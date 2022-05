Neue Wohnmobil-Plätze für Urlauber erst nach den Ferien fertig - Start womöglich kostenlos?

Von: Wolfgang Schörner

Noch eine Baustelle: Auf dem Streifen zwischen Volksfestplatz und Stockbahnen entstehen Stellplätze für Wohnmobil-Urlauber – zu den Pfingstferien klappt es nicht mehr mit der Fertigstellung. © Wolfgang Schörner

Neben dem Penzberger Volksfestplatz entstehen derzeit die schon länger geplanten Stellplätze für Urlauber, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Zwölf Parkplätze soll es für Touristen geben. Anders als gedacht, klappt es allerdings nicht, den Platz rechtzeitig vor den Pfingstferien zu eröffnen.

Penzberg – Penzberg mag zwar nicht das Ziel vieler Touristen sein, die Region ist aber bei Urlaubern äußerst beliebt. Um vom Tourismus auch ein wenig zu profitieren, sollen nun die Parkplätze für Wohnmobil-Urlauber neben dem Volksfestplatz auf der Berghalde entstehen. Eleonore Hofmann, die bei der Stadt Penzberg für Tourismusförderung zuständig ist, führt eine Untersuchung der Hochschule Kempten aus dem Jahr 2021 an. Demnach sind Wohnmobilisten Menschen mit guter Kaufkraft, die pro Tag beziehungsweise Übernachtung bis zu 50 Euro ausgeben. Der Tourismusverband Pfaffenwinkel hatte vor einigen Jahren vorgerechnet, dass Wohnmobil-Reisende am Ort durchschnittlich 60 Euro pro Person für Einkaufen oder Essen ausgeben.

Zwölf Wohnmobil-Plätze auf der Berghalde - derzeit noch Baustelle

Noch ist der etwa 65 Meter lange und zehn Meter breite Streifen zwischen Volksfestplatz und Stockschützenbahn eine Baustelle. Zumindest die Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser sind vorbereitet. Eigentlich sollten die „touristischen Wohnmobilstellplätze“ zu Pfingsten fertiggestellt sein, so Stadtbaumeister Justus Klement. „Das funktioniert aber um zwei Wochen nicht.“ Es habe Probleme bei der Lieferung von Asphalt und Kleinteilen gegeben. Eröffnet werden kann der Platz folglich erst kurz nach den Pfingstferien. Mit einer kleinen Einschränkung. Laut Eleonore Hofmann wird es auch mit der Lieferung der Parksäule noch dauern. Die Lieferzeit betrage angeblich mehrere Monate. Dennoch plädiert sie, dass der Stellplatz möglichst schnell eröffnet werden sollte – also auch wenn Wohnmobilfahrer in der ersten Zeit kostenlos parken werden.

Bis zur Lieferung der Parksäule könnte es noch länger dauern

Hofmann und Klement stellten den aktuellen Stand diese Woche in der Bauausschusssitzung vor. Wie geplant, entstehen zwölf Stellplätze, auf denen Wohnmobilfahrer bis zu 48 Stunden parken dürfen. Für 24 Stunden soll dies zehn Euro, für 48 Stunden 15 Euro kosten. Separat gezahlt werden muss der Strom. Aufgestellt wird auch eine Müllsammelstelle. Als Vorbild dient ein Exemplar des vor fünf Jahren eröffneten Stellplatzes in Benediktbeuern. Laut Hofmann sollte für die Urlauber auch eine Infotafel angebracht werden, die sie auf Kultur, Sport, Freizeit, Restaurant oder Ärzte hinweist.

Stomversorgung soll aufgerüstet werden

Ursprünglich sollten acht der zwölf Stellplätze über eine Stromsäule, die schon am Kirnberger See genutzt worden war, mit Strom versorgt werden. In der Sitzung schlug Hardi Lenk (SPD) jedoch vor, dies auf alle Stellplätze auszuweiten, was einstimmig befürwortet wurde. Nötig ist dafür eine weitere Stromsäule, deren Kosten auf rund 2500 Euro geschätzt werden. Die Gesamtkosten für die „touristischen Wohnmobilstellplätze“ belaufen sich damit auf circa 38.000 Euro. Auf den Hinweis von Jack Eberl (FLP), den neuen Platz im Internet und in Stellplatz-Apps registrieren zu lassen, erklärte Hofmann, dass dies geschehen wird. „Der Erfahrung nach wird sich das schnell herumsprechen“, sagte sie.

Wohnmobil-Plätze: Ein erster Versuch scheiterte

Den Plan, Wohnmobilstellplätze in Penzberg anzubieten, gibt es schon länger. Ein erster Versuch scheiterte nach nur einem Jahr. Im Herbst 2020 wurde der Wohnmobil-Platz am Badesee auf Gut Hub nach Beschwerden wieder aufgelöst. In Folge gab es mehrere Ideen. Am konkretesten wurden die Überlegungen für einen Standort an der Birkenstraße, wo momentan noch die Kinderkrippe steht. Auf der Suche nach einer Zwischenlösung kam vor einem Jahr der Streifen neben dem Volksfestplatz ins Spiel – der Platz dort könnte nun aber eine Dauereinrichtung werden.