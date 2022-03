Penzberger Politiker-Derbleckn 2.0 - Starkbiertruppe auf ganz neuen Wegen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Beim Starkbierfest 2015 überzeugten Rainer Hofmann als Bruder Servatius und Cathi Bocksberger als Elke Zehetner. Als Ersatz für das Fest plant das Oberlandler Volkstheater heuer einen Podcast. © Wolfgang Schörner

Bürgermeister, Bauvorhaben oder Finanzen: Statt beim traditionellen Starkbierfest mit Politiker-Derblecken will das Oberlandler Volkstheater heuer einen Podcast aufnehmen und sich darin komödiantisch über Penzberger Themen auslassen. Jetzt stehen erste Details fest.

Penzberg – Dass sie ihr traditionelles Starkbierfest mit Politiker-Derbleckn in der Penzberger Stadthalle wegen der Corona-Pandemie auch in der diesjährigen Fastenzeit nicht abhalten, dazu hatten sich die Verantwortlichen des Oberlandler Volkstheaters bereits vor rund zwei Wochen entschieden.

Als quasi kontaktlose Alternative soll für die Fastenzeit stattdessen ein Podcast aufgenommen werden. Diese Idee sei bei einem internen Treffen der Theaterer jetzt auch abgesegnet worden, informiert die Vorsitzende des Oberlandler Volkstheaters Claudia Herdrich auf Nachfrage. „Den Podcast wird es geben.“

Theaterer planen Podcast-Derbleckn statt Starkbierfest

Auch erste konkrete Pläne zu dem Vorhaben wurden bei dem Treffen besprochen. Wie Herdrich sagt, sollen insgesamt vier Podcast-Folgen entstehen, von denen jeweils eine pro Woche auf der Homepage des Vereins abrufbar sein werde. Wann die erste Folge zu hören ist, stehe aber noch nicht fest.

Wie Herdrich erläutert, handelt es sich bei einem Podcast um eine Art von Gesprächsrunde, an der mehrere Personen teilnehmen. „Ein Podcast hat aber kein Skript. Es ist eher etwas Improvisiertes“, erläutert sie. Jede Folge werde zwischen zehn und 15 Minuten dauern. Außerdem würden die Teilnehmer keine Rollen spielen, wie sie es bei den klassischen Starkbierfesten tun.

Eine seriöse Gesprächsrunde darf man sich nicht darunter vorstellen

Vermutlich werden es Mitglieder aus der Stammwürze-Gruppe des Oberlandler Volkstheaters sein – also erfahrene Darsteller früherer Starkbierveranstaltungen –die die einzelnen Podcast-Folgen einsprechen. Pro Folge sei ein Team aus drei Leuten plus einem Moderator geplant. Gäste in dieser Runde werde es keine geben. Eine seriöse Gesprächsrunde im Stil von „Anne Will“ dürfe man sich darunter aber nicht vorstellen, so Herdrich.

Nicht nur, dass Sprecher und Moderator kein Skript haben werden, sondern alle Teilnehmer „frei von der Leber weg“ sprechen sollen. Der Podcast solle auch in der Tradition der Starkbierfeste lustig und komödiantisch sein und „Themen rund um Penzberg“ behandeln, so Herdrich. Jede Woche ein neues Thema. Welche das konkret sein sollen, werde noch nicht verraten. Als Stichworte nennt Herdrich aber „Bauvorhaben“ und „das Wirken des Stadtrates“.

Podcast-Folgen sollen ab Mitte des Monats aufgezeichnet werden

Mitte diesen Monats sollen die Podcast-Folgen im Vereinsheim der Theaterer aufgezeichnet werden. Die dafür nötige Technik sei vorhanden, so Herdrich. Es sei das erste Mal, dass sich das Oberlandler Volkstheater in einem Podcast versuche. Dass die Pandemie zum wiederholten Mal keine Präsenzveranstaltung zulässt, sieht Herdrich durchaus auch als Chance, mit neuen Darstellungsformen zu spielen. Vielleicht, so hofft sie, erreiche man damit noch ein anderes Publikum. Angesichts der fehlenden Einnahmen aus Theateraufführungen und Co. aufgrund der langen Phase der Pandemie sei es auch vorteilhaft, dass dem Verein mit der Produktion des Podcasts keinerlei Kosten entstünden. Ausgaben wie etwa eine Saalmiete fielen weg.

Ist eine Podcast-Folge aufgezeichnet, werde sie auf der Homepage des Vereins unter www.oberlandler-volkstheater-penzberg.de kostenlos abrufbar sein; und zwar jeweils eine ganze Woche lang.

Vergangenes Jahr hatte es einen Starkbier-Film gegeben. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurde der öffentliche Auftritt kurzfristig abgesagt und per Live-Stream gesendet.