Von Landesgartenschau bis Roche-Erweiterung: „Das sind alles Wegweiser für die Zukunft“

Von: Wolfgang Schörner

Penzberger Innenstadt: Es stehen Veränderungen bevor. © Wolfgang Schörner

Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht vorüber, das Leben normalisiert sich aber wieder. Die Heimatzeitung sprach mit Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) über die Höhepunkte der vergangenen zwölf Monate und über die Aussichten für das Jahr 2023, über Millionen-Projekte, bezahlbaren Wohnraum und über die Zukunft der Innenstadt.

Herr Korpan, nach zweieinhalb Corona-Jahren und diversen Einschränkungen ist so etwas wie Normalität eingekehrt, inklusive Volksfest und Ihrer persönlichen Premiere beim Anzapfen. Was waren für Sie als Bürgermeister die Höhepunkte 2022?

Wenn man es auf Corona bezieht, dann waren es die Veranstaltungen, bei denen die Leute wieder zusammengekommen sind, beim Maibaumaufstellen, beim Volksfest, beim Stadtfest und bei den Weihnachtsfeiern. Es gibt nichts Schlimmeres, nur Online oder per E-Mail zu kommunizieren. Da wird leicht mal etwas falsch verstanden, anders, als wenn man sich gegenübersitzt.

Gab es auch in der politischen Arbeit etwas, das Sie als Höhepunkt 2022 bezeichnen würden?

Penzberger Bürgermeister Stefan Korpan. © Wolfgang Schörner

Da gab es viele große Themen. Wichtig war aber auch, dass wir für die Stadtratssitzungen in den Sitzungssaal zurückgekehrt sind. Man sitzt enger zusammen, redet mehr miteinander. Man ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder zusammengerutscht. Das macht schon was aus.

Und die großen Themen?

Ein großer Gewinn ist sicher, dass wir die Landesgartenschau für 2028 nach Penzberg geholt haben. Andere Themen sind, dass wir das Wohnbauprojekt an der Birkenstraße vorangebracht haben, das Metropol eröffnet wurde und wir bei der Turnhalle am Josef-Boos-Platz in den letzten Zügen liegen, was auch für die Schützen und Kegler wichtig ist, die dann wieder in ihre Vereinsräume zurückkönnen. Ein großes Projekt war der Bebauungsplan zur Roche-Erweiterung, der als Satzung beschlossen wurde. Auf den Weg gebracht wurden der neue Flächennutzungsplan, die Wettbewerbe für die Innenstadt und das Mobilitätskonzept. Das sind alles Wegweiser für die Zukunft.

Apropos Wohnbau: Als drängendes Problem wird immer wieder bezahlbarer Wohnraum genannt. Was tut die Stadt?

Wir bauen als Stadt westlich der Birkenstraße 149 Wohnungen. Wenn man sich in der Umgebung umschaut: Welche Kommune macht das in diesem Umfang? Das ist ein Projekt mit über 55 Millionen Euro Investitionsvolumen. Und man muss auch sehen: Auf dem Edeka-Areal baut ein privates Unternehmen 385 Wohnungen. Bei einem Drittel davon, also bei mehr als 100 Wohnungen, erhalten wir als Stadt das Vergaberecht. Auch das wird bezahlbarer Wohnraum sein.

Es gibt den Vorschlag, für weitere Wohnbauprojekte Genossenschaften wie die „BayernHeim“ des Freistaats einzubinden. Wäre das eine Option?

Auf jeden Fall. Wir sind mit der „BayernHeim“ in Kontakt. Es gibt aber noch kein konkretes Projekt auf einem konkreten Grundstück. Es würde in dem Fall auch nicht um ein Haus mit 30 Wohnungen gehen. Die „BayernHeim“ hat da andere, größere Maßstäbe.

Kämen die städtischen Grundstücke am Daserweg neben der „Spatzennest“-Tagesstätte oder an der Karlstraße beim ehemaligen Schlachthof dann überhaupt in Frage?

