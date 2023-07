Platzkonzert der Preisgekrönten begeistert Passanten

Stolz auf dem Stadtplatz: (v.l.) Ulrich Schreyer (Leiter der Stadtkapelle), Simon Zehentbauer (Dirigent der Jugendkapelle), Lukas Soller, Hans Mummert (Vorsitzender des Arbeiterjugendpflegevereins) und Antonia Schluppeck. © Cordula Denk

Die preisgekrönte Jugendkapelle der Musikschule überraschte die Passanten in Penzberg mit einem Platzkonzert auf dem Stadtplatz.

Penzberg – Die Fahrt zum internationalen Jugendmusikfestival „Diffwinds“ hat sich für die 25 Penzberger Schüler der Jugendkapelle der Penzberger Musikschule mehr als gelohnt: Sie kehrten mit dem Preis „Premier Prix Européen“ im Gepäck nach vier Tagen Aufenthalt aus dem luxemburgischen Differdingen zurück.

Dort kam zum ersten Mal der neue Schlagzeugwagen zum Einsatz, der vom Penzberger Arbeiterjugendpflegeverein gesponsert worden war. An den Drums stand der erst zwölfjährige Lukas Soller. Die Stadtkapelle Penzberg übernahm die Kosten für das von Antonia Schluppeck gespielte neue Sousaphon, eine abgewandelte Tuba. Sie könne beim Marschieren getragen werden, was für die Penzberger Marching-Band ein großer Gewinn sei, so Simon Zehentbauer, Dirigent des Orchesters.

Nach nur zwei gemeinsamen Proben die Jury restlos überzeugt

Die Penzberger, welche mit dem jüngsten Orchester aller Teilnehmer angetreten waren, spielten im Wertungskonzert zusammen mit dem Jugendorchester der Partnerstadt Differdingen. Sie setzten sich im musikalischen Wettstreit gegen Jugendkapellen aus den USA, Polen und Griechenland durch. Zehentbauer: „Dass wir nach nur zwei gemeinsamen Proben ein so tolles Konzertprogramm gespielt haben, macht uns alle sehr stolz“.

Und so beschlossen die Schüler und ihr Lehrer, ein spontanes Standkonzert am Penzberger Stadtplatz zu geben. Dabei kamen dann nicht nur die Eltern der Schüler, sondern auch die Passanten in diesen musikalischen Genuss. Südkoreanischer Pop wie Gangnam Style oder Songs von Nirwana, arrangiert für Blasorchester, begeisterten die Zuhörer. Ein paar Regentropfen brachten niemanden aus dem Konzept und nach 30 Minuten marschierte die Kapelle musizierend unter großem Beifall vom Platz. Die Penzberger können sich schon jetzt freuen, wenn 2024 das 150-jährige Bestehen der Penzberger Stadtkapelle gefeiert wird. Die Einladung zu einem Gegenbesuch der Differdinger sei schon angenommen worden und ein gemeinsames Konzert in Planung, so Zehentbauer. VON CORDULA DENK