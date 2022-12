Immer mehr Menschen in Not: Zahl der Tafel-Kunden hat sich fast verdreifacht

Von: Franziska Seliger

Gruppenbild des Tafel-Teams: Bei der Weihnachtsausgabe der Penzberger Tafel waren neben den Helfern auch Vertreter des Rotary Clubs anwesend. Außerdem Vertreter der Träger: der beiden Penzberger Kirchen und der Caritas. © Franziska Seliger

Zuerst die Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen: Beides hat den Betrieb der Penzberger Tafel deutlich schwerer gemacht. Die Zahl der Bedürftigen ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Das Engagement der ehrenamtlichen Helfer aber ist nach wie vor groß. Kurz vor dem Heiligen Abend haben sie für ihre Kunden wieder eine Weihnachtstafel gedeckt.

Penzberg – Die Weihnachtsausgabe kurz vor Heiligabend ist feste Tradition bei der Penzberger Tafel. Zusätzlich zu den regulär angebotenen Lebensmitteln gibt es dann immer ganz besondere Leckereien für die Kunden – so war es auch am gestrigen Donnerstag. Angeboten wurde etwa Fleisch, das der Rotary Club Penzberg gespendet hatte, große Laibe Käse oder feine Schokolade. Der Käse sei eine Sachspende einer Privatperson, erzählt Ursula Floßmann vom Leitungsteam der Tafel. Und die Schokolade habe eine Mutter aus Penzberg mit ihren Kindern vorbeigebracht. Von solchen Gesten der Hilfsbereitschaft sind Floßmann, ihre Kollegin Christine Geiger und die aktuell rund 30 ehrenamtlichen Helfer jedes Mal tief bewegt, sagen sie. Die Unterstützung, die die Tafel von Bürgern, Vereinen, Institutionen oder Firmen aus der Stadt und der Region erfahre, sei enorm – „gerade zu Weihnachten“, so Floßmann. „Egal, wo wir anfragen: Uns wird immer geholfen“, betont Geiger mit Blick auf Bürgermeister Stefan Korpan, der mit zwei Kisten Lebkuchen zur Tafelausgabe kam.

Denn einfach sei der Betrieb der Tafel in diesen Zeiten nicht, räumen Geiger und Floßmann ein, deren Leitungsteam kürzlich mit Robert Herele eine dritte Kraft bekommen hat.

Innerhalb eines Jahres: Zahl der Tafel-Gäste steigt von 122 auf 332

Seien es Ende vergangenen Jahres noch 122 Personen gewesen, die bei den wöchentlichen Ausgaben mit Lebensmitteln versorgt wurden, so seien es aktuell 332 Menschen, sagt Floßmann. Davon seien 147 Kinder. Aktuell seien rund 100 Tafelausweise ausgegeben, wobei hinter einem Ausweis nicht selten eine Familie mit drei oder mehr Kindern stecke, erläutert Floßmann. Von diesen insgesamt 100 Ausweisen seien 74 an ukrainische Flüchtlinge ausgegeben worden und 14 an afghanische Ortskräfte.

Tafel muss seit längerem schon Waren dazukaufen

Durch die gestiegene Zahl Hilfsbedürftiger müsse man bei der Tafel bereits seit längerer Zeit Waren dazukaufen, da die von den Geschäften gespendeten Lebensmittel nicht mehr reichten. Wobei Geiger ausdrücklich betont, dass das nicht daran liege, dass die Geschäfte nichts geben wollen. „Wir kriegen schon viel. Aber es reicht halt nicht.“ Das Geld für die zusätzlichen Einkäufe stamme aus Spenden. An einen Aufnahmestopp denkt man bei der Penzberger Tafel nicht. „Wir haben schon noch Aufnahmekapazitäten“, versichert Geiger.

Die große Zahl an Spendern, an Unterstützern und an aktiven Helfern ist es, die Geiger positiv und kraftvoll ins nächste Jahr blicken lässt, denn: „Wir haben eine super Mannschaft und einen großen Zusammenhalt.“ Jammern liege ihr nicht, betont sie. „Schauen wir lieber nach vorne und packen wir‘s an.“