Vorschläge für Rathauspassage - ein „pulsierendes Herz“ mit Popcorn-Maschine

Rathauspassage in Penzberg: Die Ellipse, so ein Vorschlag, könnte geschlossen werden, um mehr Platz zu erhalten.

Umfrage zum Projekt „wohnZimmer Rathauspassage“

von Wolfgang Schörner schließen

Schlechte Noten hat die Penzberger Rathauspassage bei einer Online-Umfrage erhalten. 91,5 Prozent finden, dass sie „einladender“ sein müsse. Sie wünschen sich dort zum Beispiel eine Begegnungsstätte, Eltern-Kind-Bereiche, Leseinseln, einen Spieleort, mehr Grün, offene Räume und Kultur. Die Umfrage ist Teil des Projekts „wohnZimmer Rathauspassage“.

Penzberg – Im März 2020 startete die Penzberger Stadtbücherei in Kooperation mit der Volkshochschule das Projekt, bei dem Ideen für die Rathauspassage gesammelt werden. Vor kurzem gab es dazu eine Online-Umfrage, an der sich 565 Menschen beteiligten. Das Ergebnis stellten Katrin Fügener und Ilka Heissig (beide Stadtbücherei) sowie Katja Wippermann (Volkshochschule) diese Woche dem Ausschuss für Verwaltung und Soziales vor.

Umfrage: 91,5 Prozent finden Rathauspassage nicht einladend

Demnach fänden 91,5 Prozent der Befragten, „dass die Passage einladender gestaltet werden muss“, berichtete Fügener. 88,4 Prozent wünschten sich mehr Sitzgelegenheiten. Und 81,6 Prozent gefalle die Passage überhaupt nicht. Sie sei kalt und ungemütlich, so zwei Anmerkungen in der Umfrage. Die Büchereileiterin zählte auch auf, welche Wünsche oft genannt wurden: ein Treff ohne Konsumzwang, Eltern-Kind-Bereiche, eine ansprechendere Innenausstattung und mehr Grün, einsehbare Räume, die kurzfristig nutzbar sind, eine Infotheke mit Auskünften, was in der Passage und darüber hinaus geboten wird, ein kulturelles Leben, ordentliche Toiletten und die Nutzung der angrenzenden Außenfläche – zum Beispiel, um sich dort mit einem Buch hinsetzen zu können. Weitere Ideen waren ihr zufolge ein durchgängiges Programm, auch gemeinsam mit Geschäftsleuten, ein Unverpacktladen und ein Bistro mit Abendöffnung. „Sehr anrührend“ sei der Brief eines Elfjährigen gewesen. Er wünsche sich ein Observatorium, eine Bühne und eine Popcorn-Maschine. Die Passage, fasste Fügener die Wünsche zusammen, soll zum „pulsierenden Herz der Stadt“ werden.

Handlungsbedarf besteht auch bei Stadtbücherei und Volkshochschule

Handlungsbedarf besteht laut Umfrage auch bei Stadtbücherei und Volkshochschule, die sich in der Rathauspassage befinden. Bei der Bücherei würden weitere Leseecken, ein barrierefreier Zugang und die Möglichkeit vermisst, auch draußen zu sitzen und zu lesen. Bei der VHS, so Leiterin Katja Wippermann, würden vor allem die langen Glasfronten abschrecken. Die Kursräume seien zu klein und zu schlecht gegen Außengeräusche isoliert. Hinterfragt wurde ihr zufolge auch, ob die VHS überhaupt in die Passage passt.

Bemühungen stoßen im Ausschuss auf positives Echo

In der Ausschusssitzung stießen die Bemühungen, aus der Passage eine Begegnungsstätte zu machen, bei allen Fraktionen auf ein positives Echo. Kerstin Engel (Grüne) schlug vor, dass die Stadt jene 700 000 Euro verwenden sollte, die im Haushalt für einen Seniorentreff reserviert sind. In der Rathauspassage, sagte sie, könnten 90 Prozent der Seniorenwünsche erfüllt werden. „Das lässt sich gut kombinieren“, so Engel.

Auf eine Frage aus dem Ausschuss erklärte Büchereileiterin Fügener, dass bei alledem auf die Bedürfnisse von Eigentümern und Anwohnern Rücksicht genommen werden müsse. Der Wunsch nach einer „After-Work-Kneipe“ sei folglich nicht erfüllbar. Klar sei, so Wippermann, dass es auch kein „Rockkonzert unter der Kuppel“ gebe.

Im Herbst soll es einen Modellraum geben

Um mehr Platz zu schaffen, könnte laut Fügener in der Passage der hintere Bereich mit der offenen Ellipse geschlossen werden. Mit dem Umzug der Musikschule ins frühere Metropolkino würden zudem deren Räume zur Verfügung stehen. Vorstellbar sei auch, „die Grenzen zwischen Stadtbücherei und Volkshochschule aufzulösen“, sagte Fügener. Wippermann erklärte, dass Teile der VHS ausgelagert werden könnten, zum Beispiel aufs frühere Schlachthofgelände. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) nannte in dem Zusammenhang die alte Stadtbücherei. Denkbar wäre ihm zufolge auch das von der Stadt gekaufte Nachbargebäude des früheren Metropolkinos.

Im Herbst wird es laut Fügener einen „Showroom“ in der Rathauspassage geben. Dieser Modellraum soll die Ideen sichtbar machen. Im Januar 2022 folgt das Finale: Der Stadtrat erhält ein Konzept für die Passage vorgelegt. Dann, so Fügener zu den Stadtratsmitgliedern, „geben wir den Ball an Sie weiter“.