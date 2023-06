Wirt Holger Regler soll heuer „zeigen, was er kann“

Rasante Fahrten und Budenzauber: Das Penzberger Volksfest soll heuer am Freitag, 25. August, beginnen.

Penzberger Volksfest 2023

Von Franziska Seliger

Holger Regler wird auch in diesem Jahr der Wirt auf dem Penzberger Volksfest sein. Die Veranstaltung auf der Berghalde soll am Freitag, 25. August, beginnen und bis Sonntag, 3. September, dauern. Erste Fahrgeschäfte haben schon zugesagt.

Penzberg – Im vergangenen September hatte Holger Regler, der in Eichstätt und Ingolstadt die „Reglers Grillstationen“ betreibt,

erstmals das Penzberger Volksfest ausgerichtet. Der damals 49-Jährige war kurzfristig für Christian Fahrenschon eingesprungen, der das Volksfest wegen der Personalsituation nicht abgesagt hatte. Fahrenschons Familie hatte die Penzberger Wiesn zuvor mehr als 40 Jahre lang organisiert. Bereits im September, kurz nach dem Volksfest, hatte Regler erklärt, er würde es 2023 gern wieder nach Penzberg kommen. Ende des Jahres hatte die Stadt Regler dann eine mündliche Zusage erteilt.

Stadt und Wirt sind sich „handelseinig“

Wie Bürgermeister Stefan Korpan nun auf Nachfrage der Heimatzeitung sagt, sei man sich mit Regler „handelseinig“. Es müssten lediglich noch Details abgestimmt werden. Die Penzberger Wiesn solle von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, stattfinden. Soweit er informiert sei, so Korpan, werde Regler auch in diesem Jahr mit der Augustiner Brauerei zusammenarbeiten. Was die Fahrgeschäfte betrifft, hätten bereits die Schausteller des Autoscooter sowie des Kinderkarussells zugesagt nach Penzberg zu kommen. „Und es wird mindestens ein Hochfahrgeschäft geben“; beispielsweise ein Kettenkarussell. Welche Fahrgeschäfte und Buden genau aufbauen werden beim Penzberger Volksfest, dafür sei der Festwirt zuständig.

+ Holger Regler soll auch 2023 Wirt auf dem Penzberger Volksfest sein. © Schörner

Und der wird auch heuer wieder Holger Regler heißen – anders als in Murnau. Hier hatte sich der Marktgemeinderat zwar eigentlich auch für Regler als Festwirt für 2023 entschieden. Die langjährige Wirtsfamilie Fahrenschon sollte künftig außen vor bleiben.

Doch die Fahrenschon GmbH&Co. KG zog vor Gericht. Ergebnis: Der Markt Murnau wurde über eine einstweiligen Anordnung verpflichtet, Fahrenschon vorläufig für die Durchführung des Volksfests sowie als Festwirt für das Jahr 2023 zuzulassen. Kann es also auch in Penzberg passieren, dass die Fahrenschon GmbH Klage einreicht? Nein, sagt Korpan, denn: „Bei uns ist es eine andere Konstellation.“ Der Markt Murnau hatte sich für eine Ausschreibung des Volksfestes entschieden und bestimmte Vergaberichtlinien festgelegt, bei denen die Firma Fahrenschon etwas besser abgeschnitten hatte. Sie hätte deshalb auch den Zuschlag vom Markt Murnau erhalten müssen.

Für Korpan scheint die Entscheidung für Regler fast schon eine moralische Verpflichtung zu sein, denn: „Im letzten Jahr ist er uns in einer Notsituation eingesprungen.“ Angesichts der kurzfristigen Vorbereitungszeit und wegen Personalproblemen war jedoch nicht alles reibungslos gelaufen. Das ist auch Korpan bewusst. Heuer könne Regler nun „zeigen, was er kann“. Festwirt Fahrenschon hat laut Korpan übrigens gar nicht mehr dezidiert nachgefragt, ob er als Wirt auf die Penzberger Wiesn zurückkommen dürfe.

Fahrenschon „akzeptiert“ die Entscheidung

Auf Nachfrage sagte Fahrenschon, in Penzberg habe es – anders als in Murnau – keine Ausschreibung gegeben. Ob das zulässig sei, darüber könne man zwar „geteilter Meinung sein“. Aber wenn sich die Stadt Penzberg für den Wirt entschieden habe, der im vergangenen Jahr eingesprungen sei, „dann akzeptieren wir das“.