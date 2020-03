Penzberg: Neuer Termin für Ausbildungs- und Jobmesse

In Penzberg wurde die für Ende März geplante Ausbildungs- und Jobmesse wegen Corona abgesagt wurde. Jetzt steht ein vorläufiger Ersatztermin fest.

Penzberg – Es wäre nach jahrelanger Pause die erste große und zentrale Ausbildungsmesse gewesen, die das Penzberger Unternehmen „Neuorientierung 08/12“ in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt und der Initiative „Passgenau“ des Familienzentrums Arche Noah, am 31. März in der Stadthalle abhalten wollte. Doch kürzlich wurde die Messe, an die sich am selben Abend die mittlerweile 6. Penzberger Job-Messe anschließen sollte, wegen des Coronavirus abgesagt. „Viele Unternehmen haben angekündigt, keine Mitarbeiter zu schicken“, erläuterte die städtische Wirtschaftsförderin Monique van Eijk nun bei einem Pressegespräch. Außerdem seien viele Eltern beunruhigt gewesen, ob sie ihre Kinder Ende März zur Messe gehen lassen könnten.

Nicht ersatzlos streichen

Ersatzlos streichen wollen die Verantwortlichen die Messen indes nicht und haben jetzt einen vorläufigen Ersatztermin bekannt gegeben: Laut den Planungen sollen beide Messen nun am Mittwoch, 27. Mai, in der Stadthalle stattfinden. Die Ausbildungsmesse am Nachmittag von 15 bis 18.30 Uhr, und anschließend die Job-Messe von 18.30 bis 21 Uhr.

Firmen froh über Ersatztermin

Wie Sabine Ostermann vom Unternehmen „Neuorientierung 08/12“ sagte, hatten ursprünglich 70 Aussteller für die Job-Messe und etwa 90 für die Ausbildungsmesse ihr Kommen zugesagt; darunter Bildungseinrichtungen ebenso wie Betriebe im Gesundheitswesen, Vertreter des Einzelhandels, der Industrie oder des Gewerbes. „Über 50 Prozent von ihnen“ hätten bereits für den Termin Ende Mai zugesagt, denn: „Die Firmen sind unglaublich froh, dass es einen Ersatztermin gibt“, so Ostermann. Mit weiteren Zusagen rechnet sie in den nächsten Tagen.

Hoffen auf Alleinstellungsmerkmal

Petra Zott-Endres von „Passgenau“ glaubt, dass sich aufgrund der Absagen der Job-Messen in Weilheim und Schongau sogar mehr Betriebe im Mai in der Penzberger Stadthalle präsentieren werden, als beim ursprünglichen Termin Ende März. „Wir haben jetzt quasi ein Alleinstellungsmerkmal“, so Zott-Endres.

Messen sind dreigeteilt

Beide Messen sind nach Auskunft der Veranstalter dreigeteilt: Sie bestehen aus einem Ausstellungsbereich, einem Areal für Job-Speed-Dating (Anmeldung dafür vor um 18.30 Uhr möglich) und Bereichen, in denen Vorträge und Workshops stattfinden sollen. Bei der Ausbildungsmesse gibt es zusätzlich Mitmachaktionen in den Branchen Gesundheit und Handwerk. Unter anderem sollen hier neue Entwicklungen in den Pflegeberufen vorgestellt sowie das breite Spektrum der Handwerksberufe im Bauwesen präsentiert werden.

Styling-Tipps für Bewerbung

Besucher der Ausbildungsmesse können sich über freie Ausbildungsplätze ebenso informieren wie über Praktika oder ein duales Studium. Wie Ostermann sagte, könnten sich die jungen Leute Styling-Tipps fürs Bewerbungsgespräch holen, professionelle Bewerbungsfotos machen oder ihre Bewerbungsmappe von Fachleuten begutachten lassen. Bei Kurz-Bewerbungsgesprächen bestehe die Möglichkeit, mit dem potenziellen Arbeitgeber ins Gespräch zu kommen und mit dem persönlichen Eindruck zu punkten – vor allem für Schulabgänger mit schlechteren Abschlussnoten eine große Chance, glaubt Ostermann. Bürgermeisterin Elke Zehetner betonte, wie wichtig derartige Ausbildungsmessen seien: Einerseits böten sie den Betrieben die Möglichkeit, geeignete neue Mitarbeiter zu finden. Andererseits bekämen Schulabgänger die Chance, sich nach ihrem Abschluss zu orientieren und die für sie passende Ausbildung anzutreten.

Jobmesse am Abend

Die abendliche Job-Messe richtet sich dann an Menschen, die eine neue, wohnortnahe Arbeitsstelle oder eine neue berufliche Herausforderung in Voll- oder Teilzeit suchen. Außerdem gibt es Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten, zu Burnout-Prävention oder zum Selbstmarketing. Auch hier bestehe die Möglichkeit, mit potenziellen neuen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, so die Veranstalter.

Hier gibt es Infos

Informationen zu den teilnehmenden Betrieben, dem Programm der Ausbildungs- und Job-Messe sowie dem Ablauf der Job-Speed-Datings finden Interessierte im Internet unter www.Das-Job-Event.de

Franziska Seliger