Kino in der Pandemie: „Ewig kann es nicht so weiter gehen“ - im Juli soll aber zweites Open-Air-Festival starten

Von: Franziska Seliger

Eine Wiederholung des Penzberger Kino-Open-Airs auf der Berghalde planen die KinoP-Betreiber Claudia und Markus Wenzl, hier im Jahr 2021 mit der Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf vor der Filmaufführung. © Ralf Ruder

Die Bilanz des ersten Freiluft-Kino-Festivals, das die Penzberger Kinobetreiber Claudia und Markus Wenzl im vergangenen Jahr auf der Berghalde veranstalteten, fiel witterungsbedingt zwar nur mäßig erfolgreich aus. Trotzdem will das Paar heuer eine Wiederholung wagen. Ein Termin dafür steht schon fest. Ins Kino selbst dürfen jetzt wieder mehr Menschen.

Penzberg – Rund drei Wochen dauerte im vergangenen Sommer das erste Kino-Open-Air, das die KinoP-Betreiber Claudia und Markus Wenzl auf dem Volksfestplatz der Penzberger Berghalde ausrichteten. 25 Kino-Abende unter freiem Himmel waren geplant. Doch wegen Regen fielen elf von ihnen sprichwörtlich ins Wasser. Am Ende zählte das Paar insgesamt rund 1400 Besucher.

Finanziell gerechnet habe sich diese Premiere nicht, hatte Claudia Wenzl im August 2021 in einem Gespräch mit der Heimatzeitung bilanziert. Doch schon zu diesem Zeitpunkt deutete sie an, dass das Festival ab sofort regelmäßig stattfinden solle. Jetzt steht auch ein Termin für die Neuauflage 2022 fest.

Zweites Open-Air-Festival soll von 22. Juli bis 6. August gehen

Wie Markus Wenzl auf Nachfrage mitteilt, werde das Open-Air-Festival heuer vom 22. Juli bis 6. August auf der Berghalde stattfinden. Die Dauer werde rund eine Woche kürzer sein. Denn im vergangenen Jahr sei das Festival für die Organisatoren „schon ein ganz schöner Marathon“ gewesen, erklärt er. Außerdem sei es schwieriger, genug Personal für drei Wochen statt für zwei Wochen zu finden. Ansonsten bleibe aber alles „wie gehabt“, so Wenzl. Heißt: Die dafür eigens angeschaffte aufblasbare Leinwand soll wieder auf dem Festplatz aufgebaut werden. Nach Einbruch der Dunkelheit werden dann Filme unterschiedlicher Genres zeigen.

Das Programm steht zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht detailliert fest. „Es wird aber eine Mischung wie im letzten Jahr.“ Ganz sicher werde beim Kino-Open-Air 2022 wieder ein Familienfilm gezeigt. Und auch der dann hoffentlich neu erschienene Eberhofer-Krimi soll zu sehen sein. Ob wie im vergangenen Jahr wieder die Kurzfilme im Rahmen des „Bayerischen Outdoor Filmfestivals“ und des „Alpen Film Festivals“ gezeigt werden, weiß Wenzl noch nicht. „Wenn es sich ergibt, aber gerne.“

Kinobetreiber hofft, dass fürs Festival die vielen Corona-Auflagen wegfallen

Natürlich hofft er, dass beim zweiten Open-Air das Wetter besser ist als bei der Premiere. Vor allem aber wünscht sich Wenzl, dass die vielen Corona-Auflagen wegfallen, beispielsweise die Abstandsregelungen für die Open-Air-Besucher.

Im Kino selbst dürfen wieder mehr Menschen in den Kinosesseln Platz nehmen. Die maximal erlaubte Zuschauerzahl wurde von 25 zuerst auf 50 Prozent, vor kurzem dann auf 75 Prozent erhöht. Doch so richtig glücklich ist Wenzl damit nicht – zumindest momentan. Während der 25-Prozent-Regel sei es im KinoP „eigentlich ganz gut gelaufen“. Als dann mehr Menschen in die Kinosäle durften, seien viele bereits gebuchte Tickets storniert worden – das habe er auch von Betreibern anderer Kinos in der Region gehört. Wenzl vermutet, der Grund könnte sein, dass sich die Besucher bei weniger Auslastung und größeren Abständen einfach sicherer gefühlt hätten vor einer Ansteckung mit dem Omikron-Virus.

Zwei Jahre Pandemie: Hin und wieder ans Aufhören gedacht

Die zwei Jahre mit der Pandemie waren für das KinoP keine leichte Zeit, so Wenzl. Dank Überbrückungshilfen und Fördergeldern „können wir halt bestehen. Wir können aber nicht ewig so weiter machen“. Er hoffe deshalb, dass sich die Pandemie-Lage im Frühjahr wieder deutlich entspannt.

Akut gefährdet sei der Fortbestand des Penzberger Kinos zwar nicht, sagt er. Ans Aufhören gedacht habe er trotzdem schon hin und wieder. „Nicht so sehr wegen des Finanziellen. Aber wegen der Umstände“, so Wenzl. Den Impfstatus der Besucher prüfen und die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren zu müssen – „das macht überhaupt keinen Spaß.“