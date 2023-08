„Sind in Deutschland rechtlos“: Viele Ausflügler stranden in Penzberg – Ersatzbusse fahren nicht

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Lange ist es her: Am Freitag kamen nach mehrwöchiger Pause wieder Züge in Penzberg an. Die Strecke war seit Mitte Juni gesperrt. Momentan ist der Penzberger Bahnhof allerdings Endbahnhof. © Wolfgang Schörner

In Penzberg treffen wieder Züge ein. Dennoch strandeten am Freitagvormittag zahlreiche Ausflügler in Penzberg. Weil Ersatzbusse, die sie weiter nach Süden bringen sollten, nicht fuhren.

Penzberg – Nach wochenlanger Pause sind am Freitag in Penzberg erstmals wieder Züge eingetroffen. Die Sperre der Bahnstrecke zwischen Tutzing und Penzberg wurde, wie von der Bahn angekündigt, aufgehoben. Für Pendler war dies ein Grund zur Freude. Trotzdem herrschte Verärgerung: Viele Ausflügler, die weiter nach Süden wollten, strandeten am Freitagvormittag am Penzberger Bahnhof. Bekannt war zwar, dass die Bahnstrecke Richtung Kochel weiterhin gesperrt ist. Doch auch die Ersatzbusse fuhren nicht.

„Mit den Bahnfahrern in Deutschland kann man alles machen“

„Ich wundere mich“, sagt ein Ausflügler, der am Freitagvormittag mit seiner Mutter am Penzberger Bahnsteig steht. Er arbeite bei der Schweizer Bahn. Dort würden die Oberleitungen erneuert, ohne dass der Zugverkehr auch nur einen Tag ausfällen müsste. In der Schweiz würden neue Masten neben die alten gesetzt und dann die Leitung umgehängt. Auf der Kochelseebahn-Strecke hatten die Arbeiten im März begonnen. Bis Ende April fuhren keine Züge, ebenso von Mitte Juni bis jetzt. „Die Bahnfahrer in Deutschland sind rechtlos, mit ihnen kann man alles machen“, sagt er.

Gestrandet in Penzberg: Ausflügler kehren wieder um

Froh ist ein junges Ehepaar, das am Freitag in Penzberg auf den Zug nach Tutzing wartet. Der Ersatzbus habe in den vergangenen Wochen funktioniert, die Fahrt habe aber lange gedauert, sagen sie. Ähnlich erzählt es ein junger Mann. Es habe relativ gut funktioniert mit den Bussen. Von München nach Kochel habe er aber zwei Stunden gebraucht. Er ist wie viele andere, die am Freitagvormittag weiter nach Süden wollen, in Penzberg hängen geblieben, weil die Ersatzbusse nicht fahren.

Ein Mann erzählt, er habe weiter nach Kochel zum Wandern wollen. Jetzt fahre er eben wieder nach Hause und gehe Baden. „Das ist entspannter“, sagt er. Eine ältere Frau aus München wollte eigentlich ins Museum nach Kochel. „Bis hierher hat es super geklappt“, sagt sie. Jetzt fahre sie wieder nach Hause. Was sie ärgert: „Es gibt keine Information von der Bahn.“

Bahn: Ausfall wegen Krankmeldung

Diese reicht die Bahn auf Nachfrage der Heimatzeitung gegen Mittag nach: Grund für den Ausfall der Ersatzbusse sei eine kurzfristige Krankmeldung eines Busfahrers. Man arbeite mit Hochdruck daran, heißt es weiter, dass am Freitag und in den kommenden Tagen keine weiteren Busse ausfallen.