Frau sucht für mehrere Stunden den Weg nach München - unter anderem als Geisterfahrerin auf der A95

In der Nacht zum Mittwoch bekommt die Polizei den Hinweis auf einen Geisterfahrer auf der A95 zwischen Penzberg und Weilheim - und begibt sich 20 Minuten lang auf die Suche.

Penzberg/Iffeldorf - In der Nacht zum Mittwoch ist gegen drei Uhr ein Notruf beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim eingegangen. Der Fahrer, der bei der Polizei anrief, meldete, dass ihm zwischen den Anschlussstellen Penzberg/Iffeldorf und Seeshaupt im Baustellenbereich ein weißer Kleinwagen entgegengekommen sei. Das Auto sei dabei verbotswidrig in die falsche Richtung - also in Richtung Garmisch-Partenkirchen - gefahren.

Wie die Polizei meldet, haben sich unverzüglich ein Streifenwagen der Verkehrspolizei Weilheim und mehrere Streifen der anliegenden Polizeidienststellen aus Penzberg, Wolfratshausen, Bad Tölz, Murnau und Garmisch-Partenkirchen auf den Weg gemacht, das Fahrzeug zu stoppen.

Geisterfahrerin auf der A95: Polizei sucht 20 Minuten

Zwischenzeitlich gingen weitere Anrufe bezüglich des Falschfahrers ein. Nach 20 Minuten konnte die der weiße Kleinwagen auf Höhe der Anschlussstelle Eschenlohe dann angehalten werden.

In dem Wagen mit Münchener Kennzeichen habe eine 88-jährige Frau aus München gesessen. Die Seniorin war wohl alleine unterwegs und machte einen orientierungslosen und verwirrten Eindruck. Sie konnte auch nicht erklären, wie sie auf die Gegenspur gekommen war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach jetziger Sachlage war sie aber offenbar bereits mehrere Stunden im Oberland unterwegs und hatte vergeblich versucht, nach München zu fahren. Die Seniorin wurde zur näheren Untersuchung und ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht.

88-jährige Geisterfahrerin auf der A95: Polizei nimmt ihr die Schlüssel ab

Ihre Autoschlüssel sowie ihr Führerschein wurden ihr noch vor Ort abgenommen. Wegen des Verdachts der „Gefährdung des Straßenverkehrs“ wurden Ermittlungen gegen die Seniorin eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen und Geschädigte, also Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise dem Kleinwagen ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter der Tel.-Nr. 0881/640-302 in Verbindung zu setzen.

