Personalmangel in Kindertagesstätten: Penzberg reagiert und bildet künftig selbst Kita-Kräfte aus

Von: Wolfgang Schörner

Unter Fachkräftemangel in den Kitas leiden viele Kommunen. In Penzberg bildet man künftig Ergänzungskräfte aus © Monika Skolimowska / dpa

Immer schwieriger wird es, Personal für die Kindertagesstätten zu finden. Penzberg greift nun zur Selbsthilfe – und wird selbst Betreuerinnen für die örtlichen Kindertagesstätten ausbilden. Die Stadt nimmt damit an einem Pilotprojekt teil, als erste Kommune im Landkreis.

Penzberg – In vielen Berufen herrscht ein Mangel an Fachkräften. Das gilt auch für den Erzieherberuf. Laut Deutschem Kita-Verband fehlen bereits jetzt bundesweit über 100 000 Erzieherinnen. Bis 2030 könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln, heißt es. Auch in Penzberg werden immer wieder händeringend Kita-Kräfte gesucht. So konnte diesen Oktober beim „Spatzennest“ eine Krippengruppe nicht starten, weil das Personal fehlte.

Penzberg greift zu Selbsthilfe und bildet Ergänzungskräfte aus

Penzberg greift nun zur Selbsthilfe. Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten, sollen zu sogenannten Ergänzungskräften ausgebildet werden, was vergleichbar mit einem Kinderpfleger ist. Ein erster Kurs mit maximal 15 Teilnehmerinnen soll im April starten. Es gibt bereits Interessenten. Mit der neuen Leiterin des städtischen Kindergartens in Penzberg, Martina Schweiger, steht auch eine qualifizierte Fortbildnerin zur Verfügung.

Penzberg nimmt an Projekt des Familienministeriums teil

Penzberg nimmt damit als bisher einzige Kommune im Landkreis an einem Projekt des bayerischen Familienministeriums teil. Das Konzept sei bundesweit einzigartig, so das Ministerium. Quereinsteiger könnten zur Assistenzkraft, Ergänzungskraft und danach sogar bis hin zur Fachkraft weitergebildet werden. Die Abschlüsse sollen laut Ministerium „künftig in allen bayerischen Kindertageseinrichtungen und im schulischen Ganztag“ anerkannt werden.

Kurs geht über das ganze Jahr

Franziska Annaberger, die bei der Stadt Penzberg für die Kindertagesstätten zuständig ist, stellte das Pilotprojekt jetzt dem Penzberger Sozialausschuss vor. Kursträger wird demnach die Volkshochschule sein. Der Entwurf für Penzberg sei noch in Arbeit, so Annaberger. Geplant sei aber, im April mit dem Kurs zu starten. In Penzberg sollen zunächst sogenannte Ergänzungskräfte für Penzberger Kitas ausgebildet werden. Dabei geht es um 200 Unterrichtseinheiten, die freitags und samstags laufen. Dauer: circa ein Jahr. Denkbar ist laut Annaberger, später auch eine Ausbildung zur Fachkraft anzubieten. Die Initiative sieht sie ebenso als Chance, frühzeitig auf den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter zu reagieren.

Elf Kandidatinnen haben ihr Interesse angemeldet

Das Projekt, erklärte sie, sei allen Kita-Leiterinnen in Penzberg vorgestellt worden. Elf Kandidatinnen aus Penzberg hätten für den ersten Kurs bereits ihr Interesse angemeldet. Die tatsächliche Bewerbungsphase wird wohl Anfang nächsten Jahres sein. Annaberger berichtete auch, dass der Landkreis an der Fortbildungsinitiative interessiert sei. Zu überlegen wäre ihr zufolge, ob man drei Plätze im Kurs für andere Landkreis-Kommunen frei gibt. Teilnehmer müssen mindestens 21 Jahre alt sein und mindestens einen Mittelschlussabschluss haben. Sie brauchen keine einschlägige Berufsausbildung vorweisen, aber wenigstens 38 Stunden Praxiserfahrungen mitbringen, was auch eine Betreuung im Jugendzeltlager sein kann. In Frage käme der Kurs zum Beispiel ebenso für ausländische Kita-Kräfte, deren Abschluss hier nicht anerkannt wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sich der Teilnehmer bei einer Kita bewirbt und angestellt wird. Kosten für die Teilnehmer, so der aktuelle Stand, sollen nicht entstehen.

„Schritt in Richtung einer Schule“

Im Sozialausschuss wurde das Projekt sehr positiv aufgenommen. „Es ist toll, dass man auf das fehlende Fachpersonal reagieren kann“, sagte Regina Bartusch (SPD). Sie wertete dies auch als „Schritt in Richtung einer Schule für solche Fachkräfte“. Von einem „Superkonzept“ sprach Kerstin Engel (Grüne), von einer „tollen Bildungsinitiative“ Maria Probst (CSU). Als glücklicher Umstand wurde zudem gesehen, dass die neue Leiterin des städtischen Kindergartens für dieses Programm qualifiziert ist. Laut Ministerium waren dafür eigens „Multiplikatoren“ ausgebildet worden.