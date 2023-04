Städtebau-Wettbewerb: Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit löst Streit aus

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Um das Bahnhofsumfeld in Penzberg, zu dem der „Park & Ride“-Platz gehört, geht es bei dem bevorstehenden städtebaulichen Wettbewerb. Foto: wos © wos

Der „Pro Innenstadt“-Verein übt scharfe Kritik an der Stadt Penzberg, weil ein Treffen zum Städtebau-Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) weist die Kritik zurück.

Penzberg – Am kommenden Mittwoch treffen sich die Stadtratsfraktionen mit dem Preisgericht, um über den bevorstehenden städtebaulichen Wettbewerb fürs Bahnhofsumfeld zu sprechen. Vor den Ferien, als es im Stadtrat um den Busbahnhof-Standort ging, blieb zunächst ungeklärt, ob das Treffen öffentlich oder in Teilen öffentlich sein soll. Dies sollte noch geklärt werden, hieß es. Mittlerweile ist klar: Es wird nicht öffentlich sein.

Kritik daran übte am Donnerstag Monika Uhl, Vorsitzende von „Pro Innenstadt“, der Interessensvertretung der Einzelhändler und Gewerbetreibenden. Sie will offenbar vernommen haben, dass im Stadtrat eine öffentliche Sitzung angekündigt wurde. Der Ausschluss der Öffentlichkeit sende ein Signal aus, das nach Ansicht von „Pro Innenstadt“ tunlichst vermieden werden sollte, schreibt sie an Bürgermeister Korpan.

„Zentrale Bedeutung für innerstädtische Entwicklung“

„Eine Entscheidungsfindung des Stadtrats von so zentraler Bedeutung für die innerstädtische Entwicklung hinter verschlossenen Türen durchzuführen, ist ein schwerer Schlag gegen die unerlässliche Bürgerbeteiligung.“. Die Penzberger bei der anstehenden Debatte außen vor zu lassen, so Uhl weiter, „ist nach unserer Ansicht ein schwerer Fehler und würde zu einem Vertrauensverlust gegenüber den politischen Mandatsträgern führen“. Die Forderung: die Sitzung des Preisgerichts zur öffentlichen Sitzung des Stadtrats machen.

Bürgermeister Korpan erklärte auf Anfrage, der Stadtrat habe beschlossen, dass das Treffen am 19. April ein Beratungstermin und nicht öffentlich ist. Zu dem Schreiben sagte er, es erinnere an Wahlkampf und sei wohl politisch motiviert – eine Anspielung auf die familiäre Verbindung Uhls zu Vize-Bürgermeister Markus Bocksberger (PM). Bei der Beratung am Mittwoch geht es laut Korpan um die Form des Wettbewerbs, darunter die Frage, ob die Lage des Busbahnhofs ein Teil davon wird, um Mobilitätsperspektiven, etwa die Zukunft der Regionalbusse, und die Organisation der Bürgerbeteiligung. „Wir wollen die Meinung des Preisgerichts hören. Es gibt keine Beschlüsse, es ist nur eine Beratung.“ Korpan argumentierte, dass bei der Ausschreibung des Wettbewerbs alle teilnehmenden Architekten und Planer gleichberechtigt sein müssen. Werde alles vorher öffentlich, könnte der eine oder andere Vorteile daraus ziehen.

Korpan kündigt Bürgerbeteiligung an

Eine Bürgerbeteiligung, sagte er, werde es geben. Dafür wolle man aber „eine sachlich-fachlich saubere Präsentation“ vorbereiten. Würde man in „blinden Aktionismus“ verfallen und „alles durcheinandergehen“, so Korpan, entstünde tatsächlich ein Vertrauensverlust.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.