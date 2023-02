Zweitwohnungssteuer schon wieder passé?

Von: Wolfgang Schörner

Die Zweitwohnungssteuer hat in Penzberg womöglich eine rekordverdächtig kurze Lebensdauer von gerade einmal ein paar Monaten. Bevor der erste Steuer-Euro geflossen ist, soll die Steuer schon wieder abgeschafft werden. Das hat die Stadtkämmerei vorgeschlagen.

Penzberg – Ende Juli vergangenen Jahres hatte eine deutliche Stadtratsmehrheit beschlossen, die Zweitwohnungssteuer in Penzberg einzuführen. Erstmals sollte sie für das Jahr 2023 erhoben werden. Damals war Stadtkämmerer Hans Blank davon ausgegangen, dass die Steuer an die 300 000 Euro im Jahr einbringen könnte. Die Stadt schrieb daraufhin alle 459 Personen an, die in Penzberg einen Zweitwohnsitz gemeldet hatten, mit der Aufforderung, eine Steuererklärung zur Zweitwohnung abzugeben. Das Ergebnis war aber so ernüchternd, dass die Stadtkämmerei nun vorgeschlagen hat, sie vorerst doch nicht zu erheben. Das geht aus einer Verwaltungsvorlage für den Stadtrat hervor. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist aber noch nicht entschieden.

Zahlreiche Zweitwohnsitze abgemeldet

Laut Stadtkämmerer hatte die Aufforderung zur Steuererklärung eine Flut an Anfragen zur Folge. Das Stimmungsbild sei durchweg negativ gewesen. Eine weitverbreitete Aussage sei gewesen, den Zweitwohnsitz abzumelden. Das schlug sich auch auf die Bilanz nieder. Nach dem Ende der Abgabefrist hatten von den 459 Personen mit gemeldeten Zweitwohnsitz nur 207 eine Steuererklärung abgegeben. Allein 28 Briefe hätten nicht zugestellt werden können, nicht einmal beim Hauptwohnsitz. Von den 207 Personen meldeten laut Kämmerei 102 ihren Zweitwohnsitz tatsächlich ab, weitere 14 meldeten ihren Zweitwohnsitz zum Hauptwohnsitz um. Blieben also noch 91 Personen mit Zweitwohnsitz. Davon sind allerdings weitere 57 Personen von der Zweitwohnungssteuer befreit, weil sie zum Beispiel unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegen oder weil es sich um verheiratete Personen handelt, die aus beruflichen Gründen zeitweise in Penzberg wohnen. Am Ende waren es nach der Rechnung der Kämmerei nur noch 34 Personen, die Zweitwohnungssteuer zu entrichten hätten.

Stadt sind schon hohe Kosten bei Vorarbeiten entstanden

Dem gegenüber standen laut Kämmerer bereits Kosten, die der Stadt bei den Vorarbeiten entstanden sind, zum Beispiel für Mitarbeiter, die mit der Satzung, dem Versand der Anschreiben sowie der Bearbeitung von Rückfragen und Unterlagen beschäftigt waren. Außerdem müssten noch Bußgeldbescheide für jene über 200 Personen erstellt werden, die der Auskunftspflicht nicht nachgekommen seien, hieß es. Auch die Abmeldung von Zweitwohnsitzen verursachte demnach Personalkosten. Insgesamt kam die Kämmerei so auf etwas über 6000 Euro. Sie warnt zudem, dass die Verwaltung eigens einen Mietspiegel entwickeln müsste, weil es einige Fälle gibt, bei denen die Wohnung unentgeltlich überlassen wurde – ein „sehr zeit- und kostenintensives Projekt, da die Angaben rechtssicher sein müssen, um Einsprüche und Klagen gegen den Zweitwohnungssteuer-Bescheid zu vermeiden“.

Kämmerei rät von Zweitwohnungssteuer ab

Nach Ansicht der Kämmerei besteht dadurch eine Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu den erwartbaren Steuereinnahmen. Ebenso verweist sie auf die aktuell schwierige Wirtschaftsentwicklung und die Inflation. Deshalb sollte von der Zweitwohnungssteuer Abstand genommen werden, sie aber, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, zu gegebener Zeit erneut diskutiert werden. So heißt es jedenfalls in einem Vorschlag an den Penzberger Stadtrat. Dieser sollte eigentlich schon in der jüngsten Sitzung besprochen werden, wurde aber noch einmal – „wegen neuer Zahlen“ – wieder zurückgezogen.