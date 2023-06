30 000 Euro für den europäischen Schüler-Austausch im nächsten Schuljahr

Von: Franziska Seliger

Teilen

Wie die Plakette am Eingang belegt, ist das Penzberger Gymnasium jetzt eine akkreditierte „Erasmus +“-Schule. Direktor Matthias Langensteiner (li.) und der schuleigene Projektleiter Martin Omasreiter (re.) haben für kommendes Schuljahr schon einige Pläne. © Seliger

Das Gymnasium Penzberg ist ab sofort eine akkreditierte Schule im Rahmen des europäischen „Erasmus+“-Programms. Knapp 30 000 Euro Fördermittel hat die Bildungseinrichtung für kommendes Schuljahr bewilligt bekommen. Damit soll der internationale Austausch mit anderen Schulen noch einmal kräftig angeschoben werden.

Penzberg – Schon seit einigen Jahren beteiligt sich das Penzberger Gymnasium am „Erasmus+“-Programm – einem Förderprogramm der Europäischen Union für allgemeine und berufliche Bildung sowie für Jugend und Sport.

Konkret wurden an der Schule laut Projektleiter Martin Omasreiter in den vergangenen sieben Jahren verschiedene Projekte mit anderen europäischen Schulen durchgeführt; unter anderem mit Schulen in Norwegen, Frankreich, Italien oder Rumänien.

Wie Schulleiter Matthias Langensteiner betont, handelt es sich bei diesen stets zwei- bis dreijährigen Projekten um weit mehr als einen einfachen Schüleraustausch. Unter anderem deshalb, weil sich die Schüler aus allen beteiligten Ländern stets gemeinsam und mehrmals im Jahr wechselseitig an einer anderen Schule treffen.

Bei den Besuchen arbeiten die Schüler thematisch

Hier würde dann nicht nur ein kurzweiliges Besuchsprogramm geboten. „Es wird thematisch gearbeitet“, betont Langensteiner. So würden die Schüler beispielsweise gemeinsam Workshops zu verschiedenen Themen besuchen; etwa über Ausbildungsmöglichkeiten in Europa. Diese Art des Austausches sei eine gute Vorbereitung auf die spätere Arbeitswelt, findet der Schulleiter.

„Das letzte Projekt läuft gerade aus“, berichtet Lehrer Omasreiter. Zum Thema „This is my europe“ (dt.: „Das ist mein Europa“) hätten sich die Jugendlichen unter anderem damit auseinandergesetzt, wie sie sich Europa vorstellen. Die Sprache, mit der bei den Workshops gearbeitet werde, sei Englisch.

Schule hat nun mehr Freiheiten bei der Wahl der Partnerschulen

Diesen Monat ist nun ein neues „Erasmus+“-Förderprogramm gestartet, berichtet Schulleiter Langensteiner. Neu sei dabei, dass sich jede Schule dafür im Vorfeld habe akkreditieren müssen, um die Fördergelder zu bekommen. Das Penzberger Gymnasium habe das erfolgreich getan. Dafür habe man in einem „umfangreichen Antrag“ erklären müssen, wie die Schule die Fördermittel konkret verwenden will oder welche Schwerpunktthemen sie für die teilnehmenden Schüler – vermutlich Elftklässler – setzen will. „Es war ein richtiges Bewerbungsverfahren“, so der Schulleiter. Und es verlief erfolgreich: Man habe knapp 30 000 Euro an Fördermitteln für kommendes Schuljahr bewilligt bekommen, freut sich Langensteiner. Und anders als bisher, habe die Schule damit nun auch mehr Freiheiten bei der Auswahl ihrer europäischen Partnerschulen.

Wie viele Schulen aus der Region sich ebenfalls um eine Akkreditierung bemüht und wie viele eine erhalten haben, weiß Langensteiner zwar nicht. Er ist sich aber sicher: „Eine Akkreditierung ist schon etwas Besonderes.“ Sie gelte nun bis 2027.

Job Sharing für Lehrer jetzt möglich

Neu sei auch, dass jetzt auch Lehrer zu einer Art Job Sharing (dt.: Arbeitsplatzteilung) an die Partnerschulen reisen können, um zu bestimmten Themen – etwa die Digitalisierung im Unterricht – Einblicke in andere Bildungssysteme zu bekommen. „Das wollen wir auf jeden Fall nutzen“, betont Langensteiner.

Leider hätten die bisherigen Partnerschulen in Italien und Frankreich die Akkreditierung nicht geschafft, so dass eine Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr nicht mehr möglich sei.

Geplant sei, mit dem Fördergeld ein einjähriges Projekt mit der bisherigen Partnerschule in der norwegischen Stadt Sandnes durchzuführen. Neu mit dabei sein könnte eine Schule aus dem spanischen Saragossa. Schüler aus allen drei Schulen sollen sich im nächsten Schuljahr dreimal für jeweils eine Woche wechselseitig besuchen und sich in Workshops unter anderem mit den von Penzberg bei der Akkreditierung benannten Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit und Demokratisierung auseinandersetzen.

Vorbereitung auf die Arbeitswelt

In Kürze sei zur näheren Abstimmung ein virtuelles Treffen mit den Schulen in Spanien und Norwegen geplant, so Omasreiter. Er und Langensteiner planen schon jetzt, Anfang nächsten Jahres einen neuen Förderantrag zu stellen, um mit dem internationalen Austausch auch im Schuljahr 2024/25 weiter zu machen, denn: „In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass man in Europa zusammenarbeitet, und dass die Schüler Vorurteile abbauen“, so Omasreiter. Es gehe darum, ein europäisches Bewusstsein zu schaffen und die Schüler auf die spätere Arbeitswelt vorzubereiten.