Wie das Penzberger Fernwärmenetz wächst - bedeutend mehr Energie-Ausbeute und hunderte Wohnungen

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

In der alten Layritzhalle in Penzberg soll das Kraftwerk für das Fernwärmenetz entstehen. Derzeit wird das Gebäude noch saniert. Auf dem Dach soll zudem eine Photovoltaikanlage entstehen. © Ralf Ruder

Die Penzberger Stadtwerke bauen ihr Fernwärmenetz kräftig aus. Gut 200 Wohnungen kommen allein im Baugebiet westlich der Birkenstraße und an der Sigmundstraße hinzu. Zugleich entsteht ein neues Kraftwerk, mit dem sich die erzeugte Leistung fast verdreifachen wird. Energieträger ist vor allem Holz. Erdgas spielt eine kleine, aber wichtige Rolle.

Penzberg – Der Fernwärme-Ausbau in Penzberg befindet sich derzeit in einer wichtigen Phase: Zwei Fernwärmeinseln werden verbunden, eine „Stammstrecke“ entsteht. Sie wird sich in Nord-Süd-Richtung von der Birkenstraße bis zur Bürgermeister-Prandl-Schule ziehen. Zweitens entsteht in der Layritzhalle ein großes Biomassekraftwerk.

Momentan sind laut Stadtwerke-Vorstand André Behre 33 Gebäude an der noch lückenhaften „Stammstrecke“ angeschlossen, darunter das Gymnasium und die Realschule, die Stadthalle, das Seniorenzentrum sowie Wohnhäuser an der Bürgermeister-Rummer-Straße und an der Gartenstraße. Einen Anschluss erhalten auch die neue Musikschule, das Feuerwehrhaus, das Familienbad und womöglich die Bürgermeister-Prandl-Schule. Neukunden werden ebenso fast 200 Wohnungen im Neubauviertel westlich der Birkenstraße und an der Sigmundstraße sein.

Derzeit entsteht in Penzberg die Fernwärme-Stammstrecke

Die Stadtwerke haben für den Fernwärmeausbau eigenes einen Potenzialplan. Er zeigt „Bereiche, die wir ausbauen können und wollen“, erklärt Behre. Er werde regelmäßig fortentwickelt. Mit Fertigstellung der „Stammstrecke“ werden zunächst 20 bis 30 Gebäude neu hinzukommen. Von dieser Strecke ausgehend wären später Abzweigungen denkbar.

Als wirtschaftlich interessant nennt Behre Abzweigungen an der Philippstraße und der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, die Ludwig-März-Straße, die Gewerbegebiete an Bichler Straße und Grube sowie das Neubauviertel auf dem Edeka-Areal. Voraussetzung ist, dass Eigentümer Interesse haben und es eine ausreichende Zahl von Kunden gibt. Begutachtet werde das im Einzelfall. Das Geschäft müsse kostendeckend sein. Das heißt: In weiter entfernte Außenbezirke werden eher keine Fernwärmeleitungen verlegt. Dort seien aber Quartierslösungen mit dezentralen Kraftwerken denkbar, so Behre.

Fernwärmeleitungen, auch wenn es sich nicht rechnet?

Im Stadtrat tauchte jüngst die Frage auf, ob die Stadtwerke angesichts der unsicheren Gas- und Öl-Versorgung auch dort Fernwärmeleitungen verlegen könnten, wo es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Behre erklärt, dass die Stadtwerke mit ihren Aktivitäten, die überwiegend auf nachhaltiger Energie beruhen, ein Teil der Energie- und Wärmewende sein wollen. Man verstehe sich aber auch als wirtschaftlich handelndes Unternehmen. Man wolle ein ausgeglichenes Ergebnis. Gebe es Verluste, müsse sie irgendwer tragen, ob Kunde oder Steuerzahler. Das heißt zugleich: Ist ein Kunde bereit, einen höheren Anschlusspreis zu zahlen, ist ein Anschluss denkbar. Genau das geschah beim Kinderhaus, das die Stadt an der Nonnenwaldstraße plant.

Energieproduktion kann von 5000 auf 30.0000 Megawattstunden wachsen

Wie viele Wohnungen und Menschen momentan mit Fernwärme versorgt werden, ist schwer zu sagen. Gerechnet wird bei den Stadtwerken in Kilowatt und Kilowattstunden. Im vergangenen Jahr, so der Stadtwerke-Chef, habe man rund 5000 Megawattstunden verkauft. Das entspreche der Menge, die man derzeit erzeugen kann. Geht das neue Biomassekraftwerk in der Layritzhalle in Betrieb, werden es insgesamt 13.000 Megawattstunden sein, also fast drei Mal so viel. Das wäre die erste Ausbaustufe. Theoretisch, so Behre, wäre es möglich, im Endausbau sogar bis zu 30.000 Megawattstunden zu erzeugen.

Energiequelle ist Holz - Gas spielt eine kleine, aber wichtige Rolle

Die Energiequelle bei dem neuen Kraftwerk wird vor allem Biomasse sein, also Holz. Wie beim bestehenden Heizkraftwerk am Weidenweg wird es aber auch einen Gaskessel haben. Verzichten könne man auf Gas nicht, sagt Behre. „Wir brauchen es für die Spitzenlast und zur Versorgungssicherheit.“ Im Fernwärmepreis liegt der Gasanteil ihm zufolge nur bei 0,2 Prozent. Momentan betrage der Arbeitspreis inklusive CO2-Zuschlag fünf bis zehn Cent pro Kilowattstunde, so Behre, günstiger als Gas oder Öl. Er rechnet aber damit, dass man einen Teil des steigenden Gaspreises an die Kunden weitergeben werden müsse.

Penzberger Fernwärme: Auch andere Energieträger denkbar

Bei der Fernwärme-Nachfrage macht sich der Öl- und Gas-Preis noch nicht bemerkbar. Was sich laut Behre aber ändern kann, wenn fossile Energieträger durch Mechanismen wie den Emissionspreis unattraktiver werden. Die Stadtwerke selbst sind auch nicht unbedingt auf Gas und Biomasse festgelegt. Biomasse sei nicht der Weisheit letzter Schluss, sagt Behre. Man könne nicht ganz Penzberg damit versorgen, dafür reiche das Restholz im Wald nicht. Das neue Kraftwerk könnte auch auf andere Energiequellen wie bodennahe Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie und irgendwann Wasserstoff umgerüstet werden. Das Leitungsnetz, durch das warmes Wasser fließt, wäre nicht betroffen.

Momentan gibt es das Kraftwerk in der Layritzhalle allerdings noch nicht. Das Gebäude wird momentan saniert, unabhängig vom Einzug der Energiezentrale. Sorgen bereiten die Altlasten, die beseitigt werden müssen und ein Fragezeichen hinter den Zeitplan setzen. Geplant ist die Inbetriebnahme ab der Heizperiode 2023/2024.