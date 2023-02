„Casa“ soll für die Besucher zu einem gemütlichen Zuhause auf Zeit werden

Von: Franziska Seliger

Logo und Name sind gefunden: Franziska Harbich, die Leiterin des Penzberger Seniorentreffs, präsentiert den Entwurf, den der Seniorenbeirat am Mittwoch absegnete. © Seliger

Der neue Penzberger Seniorentreff im Nebengebäude des katholischen Pfarrzentrums Christkönig hat einen Namen: „Casa“. Auf diesen Vorschlag der neuen Leiterin Franziska Harbich einigte sich der Seniorenbeirat in seiner Sitzung am Mittwoch (22. Februar) einstimmig.

Penzberg – Ein weißes Blatt Papier. Darauf ein stilisiertes rotes Haus, in dessen drei Linien der Name steht: „Treffpunkt – Casa – Penzberg“: Diesen Vorschlag legte Franziska Harbich, die neue Leiterin des Penzberger Seniorentreffs, dem Seniorenbeirat in seiner Sitzung am Mittwoch auf den Tisch – und die Mitglieder des Gremiums fanden schnell Gefallen an dem Namensvorschlag und dem Entwurf des dazu gehörigen Logos.

Ursprünglich hatte der Seniorenbeirat die Idee, bei einem Eröffnungsfest die Besucher über verschiedene Namens-Vorschläge abstimmen zu lassen. Doch dieses Fest soll nun erst im Sommer stattfinden. Ein möglicher Termin dafür im Juli muss aber noch mit der Stadt, dem Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba und den Kirchenvertretern abgestimmt werden.

Der Name soll Offenheit signalisieren

Der Name „Casa“ stammt aus dem Italienischen und Spanischen, bedeutet übersetzt „Heim“ oder „Haus“ und drücke damit das aus, was der Treff werden solle, so Harbich: „Ein Ort, der für gewisse Zeit ein Zuhause werden kann, und in dem es gemütlich ist.“ Durch den bewussten Verzicht auf den Namen „Seniorentreff“ solle außerdem deutlich gemacht werden, dass der Treff nicht nur Senioren offen stehen soll, sondern etwa auch deren Angehörigen. „Der Name ist offen für alle“, sagte Harbich.

Zu guter Letzt stünden die vier Buchstaben als Abkürzung für „Caritas – Angebot für Senioren und Angehörige“. Dieser Zusatz wird auf Anregung von Herbert Preuß auch im Logo auftauchen.

Logo-Entwurf findet Mehrheit im Seniorenbeirat

Obwohl die Mitglieder des Seniorenbeirats in den vergangenen Wochen zahlreiche andere Namens-Vorschläge diskutiert hatte, wie sich Vorsitzender Siegfried Höfler erinnerte – etwa „Ü60-Treff“ oder Senioren-Oase“ – fand der Vorschlag von Harbich gleich breite Zustimmung im Gremium und wurde einstimmig befürwortet. Auch für die Gestaltung des dazugehörigen Logos – das stilisierte Haus aus drei roten Strichen – fand sich rasch eine Mehrheit von acht Beiräten. Wie Harbich auf die Frage von Bernadette Leise erläuterte, werde die Caritas für die Verbreitung des Logos finanziell aufkommen; etwa für das Drucken entsprechender Flyer und Plakate.

Seniorenbeiräte wollen mithelfen, dass sich der Treff etabliert

In ihrer Sitzung machten die Seniorenbeiräte deutlich, dass sie nun dabei mithelfen wollen, dass der Treffpunkt nach und nach mit Leben gefüllt wird. Um Abstimmungen zu erleichtern, sollen Ingrid Hauptmann und Herbert Preuß zudem als Bindeglieder zwischen der Treff-Leiterin Harbich und dem Seniorenbeirat fungieren.

Wie Harbich sagte, ist der Treff derzeit nur an zwei Tagen pro Woche geöffnet; nämlich montags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 14 bis 17 Uhr. Damit die Casa an mehreren Tagen die Woche und über mehrere Stunden öffnen könne, brauche sie die Hilfe von Ehrenamtlichen. Sie könnten hier verschiedenste Angebote machen, appellierte Harbich. „Mein Ziel ist es, das wir langsam Dinge ins Laufen bringen.“

Schon viele Ideen für Veranstaltungen

Fest stehe, dass es zusätzlich zu ihren eigenen Beratungsangeboten zu Beginn der Woche ein „Montags-Frühstück“ geben soll. Am Montag, 20. März, sei ein Vortrag zum Thema Trickbetrug geplant. Außerdem möchte sie in Zusammenarbeit mit dem Hospiz Polling einen Letzte-Hilfe-Kurs anbieten. Ein Termin dafür stehe noch aber nicht fest. Weitere Ideen, für die es aber die Hilfe engagierter Ehrenamtlicher brauche, seien etwa ein gemeinsames Kochen, ein Spiele-Treff, Tanzen im Sitzen oder eine Kreativwerkstatt. Das Baustellencafé am kommenden Sonntag, 26. Februar von 11 bis 16 Uhr, möchte Harbich dazu nutzen, erste ehrenamtliche Helfer zu finden. Auch ihre eigenen Ideen für mögliche Angebote oder Veranstaltungen im neuen Treff sollen die Besucher vorbringen können.

Fest im Sommer geplant

„Ein Anfang ist gemacht“, sagte Seniorenbeiratsvorsitzender Höfler angesichts der aktuellen Öffnungszeiten. Ziel sei es jedoch gewesen, einen Seniorentreff zu schaffen, an dem sich ältere Menschen jeden Tag die Woche „zwanglos“ treffen können. „Dass das Haus voll ist“ und täglich geöffnet, das sei auch ihr Ziel, betonte Harbich. Doch dafür brauche es Zeit. „Das wird nicht bis zum Sommerfest gelingen.“