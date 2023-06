Weitere Telefone seit Wochen tot: Telekom kann voraussichtliches Ende der Störung „leider nicht nennen“

Von: Wolfgang Schörner

Weitere Festnetz-Störungen gibt es im Penzberger Ortsteil Reindl. © DPA/karl-Josef hildenbrand

In Penzberg funktionieren im Bereich des Ortsteils Reindl noch andere Telefon-Anschlüsse nicht. Ein Ehepaar, beide über 80, ist seit Wochen ohne Telefon.

Penzberg – Die Telefonstörungen bei zwei Wohnungen im Penzberger Ortsteil Reindl, die über Wochen dauerten und für einen 90-Jährigen fast böse ausgegangen wären, sind, wie vermutet, kein Einzelfall. Bei der Heimatzeitung meldete sich diese Woche Sabine Härtl. Bei ihren über 80-jährigen Schwiegereltern, die dort ebenfalls wohnen, ist der Festnetzanschluss seit Mitte April tot. Während bei den anderen beiden Anwohnern das Telefon, wie berichtet, seit einer Woche wieder funktioniert, geht es bei dem Ehepaar weiterhin nicht. Es hat damit Erfahrung: Ihr Telefon war bereits im Herbst tot. Es dauerte zweieinhalb Monate, bis die Störung behoben war. Damals entpuppte sich die „Großraumstörung“ am Ende als defekte Anschlussdose, wie sie erzählt.

Telekom: „Die Arbeiten beginnen in Kürze“

Auf eine neuerliche Anfrage der Heimatzeitung zur Störung in Reindl reagierte die Telekom am Freitag ausführlicher als zuletzt. Ihr zufolge sind sieben Kundenanschlüsse betroffen. Zum Grund der Störung teilte die Telekom mit, dass Wasser in eines ihrer Kabel eingedrungen sei und eine Verbindungsstelle im Kabel beschädigt habe. Die Frage, ob Erdarbeiten nötig sind, bejaht das Unternehmen. Die Fehlerstelle müsse aufgegraben werden. Die beauftragte Firma und Monteure seien „vor Ort und haben die Fehlerstelle bereits lokalisiert“. Alle nötigen Ressourcen wie Personal, Messtechnik, Ersatzmaterial und Geräte für den Tiefbau würden derzeit koordiniert. „Die Arbeiten beginnen in Kürze“, so die Telekom. Ein voraussichtliches Störungsende könne man „aktuell leider nicht nennen“. Dies sei abhängig vom Ausmaß des Kabelschadens und den erforderlichen Reparaturarbeiten.

Zur Störungsbehebung vor einer Woche bei dem 90-Jährigen hatte es seitens der Telekom übrigens geheißen, dass ein Kabel an zwei Stellen erneuert und neu verbunden werden musste.

Kundin verärgert, weil sie immer wieder vertröstet wird

Sabine Härtl, deren Schwiegereltern nun seit sieben Wochen warten, hat erfahren, dass am Donnerstag zumindest ein Telekom-Fahrzeug vor einem Verteilerkasten stand. Verärgert ist sie wie andere Betroffene, mit denen die Heimatzeitung in der Vergangenheit gesprochen hat, immer wieder mit neuen Entstörungsterminen vertröstet zu werden. Sie hegt den Verdacht, dass Kunden vorrangig behandelt werden, die sich über die Presse beschweren. Ein Techniker habe ihr vergangenes Jahr bestätigt, dass er kurzfristig von einer Baustelle abgezogen worden sei, weil die Presse eingeschaltet worden sei.

Auf Anfrage der Heimatzeitung äußerte sich die Telekom nicht zu dem Vorwurf. Sie teilte stattdessen mit, dass es bei einer Störung vor allem wichtig sei, „dass wir unseren Kunden schnell helfen“. Sie „sollten daher immer unseren Kundenservice anrufen und ihre Störung melden“. Er sei rund um die Uhr unter 0800/3301000 zu erreichen. Laut Telekom kann bei einem längeren Ausfall des Festnetzanschlusses „auch sofort Ersatz via Mobilfunk“ angeboten werden. Ebenso könne man Unterstützung anbieten, wenn zum Beispiel ein Hausnotruf genutzt wird.

Sabine Härtl kann da nur lachen, wenn sie an ihre Erlebnisse mit der Störungsstelle denkt: „Wenn sie einem wenigstens sagen würden, dass es länger dauert, das wäre wenigstens ehrlich.“