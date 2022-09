KVB: Filialpraxen wären ein möglicher Ausweg - Seniorenbeirat will Ärzte anschreiben

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Der Seniorenbeirat von Penzberg kritisiert einen Mangel an Fachärzten in der Stadt und fordert zusätzliche Augen- und Hautärzte (Symbolbild) © Patrick Seeger / dpa

Seit über einem Jahr kritisiert der Seniorenbeirat, dass in Penzberg ein Mangel an Facharztpraxen herrsche. Er fordert zusätzliche Augen- und Hautärzte. Penzberg sei schließlich „kein Nest, sondern eine Stadt, die wächst“. Die Chancen sind aber gering. Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist der Landkreis deutlich überversorgt.

Penzberg – Zunehmend gereizter wird der Ton im Penzberger Seniorenbeirat. Bereits im Frühjahr 2021 hatte er erklärt, dass für Penzberg ein Augen- und ein Hautarzt nicht ausreichen würden, weil es zu lange Wartezeiten gebe und deshalb viele Patienten in andere Orte ausweichen müssten, was insbesondere für Senioren nicht einfach ist. Kritik übt der Seniorenbeirat auch daran, dass die Facharztdichte im Westen des Landkreises hoch sei, im Osten aber Mangel herrsche, die Praxen also ungleich verteilt sind.

Penzberg ist kein Nest, sondern eine Stadt, die wächst.

Auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) hat der Seniorenbeirat Kontakt aufgenommen. „Es schaut schlecht aus“, fasste Herbert Preuß in der jüngsten Sitzung das Ergebnis zusammen. Es nütze auch nichts, sich an die KVB zu wenden. „Die Regeln werden in Berlin gemacht.“ Der Kragen platzte Michael Schmatz: „Ich gebe mich damit nicht zufrieden, Penzberg ist kein Nest, sondern eine Stadt, die wächst.“ Er forderte, Mandatsträger aller Parteien zu mobilisieren. „Das Problem betrifft ja nicht nur uns.“ Was der Seniorenbeirat nun auch tun will.

Laut KVB ist der Landkreis überversorgt

Auf Anfrage bestätigte die Kassenärztliche Vereinigung Bayern, was es in der Seniorenbeiratssitzung hieß: Der Landkreis Weilheim-Schongau sei überversorgt. Für die Niederlassung eines neuen Augen- oder Hautarztes (mit Kassenzulassung) herrsche aktuell eine Sperre.

Berechnet wird der Versorgungsgrad laut KVB immer auf Basis eines Landkreises. Dafür gibt es bestimmte Quoten. Von einer Unterversorgung spreche man im hausärztlichen Bereich bei einer Quote von unter 75 Prozent, im fachärztlichen Bereich bei unter 50 Prozent, also bei der Hälfte der im Bedarfsplan vorgesehenen Ärzte. Von einer Regelversorgung, so die KVB weiter, spreche man bei 100 Prozent. Ab 110 Prozent gelte ein Landkreis formal als überversorgt. Er werde dann für Neuniederlassungen gesperrt. „Es sind hier also nur noch Praxisübernahmen möglich, keine Neugründungen mehr“, erklärt Pressesprecher Martin Eulitz.

Im Landkreis Weilheim-Schongau liegt ihm zufolge der Versorgungsgrad im Augenarztbereich bei 141,9 Prozent, im Hautarztbereich bei 154,6 Prozent. Nachzulesen ist das auch im „Versorgungsatlas“ der KVB, der im Internet zu finden ist. Er nennt einen Augenarzt in Penzberg, fünf in Weilheim, vier in Schongau und einen in Peiting. Bei den Hautärzten sind es einer in Penzberg und jeweils drei in Schongau und Weilheim.

Kompliziert wird das Ganze bei der Frage, wer die Entscheidungen trifft. Der Gesetzgeber auf Bundesebene, so KVB-Sprecher Eulitz, habe die Bedarfsplanung Anfang der Neunzigerjahre eingeführt, als es angeblich eine „Ärzteschwemme“ gegeben habe. Es handle sich um „eine Planung am grünen Tisch in Berlin“. Der Gemeinsame Bundesausschuss lege im Auftrag des Gesetzgebers die Planwerte fest, die dann in ganz Deutschland gelten.

Ein Ausschuss ist für die Zulassung vor Ort zuständig

Die Kassenärztlichen Vereinigungen in den Bundesländern haben dann laut Eulitz in Abstimmung mit den Krankenkassen die Aufgabe, auf dieser Basis die regionalen Bedarfspläne aufzustellen. In der Regel zwei Mal im Jahr tage ein unabhängiger Landesausschuss, der festlege, ob und wo Regionen „als unterversorgt oder drohend unterversorgt“ einzustufen sind. Mit der Versorgung vor Ort beschäftige sich dann ein Zulassungsausschuss für Ärzte beziehungsweise Psychotherapeuten. Dieser entscheide „frei und weisungsunabhängig“ über die Zulassung. Wobei, so Eulitz, der Name „Zulassungsausschuss“ leider missverständlich sei. Es handle sich nicht um einen Ausschuss der KVB, sondern um eine eigene Einrichtung, der Vertreter der Ärzteschaft und der Krankenkassen vor Ort in gleicher Zahl angehören und die juristisch bindende Bescheide setzen kann.

Nicht bestimmen könne dieser Ausschuss aber, wo ein Arzt innerhalb eines Landkreises seine Praxis eröffnet. Der Arzt mit eigener Praxis, erklärt Eulitz, müsse als freiberuflicher Unternehmer einen Standort wählen, der einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb sowie ein Auskommen für sich und seine Angestellten ermöglicht.

Penzbergs Seniorenbeirat hatte zuletzt diskutiert, ob es Auswege gibt – dass ein örtlicher Kassenarzt einen zusätzlichen Kollegen anstellt oder ein Arzt aus einem anderen Landkreis-Ort in Penzberg eine Filialpraxis eröffnet. Laut KVB steht der Anstellung eines zusätzlichen Arztes in einer Praxis die Zulassungsbeschränkung im Landkreis entgegen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel, wenn es sich um Jobsharing handelt.

Filiale muss Versorgung „nachhaltig qualifiziert“ verbessern

Eine Filialpraxis, heißt es weiter, wäre aber grundsätzlich möglich. Allerdings sei sie nur zulässig, wenn dies die Versorgung am Filialort „nachhaltig qualifiziert“ verbessert und die Versorgung am Stammsitz nicht beeinträchtigt. Das muss im Antrag begründet werden. Die Genehmigung obliegt der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Seniorenbeirat will nun laut der Vize-Vorsitzenden Ingrid Hauptmann Ärzte im Landkreis anschreiben, „ob sie Penzberg als Filiale in den Blick nehmen könnten“.