzberg – Im vergangenen September hatte Holger Regler, der in Eichstätt und in Ingolstadt die „Reglers Grillstationen“ betreibt, erstmals das Penzberger Volksfest ausgerichtet. Der 49-Jährige war kurzfristig für Christian Fahrenschon eingesprungen, der das Volksfest wegen der Personalsituation nicht durchführen konnte. Fahrenschons Familie hatte die Penzberger Wiesn zuvor mehr als 40 Jahre lang organisiert. Bereits im September, kurz nach dem Volksfest, hatte Regler erklärt, er würde es 2023 gern wieder machen. Nun ist offenbar im Rathaus eine Entscheidung gefallen: Regler soll auch 2023 der Penzberger Festwirt sein.

Bürgermeister: Mündliche Zusage für Holger Regler

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bestätigte dies am Montag auf Nachfrage. Es gebe eine mündliche Zusage. Die Vertragsunterzeichnung folgt noch. Korpan erklärte, er habe dies selbst entschieden. Einen Beschluss im Stadtrat oder in einem Ausschuss gab es nicht. Als Grund für die Entscheidung nannte er, dass die Zusammenarbeit sehr gut gewesen sei. Auch wenn heuer beim Volksfest wegen der kurzen Vorbereitungszeit Kleinigkeiten nicht optimal gelaufen seien, habe Regler es gut gemacht, so Korpan.

Christian Fahrenschon: Negative Antwort auf Bewerbung

Enttäuscht ist Christian Fahrenschon. Er erzählt, dass es auf seine E-Mails im Herbst nicht zu einem Gespräch gekommen sei. Er habe dann Anfang Dezember eine offizielle schriftliche Bewerbung geschickt (laut Korpan nach der mündlichen Zusage für Regler). Nun habe er die kurze Antwort erhalten, dass man sich 2023 für Holger Regler entschieden habe.

„Ich habe das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen“, sagt Fahrenschon. Er hätte es gern wieder gemacht. Es gehe auch nicht darum, dass man sich anders entscheide, sondern um das Wie, fügt er an. Fahrenschon pocht darauf, dass die Absage des Volksfests 2022 eine gemeinschaftliche Entscheidung von ihm und der Stadt gewesen sei. Er habe eine Alternative vorgeschlagen und gehofft, dass es später noch einmal ein Gespräch gibt. Bei der Stadt, sagt er, habe man das aber offenbar anders in Erinnerung.

Dissens über Volksfest-Absage 2022

Bürgermeister Korpan widerspricht ihm. Fahrenschon sei damals, Mitte Juli, zur Stadt gekommen und habe gesagt, das Volksfest wegen der Personalsituation nicht durchführen zu können. „Ja, wir haben es gemeinsam abgesagt – weil er uns keine Alternative angeboten hat.“ Hätte er eine Alternative angeboten, hätte man darüber gesprochen, so Korpan.

Schon in den Jahren zuvor hatte es, wie berichtet, atmosphärische Störungen zwischen Festwirt Fahrenschon und der Stadt Penzberg gegeben. Im Jahr 2018 hatte er seinen Vertrag gekündigt, aus Protest gegen die aus seiner Sicht zu strengen Auflagen. 2019 kam es dann wegen der Öffnungszeiten beinahe zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Beide Male fanden beide Seiten aber wieder zusammen.

Holger Regler: Mehr Zeit für Volksfest-Planung

Freude herrscht indes bei Holger Regler, der derzeit mit einem Stand auf dem Münchner Christkindlmarkt ist. Mit der Vertragsunterzeichnung rechnet er im Januar. Für die Planung habe er nun mehr Zeit, sagt Regler, der auch in Murnau Nachfolger von Fahrenschon werden soll. So wolle er 2023 einen „vernünftigen Biergarten“ anbieten, vielleicht als Weißbier-Biergarten. Eventuell kaufe er auch ein eigenes Festzelt, um es so einzurichten, wie er es wolle. In dem Rahmen will er ebenso ein Lösung für eine Schnapsbar finden, die heuer im Zelt nicht möglich war. Der Bierpreis, schätzt Regler, würde bei ungefähr 10,60 Euro liegen, wobei man nicht vorhersehen könne, was die Großhändler vorhaben.

Leid tue es ihm, sagt Regler, dass beim Seniorennachmittag das Essen zu spät auf die Tische kam. Er sei derzeit bei der Küchenplanung und habe Hendlgrills dazugekauft. Er könne so 300 Hendl mehr auf dem Grill haben. Auch das Küchenpersonal wolle er aufstocken. Was den Vergnügungspark angeht, würde Regler zudem gern ein zweites Karussell und weitere Spielbuden dazunehmen.