Drei Personen verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Zu einem Wohnungsbrand mit drei verletzten Personen kam es in der Nacht auf Freitag (16. Dezember) in Penzberg. Die Feuerwehren von Penzberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Sindelsdorf waren im Einsatz.

Wohnungsbrand in Penzberger Mehrfamilienhaus

Von Franziska Seliger schließen

Penzberg - Ein hoher Sachschaden von etwa 300.000 Euro und zumindest drei leicht verletzte Personen: So lautet die Bilanz nach einem Wohnungsbrand in Penzberg am Freitag, 16. Dezember 2022. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Der Brand ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Wölfl“ in Penzberg in der Nacht auf Freitag (16. Dezember) gegen 1.45 Uhr. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemeldung am Freitagnachmittag informierte, habe die Wohnung beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits voll gebrannt. Die Flammen drohten auf die umliegenden Wohnungen überzugreifen, was durch die Feuerwehr glücklicherweise aber habe verhindert werden können.

Alle Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen

Sämtliche Hausbewohner, so die Polizei weiter, hätten sich selbst in Sicherheit bringen können und seien vor Ort vom Rettungsdienst betreut worden. Bei zumindest drei Personen bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Ein Mann sei zusätzlich an der Hand verletzt worden. Alle drei verletzten Personen seien vom Rettungsdienst ins Klinikum Penzberg gebracht worden.

Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt

Eine Wohnung sei durch den Brand komplett ausgebrannt, eine weitere angrenzende Wohnung sei stark verraucht. Erste Schätzungen der Schadenshöhe liegen laut Polizei bei 300.000 Euro. Über Nacht mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses bei Nachbarn oder Angehörigen unterkommen.

Insgesamt waren laut Polizei knapp 60 Kräfte der Feuerwehren Penzberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Sindelsdorf sowie Rettungsdienst, Notarzt, Helfer vor Ort und Vertreter der Stadt Penzberg im Einsatz.

Noch am Abend übernahmen Polizeibeamte der Polizei-Inspektion Penzberg die ersten Ermittlungen vor Ort. Am Vormittag des 16. Dezember übernahm dann das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Untersuchungen.

Ethanol-Ofen als mögliche Brandursache

Gegen einen Mann ermittelt die Kripo Weilheim nun unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung. Nach den ersten Erkenntnissen der Kripo entstand der Brand aufgrund einer fehlerhaften Befüllung eines Ethanol-Ofens.