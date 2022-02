Oberlandler Volkstheater arbeitet aber an einer Alternativ-Idee

Von: Franziska Seliger

Auf der Stadthallen-Bühne stand die Stammwürze-Gruppe des Oberlandler Volkstheaters letztmals im März 2020. Nachdem im vergangenen Jahr ein Derbleckn-Film gedreht wurde, ist heuer ein Podcast geplant. © wos/archiv

Penzberg – Nicht mehr lange und die Fastenzeit beginnt – in Penzberg traditionell die Zeit für das Starkbierfest und das Politiker-Derbleckn. Doch nachdem das Fest bereits im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden konnte, wird es auch in diesem Jahr abgesagt. Das teilt die Vorsitzende des Oberlandler Volkstheaters, Claudia Herdrich, nun auf Nachfrage mit.

„Wir machen es nicht“, betont Herdrich. Zwar sollen die Zugangsbeschränkungen für Kulturveranstaltungen gelockert werden. Um das Starkbierfest in der Stadthalle aber noch zu planen, sei jetzt, Mitte Februar, die Zeit einfach zu kurz. Außerdem seien die eigentlich für das Starkbierfest reservierten Termine in der Stadthalle an die vereinseigene Jugendgruppe „Lampenfieber“ abgetreten worden. Die Nachwuchs-Schauspieler wollen im März in der Stadthalle ihr neuestes Stück spielen. Dessen Vorstellung hatte Ende 2021 wegen der Pandemie verschoben werden müssen.

im vergangenen Jahr wurde ein Film gedreht

Weil die für das Starkbierfest Verantwortlichen im Oberlandler Volkstheater aber kreative Köpfe sind, haben sie sich eine Alternative überlegt – wieder einmal, denn bereits im vergangenen Jahr hatte es kein normales Derbleckn gegeben. Stattdessen hatte die Stammwürze-Gruppe des Oberlandler Volkstheaters einen Derbleckn-Film gedreht (wir berichteten). Und schon im März 2020 hatten die Schauspieler nur vor einer stark begrenzten Anzahl an Zuschauern spielen dürfen und ihren Auftritt deshalb im Internet übertragen.

Und heuer? Nachdem sich die Theaterer vor einigen Tagen beraten hätten stehe nun fest, das man sich in diesem Jahr an einem Podcast versuchen wolle, verrät Herdrich. Derzeit befinde man sich in der Planungsphase. Fest stehe aber bereits, dass der Podcast in vier Fastenwochen online gestellt werde.

Penzberger Themen im Visier

Geplant sei eine kleine Gesprächsrunde bestehend aus Mitgliedern des Theatervereins, die sich in rund zehn Minuten mit verschiedenen Penzberger Themen befassen werden – und das natürlich durchaus spitzzüngig und kabarettistisch. Konkrete Themen oder Termine stünden noch keine fest, so Herdrich. Das wollen die am Podcast Beteiligten aber kommende Woche näher besprechen. „Dieses Jahr nutzen wir noch einmal, um was Neues auszuprobieren“, sagt Herdrich. Nächstes Jahr könne das Starkbierfest und das Politiker-Derbleckn dann „hoffentlich“ wieder in gewohnter Weise veranstaltet werden.