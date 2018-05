Penzberger Maibaum steht in Langon

21 Meter langer Gruß aus Penzberg: In der Partnerstadt Langon ist der Maibaum aufgestellt. Teilnehmer und Besucher brauchten aber Geduld.

Penzberg - Der Maibaum steht: 21 Meter lang und 1,5 Tonnen schwer ist der Maibaum, den die Penzberger Jungritter in der französischen Partnerstadt Langon aufgestellt haben. Eine 60-köpfige Penzberger Delegation um Bürgermeisterin Elke Zehetner war für vier Tage zum offiziellen Besuch an die Atlantikküste gereist. Mit im Gepäck hatten sie das weiß-blaue Traditionsstangerl - für den Transport allerdings in zwei Teile zerschnitten, die vor Ort wieder zusammengesetzt wurden. Ganz haute es mit dem Programm aber nicht hin: Das Aufstellen des Maibaums verzögerte sich wegen Regens. Nach einer Stunde schweißtreibender Arbeit, stilecht mit den Schwalben, stand das Traditionsstangerl um 17 Uhr im „Parc des Vergers“. Dass das Exemplar während des Aufstellens in einem Baum hängen blieb, meisterten die Penzberger um Maibaummeister Hardi Lenk erfolgreich. Es ist der dritte Maibaum aus dem Oberland: Das erste Exemplare hatten die Jungritter im Jahr 2017 in Langon aufgestellt, 2012 war Nummer zwei gefolgt.