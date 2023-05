Mietwohnungsbau der Stadt Penzberg: 3,6 Millionen Euro Zinsen allein bis 2028

Von: Wolfgang Schörner

In den Mehrfamilienhäusern westlich der Birkenstraße entstehen 149 Mietwohnungen. Die ersten beiden Gebäudezeilen sollen in den nächsten Monaten fertiggestellt werden. © Wolfgang Schörner

Die steigenden Kreditzinsen treffen die Stadt Penzberg hart. Den Bau der Mehrfamilienhäuser westlich der Birkenstraße finanziert sie zum einem großen Teil mit einem 33-Millionen- Euro-Kredit. Der Baustart fiel noch in die Nullzins-Zeit. Jetzt wird klar: Allein bis zum Jahr 2028 muss die Stadt 3,6 Millionen Euro Zinsen zahlen.

Penzberg – Vor dem Baustart hatte es so gut geklungen: Die Stadt ging davon aus, dass auf den 33-Millionen-Euro-Kredit zur Finanzierung des neuen Wohnviertels keine Zinsen fällig werden. Damals herrschte noch eine Nullzins-Zeit. Die Rede war von einem „zinslosen Darlehen“. So sollte das Projekt geschultert werden, dessen Kosten für Bau und Planung mit rund 55 Millionen Euro angesetzt waren. Diese Grundlage hat sich jedoch geändert. Die Zinsen steigen seit gut zwei Jahren, was Bauprojekte für alle verteuert und eben auch für die Stadt Penzberg.

Bauprojekt westlich der Birkenstraße: Hohe Zinszahlungen

Für das Bauprojekt westlich der Birkenstraße heißt das konkret: Die Stadt Penzberg muss allein für die Jahre bis 2028 Kreditzinsen in Höhe von 3,6 Millionen Euro an die Bayerische Landesbodenkreditanstalt („BayernLabo“) zahlen, bei der sie den Kredit in zwei Tranchen aufgenommen hat. Die Zahl nannte jetzt auf Anfrage die Penzberger Stadtkämmerin Marika-Edith Markert. Die Laufzeit des Kredits beträgt 20 Jahre, es werden also auch über 2028 hinaus hohe Zinszahlungen anfallen.

Der erste sogenannte „Ratenabruf“ erfolgte in der zweiten Hälfte des Jahres 2022. Damals ging es, wie berichtet, um zunächst 21 Millionen Euro. Der effektive Zinssatz für die Stadt Penzberg lag bei 1,65 Prozent. Das bedeutet, dass sie für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2028 zusammengerechnet 1,8 Millionen Euro Zinsen zahlen muss. Der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren fest.

Zweiter Ratenabruf: Zinssatz bei 3,03 Prozent

Diesen April folgte nun der zweite „Ratenabruf“ für den restlichen Betrag, also für 12 Millionen Euro. Der Zinssatz hat sich seither fast verdoppelt. Der effektive Zinssatz beläuft sich auf 3,03 Prozent. Das heißt, dass sich die Zinszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanungsjahre bis 2028 zusammengerechnet ebenfalls auf rund 1,8 Millionen Euro belaufen. Auch hier gilt der Zinssatz für die gesamte Laufzeit von 20 Jahren.

Stadt wollte Gesamtkredit schon 2022 aufnehmen, durfte aber nicht

Besser wäre es gewesen, wenn für den gesamten Kredit ein niedrigerer Zins gegolten hätte. Die Stadt durfte ihn aber nur nach Baufortschritt abrufen. Vor einem Jahr in der Haushaltsberatung hatte Kerstin Engel (Grüne) dies scharf kritisiert. Sie gab der Aufsichtsbehörde, dem Landratsamt, die Schuld dafür, dass ein Teil erst 2023 abgerufen werden durfte. Das Landratsamt hatte damals den Haushaltsplan aus mehreren Gründen nicht genehmigt. In der ersten Fassung der Haushaltssatzung war eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 von 35 Millionen Euro aufgeführt. In der dann genehmigten Fassung standen nur noch 21 Millionen Euro, jener Betrag, der 2022 abgerufen wurde.

Auch heuer machte das Landratsamt Auflagen bei der Genehmigung des Haushalts, die, wie berichtet, im März im Rathaus eintraf. Unter anderem hieß es, dass der effektive Zinssatz nur 3 Prozent betragen darf – ein Zinssatz, der zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr zu haben war. Daraufhin genehmigte das Landratsamt den Antrag der Stadt, das Darlehen zu den von der „BayernLabo“ vorgegebenen 3,03 Prozent aufzunehmen.

Starke Belastung für städtischen Haushalt

Für die Finanzen der Stadt sind die Zinsen eine starke Belastung. Erst vor zwei Wochen hatte der Stadtrat über die Haushaltslage diskutiert, zwar nicht im Zusammenhang mit dem Wohnbauprojekt, sondern wegen des Bahnhofsumfelds. Dennoch ging es um Grundsätzliches: Die Rede war von großen Sorgen, von Grundstücksverkäufen, davon, dass womöglich freiwillige Leistungen geopfert und die Steuer-Hebesätze erhöht werden müssen.

Immerhin: Bau der Mehrfamilienhäuser schreitet voran

Immerhin schreitet der Bau der Mehrfamilienhäuser westlich der Birkenstraße voran. Dort sollen 149 Mietwohnungen entstehen. Beim Richtfest vor einem Jahr hieß es, die erste Gebäudezeile mit 33 Wohnungen soll im Herbst 2023 fertiggestellt und ab Januar 2024 bezugsfertig sein. Die zweite Gebäudezeile mit 41 Wohnungen soll zwei Monate später folgen. Stadtbaumeister Justus Klement teilte auf Nachfrage mit, dass sich am geplanten Fertigstellungstermin der ersten Zeile Ende Oktober nichts geändert habe. Ab Januar 2024 seien sie dann für die Vermietung vorgesehen. Details dazu gebe das Wohnungsamt noch bekannt.