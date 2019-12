Von Rock’n’Roll bis Schlagerrevue - das ist 2020 in der Penzberger Stadthalle los

Thomas Breitenfellner hat an der Penzberger Stadthalle sichtlich Gefallen gefunden. Der Betreiber des Kulturhauses „Stockwerk“ in Gröbenzell hat für 2020 ein neues Kabarett- und Musikprogramm zusammengestellt: unter anderem mit Wolfgang Krebs, „Herbert & Schnipsi“ und „Spider Murphy Gang“-Sänger Günther Sigl.

Penzberg – Es ist das dritte Kulturprogramm, das Thomas Breitenfellner für die Penzberger Stadthalle auflegt. 2018 sei „ein Testballon“ gewesen, sagt er, damals mit sechs Veranstaltungen. So hat er vor zehn Jahren auch im Gröbenzeller „Stockwerk“ angefangen, heute seien es dort rund 50 Veranstaltungen im Jahr, sagt er. In der Penzberger Stadthalle umfasste das Programm 2019 neun Abende. Bis auf zwei Ausnahmen seien sie ausverkauft gewesen. Die Stadthalle bezeichnet Breitenfellner als „ein Schmuckstück“. Lob hat er auch von den Künstler vernommen, beginnend bei der Künstlergarderobe („Das sieht man so selten“) bis zu Bühne, Akustik und Halle („etwas Edles“). Auch das Publikum in Penzberg sei sehr angenehm, so Breitenfellner.

Nun also das neue Musik- und Kabarettprogramm mit zehn Abenden. Ein Wiedersehen bringt es mit Günther Sigl, dem Sänger der „Spider Murphy Gang“. „Das sind immer besondere Abende“, sagt Breitenfellner. Günther Sigl erzählt bei diesen Auftritten aus seinem Leben, zum Beispiel, wie er seine Banklehre für die Musik aufgab. Im ersten Teil spiele er eine Mischung aus Rock’n’ Roll und Boogie Woogie, im zweiten Teil auch Klassiker der „Spider Murphy Gang“.

Das Programm 2020 in der Penzberger Stadthalle

Freitag, 17. Januar: Lizzy Aumeier mit ihrem neuen Kabarettprogramm „Wie jetzt?“.

Freitag, 31. Januar: „Alpin Drums“ mit Percussion-Musik auf ungewöhnlichen Gegenständen.

Freitag, 7. Februar: Günther Sigl und Band mit Rockklassikern und Musik der Spider Murphy Gang.

Freitag, 7. März: „Herbert & Schnipsi“ mit einem „Best of“ aus 35 Bühnenjahren.

Freitag, 20. März: „Cubaboarische Tradicional“ als Nachfolgeband der „Cubaboarischen“.

Freitag, 25. September: „Han’s Klaffl“ mit seinem Programm „Nachschlag! Eh ich es vergesse...“.

Freitag, 9. Oktober: „Conny & die Sonntagsfahrer“ mit ihrem Musiktheater „Komm ein bisschen mit...“.

Freitag, 16. Oktober: Chris Boettcher mit seinem neuen Programm „Immer dieser Druck!“

Samstag, 5. Dezember: „Knedl & Kraut“ mit ihrem Programm „Bayerische Weltreise“.

Freitag, 18. Dezember: Wolfgang Krebs mit seinem neuen Programm.

Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Rolles in Penzberg und im Internet unter www.kultur-ticketshop.de/penzberg. Beginn der Veranstaltungen in der Stadthalle ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

