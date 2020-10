„Pro Innenstadt“ warnt: Stellplatz-Ablöse darf nicht über 10.000 Euro liegen

„Pro Innenstadt“ fordert, dass die Stellplatz-Ablöse in Penzberg künftig nicht über 10.000 Euro bei Neu- und Umbauten liegen darf. Höhere Beträge würden Investoren abschrecken, warnt der Verein.

Penzberg – Ablöse-Summen von 30.000 Euro pro Stellplatz bei Neubauten sowie 20.000 Euro bei Erweiterungen – wie sie im Entwurf der neuen Stellplatzsatzung stehen – hält die Interessensvertretung der Innenstadt-Unternehmen „Pro Innenstadt“ für zu hoch. „Wir sehen einen echten Investitionsreiz nur dann, wenn die Ablöse bei Neu- und Umbauten nicht mehr als 10.000 Euro beträgt“, erklärte Vorsitzende Monika Uhl am Dienstag in einer Mitteilung.

Wie berichtet, arbeitet derzeit der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr hinter verschlossenen Türen an einer neuen Stellplatzsatzung. Sie legt fest, wie viele Parkplätze bei Neubauten oder Umbauten geschaffen werden müssen. Sie beinhaltet ebenso Regelungen, mit denen geforderte Stellplätze in der Innenstadt durch einen Geldbetrag abgelöst werden können, wenn der Bauherr sie nicht auf seinem Grundstück oder in der Nähe schaffen kann.

„Pro Innenstadt“ befürchtet, dass Investoren abgeschreckt werden

Der „Pro Innenstadt“-Verein begrüßt es in seiner Mitteilung ausdrücklich, dass sich der Stadtrat mit einer Überarbeitung der Stellplatzsatzung beschäftigt. Er befürchtet aber, dass eine zu hohe Stellplatzablöse „Investoren mit innovativen und zukunftsfähigen Konzepten“ abschreckt. Laut „Pro Innenstadt“ werden seit fast einem Jahrzehnt Neubauprojekte in der Innenstadt hauptsächlich von externen Investoren errichtet. Deshalb müsse man den Fokus auf sie richten, wenn es um die Weiterentwicklung des Stadtzentrums geht, schreibt der Verein.

„Um für Investoren von auswärts attraktiv zu sein, ist die Stellplatzsatzung durchaus ein geeignetes Mittel“, so Uhl. Langfristig führe die Satzung aber nur zum Erfolg, wenn sie die Baukosten nicht über Gebühr in die Höhe treibt. „Eine echte Veränderung in der Innenstadt wird es nur mit hohen Investitionen geben, die das Stadtbild positiv verändern und damit die Ansiedlung von neuen Unternehmen fördern. Dafür aber braucht es Anreize“, argumentiert Vize-Vorsitzender Jörn Millan. Er weist zudem darauf hin, dass erfolgreiche Investitionen „letztlich auch zu steigenden Gewerbesteuereinnahmen führen“. Der derzeit diskutierte Entwurf ist nach Ansicht des Vereins jedoch nicht geeignet, größere Investitionen im Zentrum zu fördern.

„Pro Innenstadt“ sieht auch Korrekturbedarf bei geforderter Stellplatz-Zahl

„Korrekturbedarf“ sieht „Pro Innenstadt“ nicht nur bei der Ablöse, sondern auch bei der Zahl der geforderten Parkplätze. Nach Auffassung des Vereins reicht bei Läden ein Stellplatz je 100 Quadratmeter Grundfläche, bei Büros, Praxen und in der Gastronomie ein Stellplatz je 50 Quadratmeter. Für Hotels schlägt er einen Stellplatz je drei Gästezimmer vor.

Mit „einer modernen Satzung“ entstünde „ein charmanter Brückenschlag, denn Penzberg würde damit auch der Vorreiterrolle an unternehmerischem Geschick, für das die Stadt weit über die Region hinaus bekannt ist, gerecht werden“, so Millan. Zugleich betont er, dass durch eine investorenfreundliche Satzung kein Bürger einen finanziellen Nachteil habe. wos