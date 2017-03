Polizist spielen: Mit Blaulicht durch Penzberg

Auto mit Blaulicht: Polizist spielen wollte in Penzberg angeblich ein junger Mann. Eine Zivilstreife stoppte ihn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Penzberg – Ein junger Mann fuhr angeblich vergangene Woche mit Blaulicht durch Penzberg und hielt andere Fahrzeuge an. Eine entsprechende Mitteilung von einem auffälligen VW Golf mit Hamburger Kennzeichen erhielt die Penzberger Polizei am vergangenen Donnerstag. Wie sie am Montag berichtete, fiel einer Zivilstreife am Tag darauf, am Freitag gegen 22.15 Uhr, der Wagen ebenfalls auf. Der Fahrer, ein junger Penzberger (19), hatte laut Polizei seinen schwarzen Golf Variant mit hohem Tempo und quietschenden Reifen die gesamten 360 Grad durch den Kreisverkehr an der Seeshaupter Straße und danach zurück in Richtung Innenstadt gesteuert.

Die Polizei stoppte ihn im Bereich der Heimgartenstraße. Bei der Kontrolle des Autos – es handelte sich um ein Mietfahrzeug – entdeckten die Beamten im Kofferraum ein rundes Blaulicht und unter dem Beifahrersitz griffbereit ein LED-Blaulicht. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der „Amtsanmaßung“ ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die das Auto vergangene Woche zwischen Dienstag und Freitag gesehen haben oder angehalten wurden: Telefon 08856/92570.

