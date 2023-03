100 Prozent für CSU-Chefin Maria Probst - Warnung an andere Fraktionen: „Wünsch-Dir-was-Zeit“ ist vorbei

Wahl in Penzberg

Die CSU in Penzberg hat ihre Führungsetage bei der Neuwahl in weiten Teilen einstimmig bestätigt. Vorsitzende Maria Probst erhielt am Donnerstagabend alle Stimmen der 33 Anwesenden. Auch bei den meisten anderen Positionen fielen die Ergebnisse einstimmig aus. Der Rest vereinte 32 von 33 Stimmen auf sich.

Penzberg - Maria Probst, die auch CSU-Fraktionsvorsitzende im Penzberger Stadtrat ist, war erst vor zehn Monaten an die Spitze des Penzberger CSU-Ortsverbands gerückt. Damals wurde sie – mit 35 von 40 Stimmen – in einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Nachfolgerin von Nick Lisson gewählt, der den Vorsitz aus privaten und beruflichen Gründen abgegeben hatte. Nun erhielt sie ein einstimmiges Ergebnis bei der Wiederwahl

Marcel Jung und Alexander Randl wurden in der Hauptversammlung im „Wirtshaus zur Koinschaufe“ als stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Martin Schmid und Florian Müller wechselten ihre Aufgaben. Martin Schmid, der dem Penzberger Stadtrat angehört, ist nun dritter im Bunde der stellvertretenden Vorsitzenden, Florian Müller wurde Digitalbeauftragter. Die Mitglieder bestätigten ebenso Stadtratsmitglied Aleksandar Trifunovic als Schatzmeister und Claudia Engel als Schriftführerin.

Probst: Einige Fraktionen haben noch nicht verstanden, dass die „Wünsch-Dir-was-Zeit“ vorbei ist

Laut CSU-Chefin Probst zählt der Ortsverband 107 Mitglieder. 72 Prozent sind Männern, 28 Prozent Frauen. Der Altersschnitt liegt bei 61 Jahren. Sie sehe das als Arbeitsauftrag, sagte Probst. Zur Stadtpolitik erklärte sie, es hätten „einige Fraktionen noch nicht verstanden“, dass die „Wünsch-Dir-was-Zeit“ vorbei sei. Die Haushaltskassen seien leer und die Liste der Projekte lang. Dies sprach auch Bürgermeister Stefan Korpan an, der als kooptiertes Mitglied dem CSU-Vorstand angehört. Die Haushaltslage sei angespannt, da man noch viele Millionen-Projekte aus der Vergangenheit abarbeiten müsse. Als wichtige Aufgabe nannte er, den Haushalt wieder auf gesunde Beine zu stellen und ein Polster zu schaffen, zum Beispiel, um künftig die Personalkosten stemmen zu können. Die lägen derzeit bei zwölf Millionen Euro. Kommt eine Tariferhöhung von zehn Prozent bedeute das eine Million Euro mehr. Kritik übten er und Probst auch an Regeln und Vorschriften, die „einige Fraktionen“ durchsetzen wollten. Gemeint waren wohl die Ortsgestaltungssatzung und die Fraktionen von Grünen und PM.

Entwicklung der Innenstadt und Neubauviertel

Korpan ging in seiner Rede auch auf die Entwicklung der Innenstadt ein, darunter den Architekten-Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld. Ziel sei es, die Pendlerparkplätze und einen Teil an den Gleisen zu überplanen. Das Bahnhofsgebäude bleibe erhalten. Man wolle es beleben, was bereits geschehe. Er sprach auch an, dass der Stadtbus auf den MVV-Beitritt abgestimmt werden muss..

Bezüglich des Neubauviertels westlich der Birkenstraße sagte Korpan, dass die Stadt gerade mit der Regierung abkläre, inwieweit Wohnungen für Menschen reserviert werden können, die in Berufen der Daseinsvorsorge arbeiten. Zur Unterbringung von Flüchtlingen sagte er, dass die Stadt noch keine Anfrage habe, Turnhallen als Unterkunft zu verwenden. Grundsätzlich erklärte er, dass bei deren Aufnahme darauf geachtet werde muss, „dass es umsetzbar ist“.

Die CSU wählte am Donnerstag auch acht Beisitzer in den Vorstand: Ben Braun, Renate Mair, Etelka Moreh, Wolfgang Scherl, Michael Schmatz, Fuat Tüfekci, Herbert Mosebach und David Credé, der zugleich Geschäftsführer ist. wos