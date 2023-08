Penzberger „Kultu(h)rnacht“ kehrt zurück - Planungen für den 28. Oktober laufen auf Hochtouren

Von: Franziska Seliger

Werden bei der Penzberger „Kultu(h)rnacht“ in diesem Jahr auch mit dabei sein: Die Gruppe „Big Bad Wolf“. © Wahl-Geiger/Archiv

Heuer wird es in Penzberg wieder eine „Kultu(h)rnacht“ geben. Nachdem die Veranstaltung wegen der Pandemie und des Ukrainekriegs drei Jahre in Folge nicht stattfand, will Veranstalterin Iris Mühle die „Kultu(h)rnacht“ heuer am 28. Oktober abhalten. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren.

Penzberg – 2020 war es der Corona-Virus, der der Penzberger „Kultu(h)rnacht“ noch in der Vorbereitungsphase ein jähes Ende setzte. Wochenlang hatte Veranstalterin Iris Mühle vor dem endgültigen Aus gehofft und gebangt, die beliebte Veranstaltung doch noch abhalten zu dürfen. Doch wegen der Pandemie wurden derartige Großveranstaltungen in diesem Jahr ganz verboten.

2021 wagte sich Mühle dann angesichts der immer noch angespannten gesundheitlichen Situation in Deutschland gar nicht erst an die Planungen. Zu groß erschien ihr damals das finanzielle Risiko. Im vergangenen Jahr dann war Mühle die „politische Lage“ angesichts des Kriegs in der Ukraine „zu unsicher“, wie die Veranstalterin aus Murnau damals im Gespräch mit der Heimatzeitung sagte.

Ich will sie nicht sterben lassen

Heuer aber soll die „Kultu(h)rnacht“ in Penzberg wieder stattfinden. „Ich will sie nicht sterben lassen“, betont Mühle auf Nachfrage. In den vergangenen Wochen hätten sie viele Menschen angesprochen und nachgefragt, ob es heuer wieder eine „Kultu(h)rnacht“ gäbe.

Etwas kleiner und zentraler

Die Antwortet lautet: Ja. Und auch ein Termin steht schon fest. Wie Mühle sagt, soll die Veranstaltung am Samstag, 28. Oktober, stattfinden und zwar „in einem recht ähnlichen Konzept“, wie in früheren Jahren. Von 2014 bis 2019 hatte die „Kultu(h)rnacht“ jedes Jahr zur Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit stattgefunden und hunderte Besucher in Geschäfte, Kneipen oder Diskotheken gelockt, in denen Bands spielten, Theaterstücke aufgeführt wurden oder Lesungen stattfanden. Anders als früher soll die „Kultu(h)rnacht“ 2023 aber „eine Idee kleiner und relativ zentral“ im Bereich der Penzberger Innenstadt stattfinden, so Mühle, die in den Planungen bereits weit fortgeschritten ist. Viele der Akteure stünden bereits ebenso fest, wie ein Großteil die Veranstaltungsorte. Die beiden Museen und das Jugendzentrum seien dabei die am weitesten vom Stadtkern entfernten Locations. Alle anderen seien gut zu Fuß zu erreichen, so Mühle. Zusätzlich zu bewährten Veranstaltungsorten – etwa der Stadthalle – „haben wir heuer tolle neue Locations dazu gekriegt“, freut sich Mühle; beispielsweise das Metropol und den Bürgerbahnhof. Auch ein Bekleidungsgeschäft im Stadtzentrum sei neu dabei.

Rund 15 Live-Acts geplant

Rund 15 Live-Acts sollen an dem Abend geboten sein. Noch sind nicht alle Verträge geschlossen. Fest stehe aber unter anderem, dass die Sängerin Victoria Lein wieder mit dabei sein wird. Auch die Penzberger Band The SonPas dürfte nicht fehlen und ist laut Mühle schon engagiert. In der Stadthalle werde eine DJ-Party stattfinden „mit den ,Gletschergys‘ als Auftakt“. Diese lokale Gruppe ist heuer bereits beim Tollhub aufgetreten. Schon fest gebucht seien auch die Musikgruppen „Oache Brothers“ und „Big Bad Wolf“ sowie der Weilheimer Musiker Daniel Aubeck, den Mühle als „Ausnahmekünstler“ bezeichnet.

Dass sie viele bekannte Gruppen von früheren „Kultu(h)rnächten“ engagiert hat, habe seinen Grund: Die Veranstaltung in diesem Jahr „soll eine Revival-Geschichte werden“. Den Auftakt der Party-Nacht bilde wie in den Vorjahren ein Benefizkonzert in der Christkönigkirche um 19 Uhr. Die dabei gesammelten Spenden sollen wieder zu 100 Prozent für soziale Zwecke gespendet werden, so Mühle. Einen Partybus werde es heuer aber „wahrscheinlich“ keinen geben.

Kartenvorverkauf soll am 4. Oktober beginnen

Derzeit sucht Mühle die noch fehlenden Veranstaltungsorte und wirbt die letzten Künstler an. Am 4. Oktober soll der Kartenverkauf beginnen. Wo überall man Karten für die „Kultu(h)rnacht“ erhalten kann, will sie rechtzeitig bekannt geben.