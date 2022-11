Budenzauber mit rund 60 Ständen geplant - „Vermutlich“ kein Nikolaus

Von: Franziska Seliger

Budenzauber: Der Penzberger Weihnachtsmarkt wird heuer stattfinden. Die Stände sollen aber in einem etwas größeren Abstand zueinander aufgebaut werden als auf dem Foto aus dem Jahr 2016 zu sehen. © Foto: Seliger

Zwei Jahre hat es in Penzberg wegen der Pandemie keinen richtigen Weihnachtsmarkt gegeben. Heuer wird der Markt endlich wieder stattfinden. Und zwar am Samstag, 26. November von 11 bis 21 Uhr.

Penzberg – Monika Schmid freut sich. Heuer kann sie, die im Auftrag der Stadt bereits seit Jahren den Penzberger Weihnachtsmarkt organisiert, endlich wieder einen richtigen Budenzauber in der Innenstadt auf die Beine stellen. Zur Erinnerung: 2020 hatte es wegen der Pandemie während der Vorweihnachtszeit nur einen Mini-Markt mit sechs Verkaufsbuden auf dem Stadtplatz gegeben. Im vergangenen Jahr dann war der Christkindlmarkt wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen recht kurzfristig abgesagt worden.

Heuer aber wird der Markt stattfinden. Da ist sich Schmid absolut sicher. Denn nachdem das Oktoberfest in München stattgefunden habe, könne man die Weihnachtsmärkte nicht absagen, ist sie überzeugt. Auch auf der Homepage der Stadt ist der Termin für den Markt schon vermerkt. Schmids Vorbereitungen dafür laufen deshalb bereits auf Hochtouren.

Stände sollen mit größerem Abstand zueinander aufgebaut werden

Aus rund 60 Buden werde der Markt heuer bestehen – das seien etwa genauso viel wie in den Jahren vor Corona auch, so Schmid. Aufgebaut würden die Stände auf dem Stadtplatz, in der Bahnhofstraße im Bereich zwischen Sparkasse und Christkönigkirche sowie auf dem Rathausplatz. Da die Pandemie ja nicht verschwunden sei, wolle man die Buden in einem größeren Abstand zueinander aufbauen, erklärt Schmid. Zwar gebe es derzeit keine staatlichen Corona-Auflagen. „Aber wir machen trotzdem welche“, begründet sie das Entzerren der Marktstände. Außerdem sollen Desinfektionsständer aufgestellt werden. Auch auf den Besuch des Nikolauses werde man aus Pandemie-Gründen „vermutlich“ verzichten. „Wegen des großen Andrangs“, erklärt Schmid. Ob der heilige Mann dem Markt wirklich fern bleiben wird, stehe aber noch nicht endgültig fest. „Sicher ist es noch nicht.“

Lebende Krippe vor der Kirche

Generell gelte es, noch einiges zu klären. Unter anderem, ob die Stadt- und Bergknappenkapelle zur Eröffnung spielen wird. Fest steht dagegen laut der Organisatorin, das der Weihnachtsmarkt zwischen 11 und 21 Uhr stattfindet. Seine rund 60 Buden würden „zu 80 Prozent“ von Penzberger Vereinen betrieben, so Schmid. „Der Rest sind Gewerbetreibende aus Penzberg.“ Angeboten werde wie immer eine große Vielfalt an kulinarischen Leckerbissen, Glühwein, weihnachtliche Gestecke und Kränze sowie Geschenkartikel. Unter anderem werde die Bergwacht Misteln und Tannenzweige verkaufen. Der Heim- und Hobbybrauerverein werde selbst gebrautes Weihnachtsbier verkaufen. Am Stand des Skiclubs werde es Bratwürstl geben. Und der Kindergarten St. Raphael werde einen Adventskalender für Kinder aufbauen. „Und vor der Kirche wird die lebende Krippe stehen.“ Neu dabei sei der St.-Franziskus-Kindergarten mit einem Kuchenbuffet.

Wie in den Vorjahren auch, werde außerdem der schönste Weihnachtsstand prämiert.