Polizei Penzberg: Sicherheit „anhaltend hoch“ - aber Anstieg bei Eigentums- und Sexualdelikten

Von: Wolfgang Schörner

Die Polizei Penzberg hat die Kriminalitätsstatistik für 2022 vorgelegt. © Friso Gentsch

„Anhaltend hoch“ sei die Sicherheit in der Penzberger Region. Dieses Fazit zieht der Penzberger Polizei-Chef Matthias Krümpel, der jetzt die Kriminalitätsstatistik 2022 vorgelegt hat. Rückgänge habe es in fast allen Bereichen gegeben, außer bei Eigentums- und Sexualdelikten.

Penzberg – „Die Kriminalitätslage gleicht sich erwartungsgemäß wieder der Vor-Corona-Zeit an“, erklärte Erster Polizeihauptkommissar Matthias Krümpel. „Die Sicherheit in unserem Dienstbereich ist anhaltend hoch. Wir tun alles dafür, dies auch weiterhin zu gewährleisten“, lautete sein Fazit zum „Sicherheitsbericht 2022“, den er nun vorlegte. Der Dienstbereich der Penzberger Polizei, auf den sich der Sicherheitsbericht bezieht, umfasst acht Kommunen: die Stadt Penzberg sowie die Gemeinden Antdorf, Habach, Iffeldorf, Obersöchering, Seeshaupt, Sindelsdorf und Bernried mit zusammen fast 31 000 Einwohnern.

Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019

Zum Vergleich der Kriminalstatistik hat der Inspektionsleiter das Vor-Corona-Jahr 2019 herangezogen. Die Corona-Pandemie habe sich 2020 und 2021 auf die Sicherheitslage so ausgewirkt, dass ein Vergleich die Entwicklung nicht realistisch widerspiegele, erklärte Krümpel. In den beiden Jahren 2020 und 2021 lag die Zahl der Straftaten mit 723 und 727 deutlich unter den Vorjahren.

Die Kriminalitätsstatistik verzeichnet für 2022 insgesamt 848 Straftaten im Dienstbereich der Penzberger Polizei. Laut Inspektionsleiter ist dies im Vergleich zu 2019 ein Rückgang um 124 Straftaten, ein Minus von 12,8 Prozent. Noch deutlicher ist der Rückgang, wenn man zehn Jahre zurückgeht. Damals lag die Zahl der Straftaten teilweise über 1000.

Anstieg bei Eigentums- und Sexualdelikten

Rückgänge im Vergleich der Jahre 2019 und 2022 sind laut Krümpel in beinahe allen Deliktsbereichen zu beobachten. Anstiege habe es jedoch bei Eigentumsdelikten wie Diebstahl und schwerer Diebstahl (von 55 auf 66 Fälle) sowie bei Sexualdelikten gegeben. Bei Sexualdelikten fällt die Steigerung deutlich aus. Die Zahl der Fälle stieg im Vergleich zu 2019 von 13 auf 56, was ein Plus von fast 331 Prozent ist. Zurückzuführen sei dies auf Strafverschärfungen in diesem Bereich und auf Ermittlungserfolge bei der Kinderpornografie, erklärte Krümpel. Wie berichtet, hatte es bei der Vorstellung des landkreisweiten Sicherheitsberichts geheißen, dass eine amerikanische Organisation das Netz durchforste und entdeckte Fälle von Kinderpornografie an die Polizeistellen weiterleite. Bei der Kripo Weilheim gebe es mittlerweile ein fünfköpfiges Ermittlerteam für solche Fälle, sagte Polizeipräsident Manfred Hauser.

Rückgang bei Gewaltkriminalität, Rauschgift und anderen Delikten

Einen leichten Anstieg gab es laut Statistik zudem bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten (von 108 auf 117). Rückgänge verzeichnete die Penzberger Polizei zum Beispiel bei der Gewaltkriminalität (von 39 auf 15 Fälle), bei den Rauschgiftdelikten (von 71 auf 51 Fälle), bei den Rohheitsdelikten wie Körperverletzung, Nötigung und Stalking (von 233 auf 164 Fälle) und bei der Straßenkriminalität (von 143 auf 124 Fälle). Registriert wurden keine Tötungsdelikte und Wohnungseinbruchsdiebstähle.

Aufklärungsquote bei 63,8 Prozent

Laut Polizeichef Krümpel betrug die Aufklärungsquote 63,8 Prozent, etwas weniger als 2019, als sie noch bei 70 Prozent lag. Als Gradmesser für die Kriminalitätsbelastung der Bevölkerung nennt er die „Häufigkeitszahl“. Im Dienstbereich der Penzberger Polizei lag sie im Jahr 2019 bei einem Wert von 2767 pro Einwohner. Zum Vergleich: Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd betrug diese Zahl 3626, in ganz Bayern 4260.

Ermittelt wurden im Dienstbereich laut Krümpel insgesamt 442 Tatverdächtige (2029: 581). Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen lag ihm zufolge bei 142 beziehungsweise 32,1 Prozent, etwas weniger als 2019. Der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden betrug 171 beziehungsweise 38,7 Prozent.