Musikschulleiter geht in Ruhestand - kurz vor dem Abschied wird noch ein Traum wahr

Von: Wolfgang Schörner

In Ruhestand geht der langjährige Musikschulleiter Johannes Meyer. Kurz vor dem Abschied erfüllt sich ein Traum, das neue Musikschulhaus im Metropol wird fertig – er darf die Einweihung noch in seiner Dienstzeit erleben. © Wolfgang Schörner

Seit 34 Jahren leitet Johannes Meyer die städtische Musikschule in Penzberg. Nun geht er in Ruhestand. Kurz vor dem Abschied erfüllt sich noch ein Traum des 66-Jährigen. Das neue Musikschulhaus wird eingeweiht. Gut 30 Jahre hat er dafür gekämpft und dabei auch Enttäuschungen erlebt. Die Hoffnung gab er nie auf. „Ich bin eine rheinische Frohnatur.“

Penzberg – Seit September 1988 steht Johannes Meyer an der Spitze der Penzberger Musikschule. Er übernahm damals die Leitung nach dem Unfalltod von Sieglinde Dostal. Meyer war zu dem Zeitpunkt seit acht Jahren Musiklehrer für Akkordeon und Klavier an der Schule und Vertrauenslehrer für die Lehrkräfte. Die Sekretärin habe damals angerufen und gesagt, irgendjemand müsse die Lehrerkonferenz leiten, erzählt Meyer. Er übernahm das. Am nächsten Tag folgte ein Anruf von Bürgermeister Kurt Wessner: Er brauche dringend einen kommissarischen Leiter. So wurde der damals 32-Jährige kommissarischer Musikschul-Chef. Ein Jahr später übernahm er die Leitung regulär.

Musikschule Penzberg: Schülerzahl verdreifachte sich in drei Jahrzehnten

Er habe es nie bereut, sagt Meyer. Er habe weiterhin die Hälfte der Zeit als Musiklehrer mit den Kindern arbeiten dürfen. Die andere Hälfte war er als Chef für die Konzepte und Visionen zuständig. Wobei es an einer kleineren Musikschule ein schönes Arbeiten sei, sagt er, weil man den Kontakt zu den Kollegen nicht verliere. 1988 zählte die Musikschule rund 250 Schüler und 17 Musiklehrer. Heute sind es etwa 750 Schüler und 32 Lehrer.

Johannes Meyer studierte am Konservatorium - und lernte dort seine Frau kennen

Johannes Meyer selbst war mit Zwölf in der Schule gefragt worden, welches Instrument er lernen wolle. Er entschied sich für das Akkordeon. Mit 17 riet ihm sein Musiklehrer, entweder aufzuhören, weil er ihm nichts mehr beibringen könne, oder Musik zu studieren. Johannes Meyer, in Nordrhein-Westfalen geboren, entschied sich für die Musik. Er studierte von 1973 bis 1977 am Hohner-Konservatorium in Baden-Württemberg Akkordeon und Klavier. Damals lernte er auch seine Frau Hildegard Becher kennen, die er 1982 heiratete. Beide gingen nach dem Studium als Lehrer zunächst zur Kreismusikschule nach Erding. Bei einem Volksmusikseminar in Südtirol lernten sie Sieglinde Dostal kennen, die beide fragte, ob sie zur 1979 neu gegründeten Musikschule nach Penzberg wechseln würden. Sie wollten: Hildegard Becher begann dort 1979, Johannes Meyer ein Jahr später.

Schönste Erfahrung: die Freundschaft mit Capannori

Seit 42 Jahren ist Meyer nun an der Musikschule, seit 34 Jahren als Leiter. Befragt nach den schönsten Erfahrungen nennt er die Freundschaft zur Musikschule im italienischen Capannori. 1992 waren die Italiener erstmals in Penzberg, zu einer Hofgartenserenade. Meyer hat noch heute Kontakte nach Capannori, auch wenn die Schulpartnerschaft später einschlief. Auch andere internationale Kontakte sind ihm wichtig: in den 1980er Jahren zum Konservatorium Sarajewo. nach Budapest, Prag oder jüngst nach Differdingen.

Traum wird wahr: Neues Musikschulhaus wird eingeweiht - kurz vor dem Ruhestand

Ein anderer schöner Moment liegt noch vor Johannes Meyer. Ende nächster Woche wird das neue Musikschulhaus im alten Metropol-Kino eingeweiht. Seit den 1990er Jahren haben er und andere Mitstreitern für ein eigenes Gebäude gekämpft. Verbunden sei damit auch ein „schlimmer Moment“, erzählt Meyer. Das war im Jahr 2009. Damals gab es fertige Pläne für das Metropol, doch die weltweite Finanzkrise machte einen Strich durch die Rechnung. Die Stadt hatte dafür kein Geld mehr . Das eigene Gebäude musste warten – noch 13 weitere Jahre.

Hat er in der Zeit irgendwann die Hoffnung aufgegeben? „Nein“, sagt Meyer. „Ich bin eine rheinische Frohnatur.“ Dabei wurde es zuletzt knapp, dass er die Einweihung noch als Musikschulleiter (offiziell geht er Ende August in Ruhestand) erlebt. Wegen falsch gesetzter Mikropfähle, die das Gebäude stützen, verzögerten sich die Bauarbeiten. Er selbst könne das neue Haus zwar nicht mehr nutzen, so Meyer. Es sei ihm aber wichtig, dass er die Einweihung noch in seiner Dienstzeit erleben darf.

Simon Zehentbauer wird neuer Musikschulleiter Simon Zehentbauer wird Nachfolger von Johannes Meyer. Der 38-Jährige übernimmt Anfang September die Leitung der städtischen Musikschule in Penzberg. Zehentbauer ist seit dem Jahr 2016 stellvertretender Musikschulleiter. Außerdem ist er Dirigent der Penzberger Stadt- und Bergknappenkapelle. Zehentbauer, der Kunst und Pädagogik an der Musikhochschule in München studiert hat, war einst selbst Schüler der Penzberger Musikschule. Ab dem Alter von vier Jahren ging er dort in die musikalische Früherziehung, mit Sechs lernte er Blockflöte. Als Lehrer an der Musikschule ist Zehentbauer seit dem Jahr 2015.

Kritik an der Stadt übt Meyer nicht. Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus habe immer gut funktioniert, sagt er. Alle Bürgermeister, angefangen bei Kurt Wessner („Er hat die Weitsicht gehabt, die Musikschule mit der Volkshochschule zu gründen und 1986 daraus eine städtische Musikschule machen“), und der Stadtrat seien immer hinter der Musikschule gestanden. Das gilt ihm zufolge auch für Iffeldorf, Antdorf und Seeshaupt, wo die Musikschule Zweigstellen hat.

Was fängt er mit seiner neu gewonnenen Freiheit an? Am Haus in Ried stünden Reparaturen an, sagt er. Mehr Zeit habe er nun für die Familie. Auch fürs Radfahren und Wandern. „Und ich habe jetzt mal richtig viel Zeit, meine Instrumente zu spielen.“