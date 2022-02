Penzberger Initiative fürs Impfen: Zahl der Unterzeichner steigt auf 859

Von: Wolfgang Schörner

Mit einem Infostand und einem großen Banner war die Penzberger Initiative, die fürs Impfen wirbt, am Samstag auf dem Stadtplatz vertreten. © Initiative

Die Zahl der Unterzeichner bei der Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“ ist bis Samstagabend auf 859 gestiegen. Das teilte die Gruppe mit.

Penzberg - Die Initiative „Penzberg gegen Corona – Impfen ist solidarisch“ hatte sich am vergangenen Samstagvormittag unter dem Schwerpunktthema „Spende für unsere Impfkampagne Deinen Namen“ mit einer Plakataktion, Flugblättern und einem großflächigem „Banner der Solidarität“ auf dem Penzberger Stadtplatz präsentiert und um „Namensspender“ geworben.

Bis Mitte vergangener Woche hatten sich laut der Initiative bereits über 760 Menschen solidarisch erklärt. Erfreulich sei, teilte sie mit, dass am Samstag weitere 75 Unterstützer gekommen seien, um sich mit ihrer Unterschrift anzuschließen. Bis zum Abend habe sich die Zahl der „Namensspender“ dann auf 859 erhöht. Laut Initiative kamen zu dem Infostand auch viele registrierte Unterstützter, um ihre Namen und die ihrer Familienangehöriger und Freunde auf dem Banner zu finden. Gefragt worden sei von „sehr nachdenklichen Unterstützern“ ebenso nach „unserer Einschätzung der Omikron-Gefährdung vor allem für Kinder und Senioren oder einfach nach uns bekannten Gründen fürs Nicht-Impfen“. Den nächsten Infostand plant die Gruppe („www.impfen-ist-solidarisch.de“) für kommenden Samstag, 5. Februar, von 10 bis 12 Uhr am Penzberger Stadtplatz. Das Schwerpunktthema soll dann „Warum Impfen so wichtig ist“ heißen.