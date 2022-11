Narren feilen an ihrem Comeback

Von: Franziska Seliger

Sollen heuer wieder ihren großen Auftritt haben: Die Garden des OK Penzberger Fasching wollen in der bevorstehenden Saison bei Bällen und Partys vor Publikum tanzen – so wie im Januar 2020, als dieses Foto entstand. © Foto: Seliger/A

Zwei Jahre hat die Corona-Pandemie den Faschingsbegeisterten in Penzberg die Feierlaune massiv getrübt. Heuer will das Organisationskomitee (OK) Penzberger Fasching endlich wieder g‘scheid feiern. Die Termine für Bälle und Co. stehen teilweise schon fest. Los geht‘s traditionell am Freitag, 11. November. Heuer mit Faschingsauftakt und Proklamationsparty an einem Tag.

Penzberg – Kein „Gaudi ohne Grenzen“, kein großer Gaudiwurm und statt Bällen und Partys nur ein paar online-Veranstaltungen, bei denen man am heimischen Computer coronatauglich mitfeiern konnte: Zwei Jahre in Folge hatte die Pandemie den Faschingsbegeisterten in Penzberg das närrische Treiben nahezu ganz vermiest.

Bälle und Gaudiwurm sollen stattfinden

Und in diesem Jahr? Wie Holger Fey, erster Vorsitzender des OK auf Nachfrage mitteilt, habe sein Verein bereits Termine für Bälle und Co. in der kommenden Faschingssaison festgelegt. Auch Bands seien bereits gebucht und die Technik organisiert. „Wir planen alles. Und wir gehen davon aus, dass es stattfindet“, betont Fey. Mit „alles“ meint der Vorsitzende unter anderem den Rosenmontagsball, zwei Kinderbälle sowie den Gaudiwurm durch die Penzberger Innenstadt. Außerdem solle es in dieser Saison „nicht nur einen“, sondern zwei große Faschingsbälle geben.

Faschings-Eröffnungsparty und Proklamation am 11. November

Beginn der närrischen Zeit ist traditionell am 11. November – der 11.11. um 11 Uhr 11. Für diesen Tag plane das OK ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz eine kleine Faschings-Eröffnungs-Party – so wie vor Corona üblich. Dazu würden Weißwürste serviert, so Fey. Pünktlich zum offiziellen Faschingsstart um 11 Uhr 11 werde es dann laut. „Dann dürfen wir endlich wieder unseren Schlachtruf schreien“, so Fey. „Lasst‘s net aus!“ – diesen Ruf dürften die OK-Mitglieder nämlich ausschließlich zwischen 11. November und Aschermittwoch lautstark herausposaunen.

Am selben Tag solle außerdem die Proklamationsparty in der Stadthalle stattfinden, bei der die Garden, der Elferrat und der gesamte Hofstaat erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werde. Als Höhepunkt sollen die diesjährigen Hoheiten – das Kinderprinzenpaar sowie das erwachsene Prinzenpaar vorgestellt werden. Wer das ist, ist natürlich bis dahin streng geheim. Die Proklamationsparty mit Barbetrieb und DJ beginnt laut Fey um 19 Uhr, Einlass sei ab 18.30 Uhr.

Was mögliche Corona-Auflagen für die verschiedenen Veranstaltungen betrifft, betont Fey: „Was zu dem Zeitpunkt gefordert ist, werden wir machen.“ Freiwillig strenge Auflagen wie etwa Maskenpflicht oder Testpflicht werde sich der Verein aber nicht auferlegen.

Krönungsball soll ein edler Schwarz-Weiß-Ball werden

Der Krönungsball sei dann für Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle geplant. Er solle „mal wieder so richtig edel“ als Schwarz-weiß-Ball stattfinden, verrät Fey.