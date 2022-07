Wie bayerische Felsen: Vor 125 Jahren gründeten Penzberger Ringer den AC - darunter war auch ein Pfarrer

Von: Franziska Seliger

Die Ringer des AC Penzberg: Pünktlich zum Jubiläum gab es für alle neue Trainingsanzüge. © AC Penzberg

Vor 125 Jahren wurde der „Athleten Club (AC) Bayrisch Fels“ in Penzberg gegründet. An diesem Wochenende, 9./10. Juli, wird dieses Jubiläum groß gefeiert. Hier ein Rückblick auf die langjährige Geschichte der Ringer in Penzberg. Gegründet wurden sie in der „Lüft‘n“

Penzberg – Am 16. April 1896 fand im Gasthaus „Zur Lüftn“ in Penzberg die Gründungsversammlung eines „Kraftsportvereins“ statt. Eingeladen hierzu hatte der Bergmann Peter Böck mit einigen Gleichgesinnten; darunter ein Pfarrer, ein Lehrer und sogar ein Bergwerksdirektor. Der neu gegründete Verein wurde auf den Namen „Athleten-Club Bayrisch Fels“ getauft, wie in der Chronik des Vereins nachzulesen ist.

Geld war am Anfang knapp

Geld war am Anfang knapp, was das Vereinsleben zunächst sehr schwierig gestaltete. Doch als sich schließlich erste Erfolge auf der Matte einstellten, vergrößerte sich der Verein und konnte sich auch endlich erste eigene Matten anschaffen. Dem Vereinsgründer Böck waren laut Chronik auch die ersten Kreismeisterschaften in Penzberg zu verdanken, die dem AC laut Chronik zu einem enormen Bekanntheitsgrad verhalfen.

Auch Boxabteilung und Gewichtheber gab es

Doch dann zerstörte der erste Weltkrieg das Vereinsleben, und nach dem Krieg musste der AC neu wieder aufgebaut werden. In den Folgejahren wurde eine Boxabteilung gegründet und auch Gewichtheber fanden ihren Platz im Verein. 1925 machte man sich in Gemeinschaftsarbeit mit dem TSV Penzberg daran, eine Turnhalle zu errichten – die ehemalige St.-Barbara-Turnhalle, in der viele Jahre die verschiedensten Veranstaltungen stattfanden.

Ein „Höhepunkt der Vereinsgeschichte“ im Olympiajahr 1936

Im Olympiajahr 1936 wurden dann die Südbayerischen Meisterschaften im Ringen und Gewichtheben in Penzberg ausgetragen – eine Veranstaltung, die die Vereins-Chronik als „einen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte“ feiert. In den kommenden Jahren konnten sich die Mitglieder des AC Penzberg immer weiter in den vorderen Reihen der Ringer platzieren. Die erste Mannschaft des AC Penzberg fuhr „Sieg um Sieg“ ein und konnte im Laufe der Jahre, angefangen von der Landesliga und weiter über die Bayernliga und die Oberliga, Ende der 1980er-Jahre sogar um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitringen. „Leider musste sich der AC Penzberg damals nach Punkten gegen den SC Ebersbach geschlagen geben“, so die Chronik dazu.

Ende der 1980er Jahre stand der AC vor dem Aufstieg in die zweite Bundesliga

Als „Wermutstropfen“ musste der Verein in dieser Zeit zudem hinnehmen, dass sich sowohl die Gewichtheber, als auch die Boxer von ihm trennten. Dafür konnte im Laufe der Jahre eine vereinseigene Damen-Gymnastik-Abteilung aufgebaut werden, die bis heute besteht. 2010 wurde außerdem ein Förderverein gegründet, um den Hauptverein zu unterstützen.

Das Festprogramm Samstag, 9. Juli:

Ringerturnier: 9.30 Uhr Einzug der Ringermannschaften, 10 Uhr Beginn der Kämpfe, 19 Uhr Siegerehrung.

90er Jahre-Jubiläums-Party mit dem Hyper-Hyper DJ Team aus München: Einlass ab 20 Uhr, Eintritt 8 Euro.

Sonntag, 10. Juli:

9.30 Uhr: Öffentliches Weißwurstfrühstück; 11 Uhr: Beginn der Vereinsolympiade – lustige Spiele der Penzberger Vereine gegeneinander; ca. 15 Uhr: Siegerehrung. Alle Veranstaltungen finden in der Turnhalle am künftigen Familienbad statt.

Nach den Erfolgen in den 1980er Jahren folgten sportlich weniger erfolgreiche Jahre für die Penzberger Ringer. Die erste Mannschaft musste sogar zurück bis in die Landesliga. Als Grund für diesen Abstieg gilt in Ringerkreisen, dass der Verein nur mit Ringern aus den eigenen Reihen antrat und nicht immer eine volle Mannschaft stellen konnte.

Penzberger Verein setzt auf den eigenen Nachwuchs

Bis heute sehen es die Vereinsverantwortlichen als wichtige Aufgabe an, eine kontinuierliche Jugendarbeit zu verrichten. Ziel des Vereins ist es, auch in Zukunft ohne fremde Ringer auszukommen. Aktuell trainieren laut Verein rund 20 Nachwuchsringer beim AC Penzberg. Regelmäßig fahren sie zu Turnieren in ganz Oberbayern und darüber hinaus, um Wettkampfpraxis zu sammeln. Zwischenzeitlich kann der Verein auch auf beachtliche Erfolge verweisen: So konnten etliche der jungen Ringer zwischen sechs und 18 Jahren vordere Plätze bei Oberbayerischen Meisterschaften und bei anderen überregionalen Turnieren erreichen. Den größten Erfolg konnte aber in der letzten Saison die Jugendmannschaft für sich verbuchen: Sie erreichte den zweiten Platz in der Bezirksliga Oberbayern, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bayernliga berechtigte.

„Damit wir diesen jetzt eingeschlagenen Weg auch weiter beschreiten können, sind wir ständig auf der Suche nach neuen Schülern ab sechs Jahren, die unsere Jugend einmal verstärken sollen“, so Vereinsvorsitzender Bernd Dürr. Übrigens: Ringen ist nicht nur Männersache. Bis zum Alter von zwölf Jahren dürfen Mädchen gemeinsam mit den Buben antreten.