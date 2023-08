„Das schönste Fest“: Wiesn in Penzberg startet – für den Festwirt ein „bisserl entspannter“ als 2022

Von: Wolfgang Schörner

Es geht wieder rund: Am Freitag startet in Penzberg das Volksfest, natürlich mit Autoscooter. Vier Fahrgeschäfte auf der Berghalde © Kurt Geier Schaustellerbetrieb

Am Freitag startet auf der Berghalde in Penzberg das Volksfest. Für Festwirt Holger Regler ist es diesmal etwas entspannter als bei seiner Premiere vor einem Jahr. Er hatte bedeutend mehr Zeit für die Vorbereitung. Die Mass Bier kostet heuer 11,20 Euro. Schausteller Kurt Geier organisiert zudem wieder einen kleinen Vergnügungspark.

Penzberg – Vor einem Jahr war es für Holger Regler praktisch ein Kaltstart. Er sprang damals kurzfristig für die Festwirtfamilie Fahrenschon ein, die wegen der Personalsituation abgesagt hatte. Nicht einmal drei Wochen lagen 2022 zwischen der Vertragsunterzeichnung und dem Volksfeststart. „Ein Monat mehr Vorlaufzeit wäre besser gewesen“, sagte Holger Regler damals. Diese Vorlaufzeit hatte er nun. Bereits Ende vergangenes Jahres machte die Stadt Penzberg eine mündliche Zusage für 2023. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sah es quasi als moralische Verpflichtung, nachdem Regler 2022 in einer Notsituation eingesprungen war.

Fühlt es sich diesmal also entspannter an?

Fühlt es sich also diesmal entspannter an? „Ein bisserl entspannter“, antwortet Holger Regler (50). Andererseits befindet er sich seit Anfang Mai im Dauereinsatz. Seither hat er bereits 17 Maifeste, Kirchweihfeste und Volksfeste hinter sich. Bis Montag war er Festwirt in Gaimersheim bei Ingolstadt. In Murnau war Holger Regler, wie berichtet, im Juli dagegen nicht, obwohl die Vorbereitungen schon liefen. Dort hatte sich die Familie Fahrenschon den Platz per Klage zurückgeholt. Regler selbst sitzt deswegen noch auf „fast 25 000 Euro“ getätigten Ausgaben. Ob nächstes Jahr die Fahrenschons wieder in Murnau sind, ist noch offen. Darüber steht eine Gerichtsentscheidung aus. Holger Regler, der 2017 mit seiner „Grillstation“ startete und 2018 in Tirschenreuth erstmals Festwirt war, ist mittlerweile dennoch gut im Geschäft. Viele Festwirte hätten aufgehört, einige altersbedingt, andere in Folge von Corona, sagt er. Für ihn sei es eine Chance gewesen, Fuß zu fassen. Allerdings will er sich für nächstes Jahr auf einige Feste, vielleicht acht, konzentrieren, die sich für ihn auch wirtschaftlich rechnen. Penzberg würde da freilich dazugehören.

Am Freitag startet das Penzberger Volksfest - Maß Bier für 11,20 Euro

Nun steht aber erst einmal das aktuelle Penzberger Volksfest bevor. Am Freitag geht es los. Zehn Tage läuft es bis Sonntag, 3. September. Holger Regler baut heuer ein etwas größeres Zelt auf. Die Zahl der Plätze bleibt aber bei rund 2000. Zusätzlich wird es ihm zufolge einen Biergarten sowie ein zusätzliches Barzelt geben, für das er zwei junge Barkeeper aus Penzberg gewonnen hat. Die Mass Bier – heuer gibt es Augustiner statt Reutberger – wird 11,20 Euro kosten. Das sind 1,60 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Regler verweist darauf, dass er seine Kosten wie für Zeltmiete, Aufbau und Personal irgendwie umlegen muss. Dafür seien die Preise für das halbe Hendl mit Semmel (9,80 Euro) sowie Limonade, Spezi und Apfelsaft (4,50 Euro) gleich geblieben, sagt er.

„Das ruhigsten und schönste Fest“

Ausschenken dürfe er im Festzelt und im Barzelt nach aktuellem Stand bis 23.30 Uhr, so Regler. Um Mitternacht müssen die Zelte geräumt sein. Engagiert hat der Festwirt auch Security-Personal. Wobei es im vergangenen Jahr in Penzberg „das ruhigste und schönste Fest“ gewesen sei, das er als Wirt erlebt habe. „Die Leute waren alle sehr freundlich, waren griabig, wollten ihr Bier trinken und ein bisserl Party machen“, sagt er. Das Manko ist ihm zufolge aber immer noch der Personalmangel. Personal ist nicht leicht zu bekommen. Er habe für Penzberg diesmal aber mehr als 2022. Er hofft noch auf weitere Mitarbeiter.

Vergnügungspark mit Fahrgeschäften

Geben wird es beim Penzberger Volksfest auch wieder einen Vergnügungspark, organisiert vom Autoscooter-Betreiber Kurt Geier, dessen Familie seit über 70 Jahren mit ihrer Mandelküche auf dem Penzberger Volksfest vertreten ist. Der Vergnügungspark wird heuer größer ausfallen als 2022. „Wir hatten mehr Zeit für die Vorbereitung“, sagt Kurt Geier. „Im letzten Jahr war das nicht so schön.“ Auf die Besucher warten diesmal vier Fahrgeschäfte: Geiers Autoscooter, ein großer Wellenflieger (Kettenkarussell), ein Disco-Flyer und ein Kinderkarussell. Außerdem stehen am Volksfestplatz die Mandelküche, Schieß- und Spielbuden.

Das Festprogramm in Penzberg Geöffnet ist das Penzberger Volksfest auf im Freizeit- und Erholungsgelände Berghalde täglich ab 14 Uhr, an den beiden Sonntagen bereits ab 11 Uhr. Das Ausschankende ist jeweils um 23.30 Uhr. Tischreservierungen für das Festzelt nimmt Festwirt Holger Regler ab kommenden Donnerstag, 24. August, gegen Mittag im Festbüro auf der Berghalde entgegen.

Freitag, 25. August: 18 Uhr traditioneller Auftakt auf dem Stadtplatz mit Freibierausschank; anschließend Festzug zum Volksfestplatz auf der Berghalde; circa 19 Uhr O’zapfn mit Bürgermeister Stefan Korpan. Es spielt die Stadt- und Bergknappenkapelle.

Samstag, 26. August: ab 19 Uhr Partyband Flash-Dance aus Rosenheim.

Sonntag, 27. August: ab 12 Uhr Mittagstisch mit Bavaria 3; ab 18 Uhr Partyband Volxxbeat (Gewinner des Bavarian Music Award 2022).

Montag, 28. August: ab 12 Uhr Seniorennachmittag mit der Magistratsmusi; ab 19 Uhr spielt Bavaria 3.

Dienstag, 29. August: ab 19 Uhr Partyband Dreisam aus dem Werdenfelser Land.

Mittwoch, 30. August: ab 14 Uhr Familientag, ab circa 15 Uhr Kasperltheater; ab 19 Uhr spielt die Musikgruppe Blechblosn.

Donnerstag, 31. August: ab 19 Uhr Partyband Manyana.

Freitag, 1. September: ab 18 Uhr Ludwig-Thoma-Musikanten (Tag der Betriebe).

Samstag, 2. September: ab 19 Uhr Partyband Trachtenrocker.

Sonntag, 3. September: ab circa 11 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf; ab 18 Uhr Eckentaler Frankenlumpen; bei Einbruch der Dunkelheit voraussichtlich Feuerwerk.

(Programmänderungen sind möglich)