Zoff um Sky-Abo - Penzberger fühlt sich „mit Brachialgewalt unter Druck gesetzt“

In Deutschland gibt es ca. 30 Millionen Pay-TV-Kunden. Nämlich die Zwangsabonnenten von ARD und ZDF. Diese Firmen haben sich einen sog. Staatsvertrag besorgt, mit dem die Bevölkerung zur Zahlung an diese Firmen gezwungen wird. Als Gegenleistung gibts Staatsfunk mit linientreuer Berichterstattung und Meinungsbildung, sowie goldene Pöstchen für abgehalfterte Politiker, die nach einem Skandal untertauchen müssen..

Fußball verschwindet im Bezahl-Fernsehen? Auch gut, dann halt ohne mich. In D gibt es über den Daumen gepeilt 2 Millionen Pay-TV-Kunden. Diese Zahl ist seit Einführung des Bezahlguckens relativ stabil. Es ist nie gelungen sie sonderlich auszuweiten. Das wissen natürlich auch die Profiklubs - daher ist denen auch die Sportschau im freien TV so wichtig - denn für schlappe zwei Millionen Kundenkontakte hauen die Spnsoren keine Unsummen raus. Die CL ist ja komplett hinter der Bezahlwand verschwunden - was Audi & Co beim FCB nicht sonderlich erfreut hat. Bin mal gespannt, ob sich das Kundenverhalten in den nächsten zehn Jahren ändert. Ich bin dafür nicht zu haben. Einen Verein, für den ich nur eine Melkkuh bin, kann ich nicht mehr lieben - das selbe gilt i.Ü. auch für die Nationalmannschaft - Anstoßzeiten um neun Uhr Abends für bessere Vermarktung? Welches Kind kann das noch anschauen?