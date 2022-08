Wechsel an der Spitze der Altenpflege-Schule: Das Stephan-Meuß-Experiment endet

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Typische Haltung: So saß Schulleiter Stephan Meuß im Unterricht meist vor seinen Schülern. Nun verlässt er die Penzberger Berufsfachschule für Altenpflege. © Wolfgang Schörner

Stephan Meuß verlässt nach acht Jahren als Schulleiter die Penzberger Berufsfachschule für Altenpflege. Rund 200 Altenpflegerinnen und Altenpflegehelfer wurden unter seiner Leitung ausgebildet. In seine Zeit fiel auch der größte Umbruch in der Geschichte der Berufsfachschule – was indirekt zu Meuß’ Abschied beitrug.

Penzberg – Im September 2014 hatte Stephan Meuß die Leitung der Berufsfachschule auf dem Gelände des „Steigenberger Hofs“ in Penzberg von Margit Wutz übernommen. Der 57-Jährige ist in der Oberpfalz geboren, seine Heimat ist seit der Kindheit aber Mittelfranken. Dort in Ebenried hatte er vor seiner Penzberger Zeit die Fachschule für Heilerziehungspflege geleitet, die wie die Penzberger Schule zur „Rummelsberger Diakonie“ gehört. Den „Rummelsbergern“ bleibt Diakon Meuß auch in Zukunft treu. Er wird künftig als Dozent an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Rummelsberg angehende Erzieherinnen, überwiegend für den Kindergarten, unterrichten. Er hatte einst selbst die staatliche Erzieherausbildung absolviert und später Lehramt für berufliche Schule, Fachrichtung Sozialpädagogik, studiert. Meuß’ Nachfolgerin als neue Schulleiterin in Penzberg ist Christine Zürr, bislang Rektorin der Berufsfachschule für Pflege in Bad Tölz.

In seine Zeit fiel der größte Umbruch in der Geschichte der Schule

Acht Jahre hat Stephan Meuß die kleine Berufsfachschule in Penzberg geleitet. In diese Zeit fiel der größte Umbruch in der Geschichte der Schule. Vor zwei Jahren begann bundesweit eine neue Ära der Pflegeausbildung. Seither wird nicht mehr zwischen Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege getrennt, was für die Schulen eine enorme Umstellung war. In Penzberg schließt 2023 der erste „generalistische“ Jahrgang seine dreijährige Ausbildung ab.

Das Experiment: Schulleiter nur zwei Tage in der Woche vor Ort - geht das?

Indirekt Einfluss hatte das auch darauf, dass Meuß sich verabschiedet. Um das zu erklären, holt der 57-Jährige weit aus. Es sei für alle Beteiligten ein Experiment gewesen, als er 2014 die Schulleitung übernahm. Das Experiment bestand in der Frage, ob er eine Schule leiten kann, obwohl er nur zwei Tage in der Woche vor Ort ist. Den Rest blieb er in Mittelfranken, wo seine Wohnung ist, seine Kinder sind und wo er auch Vorstand der Feuerwehr ist – „mein Hauptlebensmittelpunkt“, wie er sagt. Er habe „ ein bisserl kürzertreten“ wollen. Das klappte offenbar auch einige Zeit.

Schwieriger wurde es, als seine Vorgängerin, die noch zwei Jahre als Lehrerin weitergearbeitet hatte, und seine Stellvertreterin Barbara Gottwald vor wenigen Jahren in Ruhestand gingen, dazu noch andere Mitarbeiter, die lange an der Schule waren. Zum Generationenwechsel im Team kam dann der Umbruch bei der Pflegeausbildung.

Neue Pflegeausbildung: Die nötigen Ressourcen nicht bekommen

Die neue „generalistische Ausbildung“, sagt Meuß, basiere auf vielen guten Grundgedanken, sei aber ein Paradigmenwechsel. „Um so etwas umzusetzen, braucht man Ressourcen, die wir aber nicht bekommen haben.“ Mit dem bestehenden Personal habe man zweigleisig fahren müssen, also sowohl die alte Ausbildung fortsetzen, aber zugleich das neue Konzept mit Leben füllen müssen. Das heißt: Prüfungen und Aufgabenstellungen entwickeln, Kooperationen mit Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingehen sowie Ausbildungsinhalte erneuern. „Das ist nicht banal, das ist sehr komplex“, so Meuß. „Das hat uns richtig viel Kraft gekostet.“ Der Freistaat hatte auch gefordert, dass Pflegeschulen und Einrichtungen Verbünde eingehen und dies mit einer Anschubfinanzierung gefördert. Ein Kraftakt, den das Landratsamt in Bad Tölz erfolgreich im „Pflegeausbildungsverbund Oberland“ umsetzte.

„Ich habe gemerkt: Jetzt ist es gut“

„Und dann kam Corona obendrauf.“ Mit Schulschließung und digitalem Unterricht – wobei Meuß die Rummelsberger Diakonie ausdrücklich lobt. „Die haben Vollgas gegeben.“ In der Summe stand der Schulleiter allerdings vor der Frage, ob er in Vollzeit nach Penzberg gehen muss, „weil die Arbeit in zwei oder drei Tagen nicht mehr zu erfüllen war“. Meuß hatte damals schon auf drei Tage erhöht. Aber selbst in Vollzeit, sagt er, sei es unzumutbar, was auch an der Motivation nagt. „Ich habe gemerkt: Jetzt ist es gut.“ Sein Entschluss stand fest: Er geht ganz nach Mittelfranken zurück – sein neuer Arbeitsplatz ist gerade mal zehn Kilometer entfernt.

Auf seine acht Jahre in Penzberg blickt er aber nicht im Groll zurück. Es habe unzählige schöne Erlebnisse gegeben, sagt Meuß. Er nennt das Schulteam mit seinen 17 Mitarbeitern. Es sei immer eine „tolle Zusammenarbeit“ gewesen. Mit zu den schönsten Erlebnissen, fügt er an, hätten die Abschlussfeiern der Absolventen gehört: „Wenn man sieht, wie Menschen, die auch Pakete mit sich tragen, ihren Weg erfolgreich gehen.“