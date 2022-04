Zahlreiche Zuschauer beim ersten Georgi-Ritt seit der Pandemie

Von: Franziska Seliger

Teilen

Segen für Tier und Mensch: Der Penzberger Pfarrer Bernhard Holz segnete die Reiter und ihre Tiere beim dreimaligen Umritt um die Kapelle. © Seliger

Der erste Georgi-Ritt in Penzberg nach drei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung lockte am Sonntag zahlreiche Zuschauer an die Kapelle auf Gut Hub. Etwa 100 Reiter nahmen an dem traditionellen Umritt teil.

Penzberg – „Es ist ein gutes Gefühl. Schön, dass wir so was wieder machen können.“ Mit diesen Worten beschrieb Alois Deisenberger, der Vorsitzende des Georgi-Vereins „d’Rosserer“, kurz vor Beginn der traditionellen Veranstaltung seine Stimmung – während er mit einem breiten Lächeln im Gesicht die vielen Pferde und einige Esel beobachtete, die gegen 13.30 Uhr den Kiesweg vom Gut zur St.-Maria-Kapelle entlangritten. Gerade hatte es noch in Strömen geregnet. Jetzt tröpfelte es nur noch, und als die Reiter auf ihren Kaltblütern, Isländern oder Haflingern hinter der kleinen Kapelle hielten, um der Andacht unter freiem Himmel zu lauschen, rissen die Wolken mehr und mehr auf. Das Fell der Tiere war da zwar schon nass geworden, aber die sorgsam in Mähne und Schweif eingeflochtenen Blumen hielten.

Auch der Bürgermeister ritt mit

Etwa 100 Reiter nahmen laut Deisenberger an diesem ersten Georgi-Ritt seit der Pandemie teil. Darunter viele aus Penzberg, aber auch aus umliegenden Ortschaften und sogar aus benachbarten Landkreisen.

Die Riederer Alphornbläser sorgten für die musikalische Umrahmung der Andacht zusammen mit der Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg. © Seliger

Bernhard Herz etwa war mit seiner Tochter Anna aus Sachsenkam angereist. Nun thronte sein Töchterchen stolz auf ihrer Ponystute „Super Girl“ – sicher gehalten vom Papa am Führstrick. „So ein Brauch darf nicht einschlafen“, betonte Herz. Deshalb sei er froh, dass der Georgi-Ritt heuer wieder stattfinden könne. Auch der Penzberger Bürgermeister Stefan Korpan hatte sich in den Sattel geschwungen und nahm wie seine Vorgänger im Amt, Hans Mummert und Kurt Wessner, an dem Umritt hoch zu Ross teil – eine Geste, die den „d‘Rosserer“-Vorsitzenden Deisenberger ganz besonders freute.

Mahnende Worte in Sachen „Schöpfung“

Der Penzberger Pfarrer Bernhard Holz ging bei der Andacht auf das ganz eigene Verhältnis der Menschen zu den Tieren ein. „Die Beziehung von Mensch und Tier war schon immer etwas Besonderes“, sagte Holz. Deshalb sei es den Menschen ein Anliegen, jedes Jahr im Frühling den Heiligen Georg um den Segen für die Tiere zu bitten – und für die Menschen, die sich um diese Tiere kümmern. Holz fand aber auch mahnende Worte: Gott habe den Menschen zum Verwalter seiner Schöpfung gemacht. Es sei deshalb aller Pflicht, sie zu schützen und für die nachfolgenden Generationen zu bewahren.

Rund 30 Minuten dauerte die Andacht, die von den Riederer Alphornbläsern und der Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg musikalisch umrahmt wurde. Rund 200 Zuschauer, darunter viele Familien, nahmen teil. Geduldig, und nur hin und wieder am frischen Gras der Wiese zupfend, warteten auch Pferde und Esel, bevor sie ihre Reiter dreimal um die Kapelle trugen – ein traditioneller Umritt, während dem Pfarrer Holz die Vorbeikommenden segnete.