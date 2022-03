Weniger Verstöße: Blitzer zeigen Wirkung - fast jeden zweiten Tag eine Kontrolle

Von: Wolfgang Schörner

Blitzer am Penzberger Ortseingang: An der Seeshaupter Straße gab an 20 Tagen normale Kontrollen. Zusätzlich wurde drei Mal der Blitzeranhänger aufgestellt. © Wolfgang Schörner

In Penzberg gab es im vergangenen Jahr 140 Tempokontrollen, einige davon mehrere Tage am Stück. Gesunken ist die Zahl der Verstöße, für die Buß- oder Verwarngelder fällig wurden. Das zeigt die Blitzerstatistik, die die Stadt nun veröffentlichte. Die meisten Verstöße wurden an der Sonnenstraße, an der Winterstraße und im Nonnenwald registriert.

Penzberg – Bei den Geschwindigkeitsmessungen im Penzberger Stadtgebiet wurden im vergangenen Jahr 7896 Verstöße registriert. Das waren 4,38 Prozent jener Fahrzeuge, die die Messstellen passierten. Im Jahr davor lag die Beanstandsquote noch bei 5,95 Prozent. Von einer erfreulichen Entwicklung sprach Johannes Jauß, stellvertretender Ordnungsamtsleiter, der die Blitzerstatistik vergangene Woche im Penzberger Bau- und Mobilitätsausschuss vorstellte.

Erstmals flossen in das Zahlenwerk auch die teilstationären Messstellen ein, die sogenannten „Blitzeranhänger“, die seit drei Jahren in Penzberg eingesetzt werden. Sie standen 2021 jeweils für mehrere Tage in Untermaxkron, an der Bichler Straße, an der Seeshaupter Straße und zwischen Reindl und Untermaxkron.

Keine Straße mehr mit zweistelliger Beanstandungsquote

Erfreulich ist laut Jauß auch, dass es im vergangenen Jahr keine Straße mehr gab, an der die Beanstandungsquote eine zweistellige Prozentzahl erreichte. Im Jahr 2020 gab es davon noch drei: die Seeshaupter Straße bei der Montessorischule und die Maistraße mit jeweils 13,51 Prozent sowie die Nonnenwaldstraße beim Sportstadion mit 11,99 Prozent. Bei allen drei Messpunkten wurde 2021 nur noch eine einstellige Prozentzahl an Verstößen registriert.

Am schlechtesten sah es 2021 auf der Sonnenstraße aus, an der die Bürgermeister-Prandl-Schule liegt und auf der Tempo 30 gilt. Auf der Strecke betrug die Beanstandungsquote 8,37 Prozent. Vize-Ordnungsamtsleiter Jauß erinnerte aber daran, dass dort die Quote schon einmal fast 20 Prozent betragen hatte. 2018 fuhren zum Beispiel 17,2 Prozent aller Autofahrer auf der Sonnenstraße zu schnell. 2020 war die Quote bereits auf knapp acht Prozent gesunken. Die massive Zahl an Messungen habe Wirkung gezeigt, so Jauß. Im vergangenen Jahr wurde dort an 21 Tagen geblitzt.

Seeshaupter Straße am Ortseingang: 20 Kontrolltage plus Blitzeranhänger

Ähnlich viele Kontrollen gab es an der Seeshaupter Straße am Ortseingang. Dort wurde an 20 Tagen kontrolliert, zusätzlich wurden drei Mal die Blitzer-Anhänger aufgestellt. Über 220 000 Autos passierten in dieser Zeit diese Messstellen am Ortseingang. Davon waren rund 4600 Fahrzeuge zu schnell, was eine Beanstandungsquote von etwa 2,1 Prozent ergibt. Im Spitzenfeld hinter der Sonnenstraße lagen die Winterstraße mit 7,22 Prozent und die Straße „Nonnenwald“ im Industrie- und Gewerbegebiet mit 7,08 Prozent.

In der Ausschusssitzung sagte John-Christian Eilert (Grüne), dass viele Messstellen ungünstig platziert oder schon von Weitem zu sehen seien. Notorische Schnellfahrer könne man so nicht erwischen. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), früher Polizeibeamter, erklärte, dass es bei den Kontrollen um Prävention gehe. „Die Autofahrer werden konditioniert: Man fährt langsam, weil oft geblitzt wird.“ Ziel sei nicht, möglichst viele Menschen abzukassieren, sagte er.

3272 Buß- und Verwarngelder für Schnellfahrer an normalen Kontrollstellen

Die Tempokontrollen im Auftrag der Stadt werden seit 2016 vom Tölzer „Zweckverband Kommunale Dienstleistungszentrum Oberland“ durchgeführt. Unabhängig davon kontrolliert aber auch die Polizei. Bei den normalen Messstellen des Zweckverbands fließt das Geld laut Jauß an die Stadt, bei den Blitzeranhängern direkt an den Zweckverband. Über die normalen Kontrollstellen wurden durch 3272 Buß- und Verwarngelder (2020: 4220) rund 68 900 Euro eingenommen. Dem standen Ausgaben von circa 64 300 Euro gegenüber. Unterm Strich blieb der Stadt ein Plus von fast 4600 Euro.