Das müsste man im Detail mit der „BayernHeim“ anschauen. Mit der Genossenschaft WWP („Wir wohnen in Penzberg“) gehen wir außerdem jetzt den nächsten Schritt und schauen, ob wir mit ihr auf dem anderen städtischen Grundstück am Daserweg...

...auf der Fläche vor der Abzweigung zur Unterfeldstraße...

...bezahlbaren Wohnraum schaffen. Allein als Kommune kann man das Wohnungsproblem ja nicht lösen.

Weil wir gerade beim Geld sind: In den Beratungen zum Finanzhaushalt 2023 hieß es, dass momentan kein Geld da ist für Projekte wie Schulsanierung und Wohnbau am Daserweg. Andererseits erwartet die Stadt Penzberg 51 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Wie passt das zusammen?

Das habe ich letztes Jahr schon gesagt. In der Vergangenheit sind große Projekte aufs Gleis gesetzt worden, die wir erst abarbeiten müssen. Man muss sich mal die Summen anschauen: zum Beispiel 55 Millionen Euro für den Wohnungsbau an der Birkenstraße, fast 13 Millionen Euro für die Turnhalle am Josef-Boos-Platz, fast 6 Millionen Euro für das Metropol, dazu der geplante Kindergarten an der Nonnenwaldstraße und das Familienbad. Das sind alles Millionen-Projekte. Sie zu stoppen, würde am Ende noch teurer kommen. Es sind ja auch gute Projekte. Aber vielleicht hätte man damals überlegen sollen, mit dem einen oder anderen abzuwarten.

Viel diskutiert wird derzeit auch über die Zukunft der Innenstadt, wo es in den nächsten Jahren zu privaten Bauvorhaben kommen kann. Das löst Ängste aus, dass alte Bausubstanz verschwindet und Penzberg „gesichtslos“ wird. Wie sehen Sie die Gefahr?

Mit dem Wettbewerb für die Innenstadt versuchen wir, genau das zu vermeiden. Wir haben ja nicht die klassische Altstadt wie Bad Tölz oder Murnau. In Penzberg gibt es nur wenig alte Bausubstanz mit 100 Jahren. Es ist Ziel des Wettbewerbs, dass die rund 15 Architekten ihre Ideen einbringen – für ein Bild der Innenstadt der nächsten 100 Jahre. Da geht es um Dachformen, Fassaden, Wiederkehren und Gauben, und auch darum, dass keine Häuserschlucht entsteht. Deshalb habe ich keine Angst.

Glauben Sie, dass sich die privaten Eigentümer, die bauen wollen, daran halten?

Das müssen sie, weil wir es im Bebauungsplan festlegen. Wir binden die Grundstückseigentümer aber auch mit ein. Wir fragen sie nach ihren Vorstellungen. So können am Ende alle das Ergebnis mittragen.

Wann erwarten Sie die Ergebnisse des Wettbewerbs?

Im Herbst 2023 sollten sie vorliegen.

Ein Blick auf 2023: Was würden Sie sich wünschen?

Dass wir nach den Corona-Einschränkungen beim Zusammenleben an 2019 anknüpfen. Und, dass in der Ukraine Frieden einkehrt.

Und auf was freuen Sie sich? Ganz profan: vielleicht auf das Familienbad, das 2023 eröffnen soll?

Da hat man gleich das Bild von Altbürgermeister Kurt Wessner vor Augen.

Darauf wollte ich hinaus. Kurt Wessner war 1976 bei der Eröffnung des Wellenbads im Anzug vom Drei-Meter-Brett gesprungen. Was ist von Ihnen zu erwarten?

(lacht) Das ist schwer zu toppen. Die Frage ist: Macht man das Gleiche oder was anderes. Ich sag mal so: Ich werde im Vorfeld bestimmt den einen oder anderen Drei-Meter-Turm in anderen Hallenbädern erklimmen und schauen, ob es hinhauen würde.