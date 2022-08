Vor Wiesn-Start in Penzberg: Ex-Festwirt meldet sich zu Wort

Von: Wolfgang Schörner

Am Freitagabend beginnt das Penzberger Volksfest (Symbolfoto). © Ralf Ruder

Am Freitagabend startet das Penzberger Volksfest mit dem neuen Festwirt Holger Regler, nachdem es – so sah es zumindest im Juli aus – schon auszufallen drohte. Nun meldet sich der vorherige Penzberger Festwirt Christian Fahrenschon zu Wort.

Penzberg - Kurz vor dem Volksfest-Start hat sich der bisherige Festwirt Christian Fahrenschon zu Wort gemeldet: Er legt Wert auf die Feststellung, dass nicht er allein das Volksfest abgesagt habe, sondern dies im vergangenen Juli eine gemeinschaftliche Entscheidung mit der Stadt Penzberg gewesen sei. So hatten es beide Seiten auch verkündet. Als Grund war, wie berichtet, fehlendes Personal in Küche und Service genannt worden.

„Normales Volksfest, wie man es bis 2019 gewohnt war, nicht möglich“

Damals, so Fahrenschon, sei gemeinsam die Aussage getroffen worden, dass ein normales Volksfest mit der Zeltgröße und den Programmpunkten wie Seniorentag und Tag der Betriebe, so wie man es bis 2019 gewohnt war, nicht möglich sei, da es zu Engpässen hätte kommen können und der eine oder andere Festbesucher womöglich keinen Platz gefunden hätte. Sein Zelt, erklärte er, habe 70 Meter Länge, das aktuelle Zelt vielleicht 40 Meter, schätzt er.

Fahrenschon: „Damals war das Volksfest wohl nicht so wichtig“

Fahrenschon erklärte zudem, auf seinen Vorschlag hin sei damals auch darüber gesprochen worden, dass Vereine helfen könnten, „wie man das von Trachtenfesten kennt“. Die Antwort der Stadt sei aber gewesen, dass man dies bei anderen Veranstaltungen versucht, es aber nicht funktioniert habe, dies also keine sinnvolle Lösung sei. Daraufhin habe es geheißen: „Man macht es gescheit oder gar nicht.“ Vor dem Hintergrund habe man gemeinsam entschieden, dass man es nicht mache. „Damals war das Volksfest wohl nicht so wichtig“, so Fahrenschon. Er habe zu dem Zeitpunkt auch darum gebeten, nicht sofort an die Öffentlichkeit zu gehen, sondern noch eine Woche zu warten, „ob sich noch was tut“. Die Stadt habe aber entschieden, sofort an die Öffentlichkeit zu gehen.

Ex-Festwirt will „auf alle Fälle“ zur Penzberger Wiesn kommen

Fahrenschon äußerte sich auch dazu, dass nun doch ein Volksfest in Penzberg stattfindet. „Es freut mich für die Penzberger, ich hoffe, dass es mein Kollege hinkriegt“, sagte er. Als „komisch“ bezeichnete er es aber, dass der neue Festwirt offenbar keine Personalprobleme hat. Er sei gerade beim Rosenheimer Volksfest, so Fahrenschon, dort werde auch Personal gesucht. Zur Penzberger Wiesn will er aber „auf alle Fälle“ kommen und eine Maß Bier trinken, wie er sagt: „Es ist zwar kein Augustiner, schau mer mal, wie das Reutberger schmeckt.“